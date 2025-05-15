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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Tables


Пользователи MWS Tables могут создавать персональные пространства, электронные таблицы, дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие структуры, а также настраивать оповещения и анализировать данные. Платформа поддерживает интеграцию с CRM, ERP и прочими системами через встроенный API.

УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 МТС Web Services запустила продажи NoСode платформы для командной работы и создания приложений 1
23.04.2025 МТС Web Services создала сервис для совместной работы, записи и обмена видео 1
16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 110 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 94 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 382 1
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СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 338 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3693 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 837 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7500 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 64 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 172 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 809 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 879 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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