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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Tables
Пользователи MWS Tables могут создавать персональные пространства, электронные таблицы, дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие структуры, а также настраивать оповещения и анализировать данные. Платформа поддерживает интеграцию с CRM, ERP и прочими системами через встроенный API.
УПОМИНАНИЯ
МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 146 3
|Филиппов Денис 55 1
|Грачев Вячеслав 1 1
|Воробьева Оксана 5 1
|Зарубинский Игорь 15 1
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