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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS GPT LLM-агрегатор


MWS GPT – облачная B2B-платформа, объединяющая большие языковые модели компании МТС Веб Сервисы. С помощью сервиса малый, средний и крупный бизнес смогут единовременно использовать разные LLM, а также работать с любыми Open Source моделями, дообучать их, применять функционал function calling, а затем внедрять и использовать готовые решения на инфраструктуре экосистемы.

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 МТС Web Services разрабатывает агента искусственного интеллекта 2
23.04.2025 Ритейл и E-commerce стали лидерами по использованию облачных сервисов в России 1
16.04.2025 МТС завершила основной этап формирования ИТ-вертикали 1
05.02.2025 МТС запускает LLM-агрегатор на базе облачных сервисов MWS 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13260 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 114 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 235 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15016 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 360 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16232 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1549 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5343 1
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 175 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7676 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1124 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2955 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10449 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 626 1
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Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 883 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 628 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1195 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Tables 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS OctAPI Integration Platform 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Container Platform 2 1
Воронин Павел 148 2
Грачев Вячеслав 1 1
Мамедов Мурад 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10187 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 992 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9117 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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