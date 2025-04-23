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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS TeamStream
TeamStream — сервис для записи и обмена видео, разработанный для коммуникации в распределённых и гибридных командах. TeamStream позволяет записывать видео и звук одновременно с экрана и камеры через браузер или отдельное приложение для MacOS и Windows, а также комментировать, обмениваться ссылками и редактировать видео. TeamStream открывает возможности для совместной интерактивной разработки и сокращает до 32 часов в месяц на сотрудника. Встроенные инструменты на основе искусственного интеллекта автоматически создают транскрибации и краткие резюме записей, экономя время на просмотр видео и поиск информации.
|23.04.2025
|МТС Web Services создала сервис для совместной работы, записи и обмена видео 1
МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 102 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 369 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13067 1
|Microsoft Windows 15846 1
|Apple macOS 2100 1
|Воронин Павел 143 1
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