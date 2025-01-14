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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS

MWS (MTS Web Services), дочерняя компания МТС, предоставляет ряд  сервисов и направлений, среди которых виртуальная инфраструктура на российском ПО, ИИ-облако и облачные продукты Enterprise-уровня. В MWS также войдут все облачные сервисы CloudMTS, ЦОД-инфраструктура МТС, а также ряд сервисов кибербезопасности МТС RED. До конца 2025 года MWS также инвестирует в разработку собственной публичной облачной платформы более 7,5 млрд рублей.

Публичная облачная платформа MWS будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений для защиты облачной инфраструктуры. Все ее компоненты будут собственной разработки. Создание платформы ведётся в соответствии со стандартами информационной безопасности и защиты персональных данных. Планируется, что платформа станет доступной бизнесу и пользователям в 2025 году.


14.01.2025 МТС Web Services запустила сервис для безопасной работы ИИ с персональными данными

все необходимые для работы с ИИ инструменты: от защищенных для работы с ПДн вычислительных мощностей до специализированного ПО для обучения ML-моделей», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.
06.12.2024 МТС Web Services более чем в два раза увеличит мощности одного из курупнейших ЦОДов России — GreenBushDC

щая мощность ЦОДа вырастет более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по расширению ЦОДа завершатся летом 2025 г. В новых стойках будет размещаться облачная инфраструктура МТС Web Services. На ее основе будет предоставляться весь спектр облачных сервисов MWS: от виртуальной инфраструктуры до бэкапов и объектного хранилища, а также платформенные сервисы (PaaS) вро
05.12.2024 «МТС Web Services» запустила защищенный «1C»-хостинг

«МТС Web Services» (MWS; входит в группу МТС) сообщила о том, что в облаке стал доступен комплексный сервис защищенный «1С»-хостинг. Теперь клиенты смогут разместить конфигурацию «1С» на высокоп
20.11.2024 «МТС Web Services запустила услугу частных инсталляций VDI на базе российского ПО

«МТС Web Services» (MWS) сообщила о том, что в облаке теперь доступна услуга частных инсталляций виртуальных рабочих столов (VDI) с использованием российских технологий виртуализации и операцион
05.11.2024 «МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов

«МТС Web Services» (MWS) подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским разработчиком Low-code-платформы – компанией Elma. Теперь клиентам MWS стали доступны новые продукты, з
30.10.2024 «МТС Web Services» за 9 месяцев отразила почти 20 тысяч кибератак на свою инфраструктуру

«МТС Web Services» за первые три квартала 2024 г. успешно отразила почти 20 тыс. кибератак на свою инфраструктуру, из них почти тысяча были критичными. Из отраженных атак в первые девять месяцев
22.10.2024 Федор Бойков будет отвечать за работу со стратегическими заказчиками МТС Web Services

еще больше усилить внедрение лучших мировых практик в работу со стратегическими заказчиками при реализации комплексных проектов. Приветствуем Федора в нашей команде», – отметил коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский.
18.10.2024 МТС Web Services запустила сервис для хранения персональных данных в облаке

сональных данных. Кроме того, компаниям не придется самостоятельно закупать оборудование, поддерживать его работоспособность и защищенность», - отметил ведущий менеджер стрима «Вычисление и хранение» МТС Web Services Андрей Банков.
03.10.2024 «МТС Web Services» запустила сервис бизнес-аналитики в облаке

«МТС Web Services» (MWS), входит в группу МТС, сообщила о запуске облачных систем для анализа и визуализации данных любой сложности (BI-платформы), которые собирают, хранят и визуально представл
27.09.2024 Александр Чеснавский назначен на должность коммерческого директора МТС Web Services

ссийских компаний могли добиться цифрового превосходства над конкурентами, используя облако MWS. Приветствуем Александра в нашей команде», – отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO МТС Web Services Игорь Зарубинский.
26.09.2024 «МТС Web Services» запустила бесплатный онлайн-курс по сетевым технологиям

«МТС Web Services» (MWS) сообщила о запуске бесплатного онлайн-курса по основам сетевых технологий. В ходе курса обучающиеся познакомятся с основными принципами работы сетей и сетевого оборудова
16.09.2024 МТС Web Services запустила подкаст о данных и искусственном интеллекте

МТС. Подкаст будет посвящен ключевым вопросам в области хранения, обработки и анализа больших объемов данных, а также обучению с их помощью искусственного интеллекта и ИИ-сервисам в облаке. Эксперты МТС Web Services совместно с представителями ведущих российских вендоров обсудят – какие новые тенденции формируются на рынке Big Data и ИИ, как данные технологии помогают компаниям в повышении
10.09.2024 МТС Web Services представила в Казани инновационные облачные решения

я инфраструктура на российском ПО и оборудовании, а также первая в России по версии CNews облачная платформа роботизации — RPA MWS. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках форума на стенде МТС Web Services представлен широкий портфель облачных решений, позволяющих закрыть все ключевые потребности современного бизнеса — повысить эффективность, сократить расходы, улучшить безопасно
09.09.2024 МТС Web Services запустила импортозамещенное облако
29.08.2024 МТС Web Services на 40% увеличила GPU-мощности для обучения искусственного интеллекта

ыре раза. Мы стремимся, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои AI-модели», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.
28.08.2024 МТС Web Services запустил в Подмосковье новый сегмент GPU-облако для обучения искусственного интеллекта

3-4 раза. Мы стремимся, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои ИИ-модели», – сказал директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.

Публикаций - 74, упоминаний - 78

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