МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS

MWS (MTS Web Services), дочерняя компания МТС, предоставляет ряд сервисов и направлений, среди которых виртуальная инфраструктура на российском ПО, ИИ-облако и облачные продукты Enterprise-уровня. В MWS также войдут все облачные сервисы CloudMTS, ЦОД-инфраструктура МТС, а также ряд сервисов кибербезопасности МТС RED. До конца 2025 года MWS также инвестирует в разработку собственной публичной облачной платформы более 7,5 млрд рублей.

Публичная облачная платформа MWS будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений для защиты облачной инфраструктуры. Все ее компоненты будут собственной разработки. Создание платформы ведётся в соответствии со стандартами информационной безопасности и защиты персональных данных. Планируется, что платформа станет доступной бизнесу и пользователям в 2025 году.