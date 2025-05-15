Пользователи MWS Tables могут создавать персональные пространства, электронные таблицы, дашборды, формы для сбора информации и проведения опросов, диаграммы Ганта, канбан-доски и другие структуры, а также настраивать оповещения и анализировать данные. Платформа поддерживает интеграцию с CRM, ERP и прочими системами через встроенный API.