Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170753
ИКТ 13296
Организации 10430
Ведомства 1451
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25249
Персоны 73165
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Искусственный интеллект как сервис AIaaS AI as a Service Искусственный интеллект из облака Облачный искусственный интеллект


20.02.2025 ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год 1
29.01.2025 Выручка Itglobal.com по услуге GPU Cloud выросла на 70% в 2024 году 1
03.12.2024 Экосистема «Базиса» стала основой «Облака КИИ» 1
01.11.2024 Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024 1
29.10.2024 Начались российские продажи складного смартфона Honor Magic V3 1
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складного смартфона Honor Magic V3 1
22.10.2024 Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками 1
10.09.2024 МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей 3
10.09.2024 ИИ-облако МТС Web Services поможет новосибирскому бизнесу внедрить искусственный интеллект в работу 3
10.09.2024 МТС Web Services представила в Казани инновационные облачные решения 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
15.05.2024 МТС проинвестирует в создание собственной облачной платформы более 7,5 млрд рублей 1
24.11.2023 РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта 1
13.11.2023 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Важное преимущество облачных технологий — в применяемом к ним комплексе зрелых ИБ-решений 1
22.09.2023 Что выгоднее — внедрить одну интеллектуальную систему или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
11.05.2023 Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? 1
23.08.2022 Международный сервис трекинга грузов разместился в облаке Xelent 1
05.07.2022 МТС предлагает поддержку орловскому бизнесу 1
04.07.2022 Резиденты ОЭЗ «Липецк» подключаются к облачной инфраструктуре МТС 1
03.02.2022 УК «Перспектива» перешла на облачную платформу T1 Cloud 2
30.11.2021 Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака 1
12.10.2021 Какие потери данных, MIPS, IOPS могут быть у топового облачного провайдера? Обзор Market.CNews 1
30.09.2021 Исследование Linxdatacenter: лишь 23% облачных провайдеров отправляют КП по запросу в пределах 24 часов 1
23.09.2021 CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 1
26.08.2021 Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud» 1
24.06.2021 Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту 1
31.05.2021 Федор Прохоров -

После окончания пандемии облака будут востребованы еще больше, чем до нее

 1
29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 1
25.01.2021 Corpsoft24 предоставила вычислительные ресурсы для размещения платформы «Меланоме.Нет» 1
22.01.2021 Трамп напоследок наказал облачным провайдерам США усилить шпионаж за иностранными клиентами 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 2
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 2
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 1
18.09.2019 Zyxel AiShield защитит от угроз небольшой офис или домашнюю сеть 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
23.04.2018 ESET обучит более 200 специалистов при помощи Oracle Cloud до конца 2018 года 1

Публикаций - 62, упоминаний - 69

Искусственный интеллект как сервис и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24712 13
Broadcom - VMware 2383 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 8
Softline - Софтлайн 2876 7
Oracle Corporation 6726 6
Ростелеком 9791 5
Т1 Сервионика - Servionica 258 5
VK - Mail.ru Group 3462 4
Google LLC 11860 4
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 4
SAP SE 5296 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 4
Yandex - Яндекс 7485 3
Telegram Group 2056 3
Cisco Systems 5133 3
Red Hat 1317 3
8317 3
Dell EMC 5037 3
AMD - Advanced Micro Devices 4260 3
IBM - International Business Machines Corp 9451 3
Directum - Директум 1103 3
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 207 3
NetApp - Network Appliance 639 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1956 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 101 3
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 88 3
Nvidia Corp 3518 3
ESET - ESET Software 1135 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 2
Naumen - Наумен 630 2
Zabbix SIA - Заббикс 99 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3989 2
МегаФон 9025 2
Huawei 3971 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 349 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 3
РЖД - Российские железные дороги 1920 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 2
Газпром нефть 626 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2417 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 1
Альфа-Банк 1782 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
Runa Capital 158 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Перспектива УК 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
101Hotels.com 456 1
American Petroleum Institute - Американский институт нефти 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 388 1
Coca-Cola Company 254 1
Уралтрансбанк - Уральский Транспортный банк 11 1
Меланоме.Нет 1 1
Почта России ПАО 2127 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
Газпром ПАО 1348 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
Федеральное казначейство России 1791 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2921 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5500 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 346 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3368 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 439 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 730 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21405 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 48
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2804 42
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15887 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30036 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31138 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6175 18
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1092 17
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2701 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28081 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12683 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11507 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 13
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5784 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7510 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3795 11
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1135 11
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1912 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7749 10
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2526 10
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4802 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13384 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9481 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5469 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4319 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11724 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9406 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3956 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11199 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1556 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20945 8
Microsoft Windows 15770 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 6
Linux OS 10068 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 6
Microsoft Azure 1414 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 5
Google Cloud Platform - GCP 313 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 38 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 501 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4562 4
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 3
Microsoft Windows 2000 8660 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 398 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5294 2
Microsoft Office 365 947 2
Atos Bull Sequana 27 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 179 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 2
VK - Mail.Ru Infra 44 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
Docker - Платформа распределённых приложений 341 2
Oracle Java - язык программирования 3103 2
Apache Hadoop 435 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 2
Microsoft Exchange 1746 2
Microsoft Windows Server 2016 53 2
Microsoft Azure Pack 16 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
Microsoft Nano Server 11 2
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 23 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1288 2
Google Android 14110 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 2
Apple iPhone 6 4862 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 136 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 122 2
НКТ - Р7-Офис 386 2
Колбин Евгений 67 4
Прохоров Фёдор 83 4
Каюмов Шамиль 53 3
Гоц Роман 47 2
Чаркин Евгений 297 2
Абакумов Евгений 206 2
Картавый Эдуард 2 2
Мотовилов Олег 71 2
Ганин Егор 54 2
Аникин Денис 33 2
Кашницкая Анна 10 2
Гришанова Ирина 27 2
Чернышенко Дмитрий 569 2
Зарубинский Игорь 13 2
Беляк Игорь 12 2
Спирькова Анастасия 5 2
Свидерский Евгений 29 2
Поляков Сергей 73 1
Путятинский Сергей 86 1
Платонов Михаил 42 1
Кириченко Игорь 49 1
Хомков Игорь 46 1
Антонов Александр 77 1
Педоренко Андрей 42 1
Дмитриев Михаил 12 1
Клявин Владимир 49 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Васильев Григорий 40 1
Кипайкина Елена 2 1
Калядин Даниил 2 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Самойлов Юрий 74 1
Березин Максим 115 1
Любимов Олег 45 1
Хала Илья 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 146164 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 5
Казахстан - Республика 5585 4
Беларусь - Белоруссия 5744 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 3
Украина 7640 3
Бразилия - Федеративная Республика 2377 3
Европа Восточная 3102 2
Россия - УФО - Челябинская область 1240 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14241 2
Армения - Республика 2300 2
Россия - СФО - Новосибирск 4347 2
Европа 21836 2
Турция - Турецкая республика 2387 2
Франция - Французская Республика 7870 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1051 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 1
Грузия 1247 1
Китай - Хубэй - Ухань 60 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Индия - Bharat 5485 1
Россия - УФО - Свердловская область 1532 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1904 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1480 1
Россия - УФО - Тюменская область 1173 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1166 1
Россия - УФО - Курганская область 514 1
Сингапур - Республика 1860 1
Америка Латинская 1820 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1123 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Австралия - Сидней 274 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1340 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1130 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3010 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11052 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5820 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4893 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24362 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3679 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9953 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2336 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8838 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2426 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7084 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5488 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6228 5
Аренда 2448 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5892 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7908 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3245 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6021 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3182 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16469 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7028 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2773 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 828 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3668 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 105 2
Telegraph 195 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
FCW 6 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 980 1
IDC - International Data Corporation 4912 5
Gartner - Гартнер 3562 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3238 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
Fortune Global 500 286 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 67 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1083 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 446 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 47 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 4
CNews AWARDS - награда 521 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 2
CNews Баттл 64 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
CNews FORUM Кейсы 226 1
Международный женский день - 8 марта 350 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346603, в очереди разбора - 764221.
Создано именных указателей - 170753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще