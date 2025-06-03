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МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS GPT LLM-агрегатор
MWS GPT – облачная B2B-платформа, объединяющая большие языковые модели компании МТС Веб Сервисы. С помощью сервиса малый, средний и крупный бизнес смогут единовременно использовать разные LLM, а также работать с любыми Open Source моделями, дообучать их, применять функционал function calling, а затем внедрять и использовать готовые решения на инфраструктуре экосистемы.
УПОМИНАНИЯ
МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|Воронин Павел 148 2
|Грачев Вячеслав 1 1
|Мамедов Мурад 1 1
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