МТС Web Services создала сервис для совместной работы, записи и обмена видео

МТС Web Services (MWS), входит в цифровую экосистему МТС, сообщает о запуске нового решения для работы распределенных команд TeamStream. Сервис на 35% сокращает время на переписки и звонки, заменяя их видеосообщениями. Объем рынка подобных сервисов в России оценивается в 4,5 — 6 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

TeamStream — сервис для записи и обмена видео, разработанный для быстрой и эффективной коммуникации в распределённых и гибридных командах. TeamStream позволяет в один клик записывать видео и звук одновременно с экрана и камеры через браузер или отдельное приложение для MacOS и Windows, а также комментировать, обмениваться ссылками и редактировать видео. TeamStream открывает возможности для совместной интерактивной разработки и сокращает до 32 часов в месяц на сотрудника. Встроенные инструменты на основе искусственного интеллекта автоматически создают транскрибации и краткие резюме записей, существенно экономя время на просмотр видео и поиск информации.

TeamStream подходит разработчикам, тестировщикам, дизайнерам, аналитикам, а также специалистам сферы EdTech для создания обучающих видеоматериалов, презентаций, инструкций и сбора обратной связи. TeamStream позволяет делиться созданным контентом как открыто на широкую аудиторию, так и приватно. Сервис предоставляет возможность создания командных пространств для совместной работы и обмена данными.

В рамках импортозамещения и развития собственных продуктов для внешнего рынка TeamStream от МТС войдет в экосистему сервисов для совместной работы. Наиболее востребованным TeamStream может быть как для фрилансеров и самозанятых специалистов, так и для малого и среднего бизнеса с командами до 50 человек. Для крупного бизнеса поддерживается возможность размещения сервиса TeamStream на собственной инфраструктуре (on-premise), корпоративные настройки безопасности (SSO), а также широкие возможности кастомизации и постоянная техническая поддержка.

«Нам важно развивать импортозамещающие системы, интересные всему рынку. В экосистему В2В-сервисов МТС уже входят платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», инфраструктура для работы с таблицами MWS Tables. Эта экосистемная синергия позволит нам создать пул решений для пользователей совершенно разных сегментов, которые заинтересованы в быстрой командной работе. Наше преимущество также в активном развитии ИИ-технологий, что в результате дает возможность создавать современный комплексный продукт для совместной работы», — сказал Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services, первый вице-президент по технологиям МТС.

В настоящий момент МТС Web Services начинает пилотировать TeamStream в B2B-компаниях и среди корпоративных клиентов. В IV квартале 2025 г. компания планирует полноценный выход продукта на внешний рынок.