TeamStream — сервис для записи и обмена видео, разработанный для коммуникации в распределённых и гибридных командах. TeamStream позволяет записывать видео и звук одновременно с экрана и камеры через браузер или отдельное приложение для MacOS и Windows, а также комментировать, обмениваться ссылками и редактировать видео. TeamStream открывает возможности для совместной интерактивной разработки и сокращает до 32 часов в месяц на сотрудника. Встроенные инструменты на основе искусственного интеллекта автоматически создают транскрибации и краткие резюме записей, экономя время на просмотр видео и поиск информации.