«МТС Web Services» запустила виртуального экскурсовода на основе искусственного интеллекта

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» в партнерстве с ярмаркой молодого современного искусства blazar запустила решение на базе искусственного интеллекта для интерактивных экскурсий и помощи с погружением в современное искусство — MWS арт-бот. Бот работает на основе платформы MWS GPT из облака MWS Cloud. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Решение включает два режима взаимодействия с пользователем: познавательный и развлекательный. В первом — бот выступает цифровым справочником, гости могут найти работы со специальными наклейками-номерами, ввести их в чат и получить подробную информацию о концепции произведения и его авторе.

Второй режим – развлекательный, он предполагает ИИ-интерактив. Посетители могут сфотографировать понравившуюся работу в зоне независимых художников, а искусственный интеллект предложит свою интерпретацию изображения.

В основе арт-бота лежат популярные VLM (Visual Language Models — визуально‑текстовые мультимодальные модели) агрегатором которых выступает сервис для управления большими языковыми моделями MWS GPT, работающей из облака MWS Cloud. В целом решение объединяет около 50 различных LLM и позволяет использовать их одновременно, меняя модели в зависимости от задачи.

«MWS арт-бот решает проблему нехватки экскурсоводов, позволяя посетителям изучать экспозицию самостоятельно. Кроме того, в рамках развлекательного режима он помогает посетителям глубже погрузиться в современное искусство, предоставляя свою интерпретацию объектов экспозиции. Проект поддерживает молодых художников, создавая для них актуальную цифровую инфраструктуру, и помогает широкой аудитории легче понять современное искусство», — сказала директор по маркетингу «МТС Web Services» Татьяна Шабалина.

