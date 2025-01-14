МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS
MWS (MTS Web Services), дочерняя компания МТС, предоставляет ряд сервисов и направлений, среди которых виртуальная инфраструктура на российском ПО, ИИ-облако и облачные продукты Enterprise-уровня. В MWS также войдут все облачные сервисы CloudMTS, ЦОД-инфраструктура МТС, а также ряд сервисов кибербезопасности МТС RED. До конца 2025 года MWS также инвестирует в разработку собственной публичной облачной платформы более 7,5 млрд рублей.
Публичная облачная платформа MWS будет представлять из себя экосистему инфраструктурных и сетевых сервисов, инструментов для хранения и обработки данных, PaaS-сервисов и решений для защиты облачной инфраструктуры. Все ее компоненты будут собственной разработки. Создание платформы ведётся в соответствии со стандартами информационной безопасности и защиты персональных данных. Планируется, что платформа станет доступной бизнесу и пользователям в 2025 году.
|14.01.2025
|
МТС Web Services запустила сервис для безопасной работы ИИ с персональными данными
все необходимые для работы с ИИ инструменты: от защищенных для работы с ПДн вычислительных мощностей до специализированного ПО для обучения ML-моделей», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.
|06.12.2024
|
МТС Web Services более чем в два раза увеличит мощности одного из курупнейших ЦОДов России — GreenBushDC
щая мощность ЦОДа вырастет более чем в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. Работы по расширению ЦОДа завершатся летом 2025 г. В новых стойках будет размещаться облачная инфраструктура МТС Web Services. На ее основе будет предоставляться весь спектр облачных сервисов MWS: от виртуальной инфраструктуры до бэкапов и объектного хранилища, а также платформенные сервисы (PaaS) вро
|05.12.2024
|
«МТС Web Services» запустила защищенный «1C»-хостинг
«МТС Web Services» (MWS; входит в группу МТС) сообщила о том, что в облаке стал доступен комплексный сервис защищенный «1С»-хостинг. Теперь клиенты смогут разместить конфигурацию «1С» на высокоп
|20.11.2024
|
«МТС Web Services запустила услугу частных инсталляций VDI на базе российского ПО
«МТС Web Services» (MWS) сообщила о том, что в облаке теперь доступна услуга частных инсталляций виртуальных рабочих столов (VDI) с использованием российских технологий виртуализации и операцион
|05.11.2024
|
«МТС Web Services» и российская ИТ-компания Elma стали партнерами по аутсорсингу услуг для автоматизации бизнес-процессов
«МТС Web Services» (MWS) подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с российским разработчиком Low-code-платформы – компанией Elma. Теперь клиентам MWS стали доступны новые продукты, з
|30.10.2024
|
«МТС Web Services» за 9 месяцев отразила почти 20 тысяч кибератак на свою инфраструктуру
«МТС Web Services» за первые три квартала 2024 г. успешно отразила почти 20 тыс. кибератак на свою инфраструктуру, из них почти тысяча были критичными. Из отраженных атак в первые девять месяцев
|22.10.2024
|
Федор Бойков будет отвечать за работу со стратегическими заказчиками МТС Web Services
еще больше усилить внедрение лучших мировых практик в работу со стратегическими заказчиками при реализации комплексных проектов. Приветствуем Федора в нашей команде», – отметил коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский.
|18.10.2024
|
МТС Web Services запустила сервис для хранения персональных данных в облаке
сональных данных. Кроме того, компаниям не придется самостоятельно закупать оборудование, поддерживать его работоспособность и защищенность», - отметил ведущий менеджер стрима «Вычисление и хранение» МТС Web Services Андрей Банков.
|03.10.2024
|
«МТС Web Services» запустила сервис бизнес-аналитики в облаке
«МТС Web Services» (MWS), входит в группу МТС, сообщила о запуске облачных систем для анализа и визуализации данных любой сложности (BI-платформы), которые собирают, хранят и визуально представл
|27.09.2024
|
Александр Чеснавский назначен на должность коммерческого директора МТС Web Services
ссийских компаний могли добиться цифрового превосходства над конкурентами, используя облако MWS. Приветствуем Александра в нашей команде», – отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO МТС Web Services Игорь Зарубинский.
|26.09.2024
|
«МТС Web Services» запустила бесплатный онлайн-курс по сетевым технологиям
«МТС Web Services» (MWS) сообщила о запуске бесплатного онлайн-курса по основам сетевых технологий. В ходе курса обучающиеся познакомятся с основными принципами работы сетей и сетевого оборудова
|16.09.2024
|
МТС Web Services запустила подкаст о данных и искусственном интеллекте
МТС. Подкаст будет посвящен ключевым вопросам в области хранения, обработки и анализа больших объемов данных, а также обучению с их помощью искусственного интеллекта и ИИ-сервисам в облаке. Эксперты МТС Web Services совместно с представителями ведущих российских вендоров обсудят – какие новые тенденции формируются на рынке Big Data и ИИ, как данные технологии помогают компаниям в повышении
|10.09.2024
|
МТС Web Services представила в Казани инновационные облачные решения
я инфраструктура на российском ПО и оборудовании, а также первая в России по версии CNews облачная платформа роботизации — RPA MWS. Об этом CNews сообщили представители МТС. В рамках форума на стенде МТС Web Services представлен широкий портфель облачных решений, позволяющих закрыть все ключевые потребности современного бизнеса — повысить эффективность, сократить расходы, улучшить безопасно
|09.09.2024
|МТС Web Services запустила импортозамещенное облако
|29.08.2024
|
МТС Web Services на 40% увеличила GPU-мощности для обучения искусственного интеллекта
ыре раза. Мы стремимся, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои AI-модели», - отметил директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.
|28.08.2024
|
МТС Web Services запустил в Подмосковье новый сегмент GPU-облако для обучения искусственного интеллекта
3-4 раза. Мы стремимся, чтобы как можно больше компаний вне зависимости от их величины получили возможность обучать и внедрять в бизнес свои ИИ-модели», – сказал директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов.
МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|Зарубинский Игорь 12 8
|Тутаев Михаил 47 7
|Кузнецов Александр 123 5
|Чеснавский Александр 22 4
|Соловенчук Александр 105 3
|Быков Алексей 35 3
|Николаев Вячеслав 102 2
|Ермаков Роман 3 2
|Романенко Сергей 4 2
|Кайгородова Оксана 53 2
|Бекиров Руслан 43 2
|Банков Андрей 2 2
|Самойлов Юрий 74 1
|Егоров Игорь 43 1
|Таврин Иван 117 1
|Средин Дмитрий 6 1
|Теремецкий Александр 2 1
|Чекмарев Шамиль 13 1
|Алдошин Олег 27 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Кабанов Марат 35 1
|Чураев Александр 1 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Клявин Владимир 47 1
|Близгарёв Антон 4 1
|Назаров Кирилл 5 1
|Томилов Алексей 12 1
|Путин Владимир 3171 1
|Нуйкин Андрей 47 1
|Бухановский Александр 14 1
|Санин Александр 30 1
|Экшенгер Наталья 22 1
|Пахомов Александр 60 1
|Кузнецов Антон 13 1
|Иванов Владислав 18 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Александров Евгений 3 1
|Бойков Федор 3 1
|Яцко Иван 7 1
|Мякишев Кирилл 9 1
|Forbes - Форбс 816 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.