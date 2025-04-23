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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS TeamStream


TeamStream — сервис для записи и обмена видео, разработанный для   коммуникации в распределённых и гибридных командах. TeamStream позволяет  записывать видео и звук одновременно с экрана и камеры через браузер или отдельное приложение для MacOS и Windows, а также комментировать, обмениваться ссылками и редактировать видео. TeamStream открывает возможности для совместной интерактивной разработки и сокращает до 32 часов в месяц на сотрудника. Встроенные инструменты на основе искусственного интеллекта автоматически создают транскрибации и краткие резюме записей,  экономя время на просмотр видео и поиск информации.


23.04.2025 МТС Web Services создала сервис для совместной работы, записи и обмена видео 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 102 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 369 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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