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Искусственный интеллект как сервис AIaaS AI as a Service Искусственный интеллект из облака Облачный искусственный интеллект
Искусственный интеллект как сервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Колбин Евгений 67 4
|Прохоров Фёдор 83 4
|Каюмов Шамиль 53 3
|Гоц Роман 47 2
|Чаркин Евгений 297 2
|Абакумов Евгений 206 2
|Картавый Эдуард 2 2
|Мотовилов Олег 71 2
|Ганин Егор 54 2
|Аникин Денис 33 2
|Кашницкая Анна 10 2
|Гришанова Ирина 27 2
|Чернышенко Дмитрий 569 2
|Зарубинский Игорь 13 2
|Беляк Игорь 12 2
|Спирькова Анастасия 5 2
|Свидерский Евгений 29 2
|Поляков Сергей 73 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Платонов Михаил 42 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Хомков Игорь 46 1
|Антонов Александр 77 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Дмитриев Михаил 12 1
|Клявин Владимир 49 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Васильев Григорий 40 1
|Кипайкина Елена 2 1
|Калядин Даниил 2 1
|Савцов Игорь 29 1
|Валчев Стоян 48 1
|Гордиенко Ростислав 28 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Шершнев Георгий 14 1
|Теленков Андрей 27 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Березин Максим 115 1
|Любимов Олег 45 1
|Хала Илья 43 1
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