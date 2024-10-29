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Начались российские продажи складного смартфона Honor Magic V3

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, включая «М.Видео», «Эльдорадо» DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon, начались продажи складного смартфона Honor Magic V3. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Вес Honor Magic V3 составляет 226 граммов при толщине в сложенном состоянии 9,2 мм, а в разложенном — 4,35 мм. В наличии: флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 512 ГБ и третье поколение кремний-углеродных батарей емкостью 5150 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядку 66 Вт и беспроводной 50 Вт. Honor Magic V3 оснащен внешним дисплеем с диагональю 6,43 дюйма и внутренним — 7,92 дюйма с частотой обновления 1–120 Гц. Безопасное взаимодействие обеспечивают инновационные технологии защиты зрения, включая ИИ-дефокус, циркадный ночной экран, динамическую яркость и ШИМ-частоту до 4320 Гц.

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Honor
Honor Magic V3

Новшества в операционной системе MagicOS 8.0 расширяют привычный пользовательский опыт за счет динамических уведомлений MagicCapsule позволяют видеть текущий статус работы приложений, MagicPortal предугадывает намерения для перемещения контента между приложениями одним жестом, а портретный режим Harcourt использует технологии искусственного интеллекта для съемки в стиле французской фотостудии. Облачные ИИ-технологии на базе Google Cloud обеспечивают инструменты для продуктивности, включая «Круг для поиска», ИИ-ластик, перевод в реальном времени с использованием двух экранов и преобразование голоса в текст с разделением спикеров в приложении «Заметки».

Тройная камера Honor Falcon: основной сенсор 50 МП со светосильной оптикой, а также гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации, ультраширокоугольная камера 40 МП с функцией съемки макро и телефотокамера 50 МП с OIS и оптическим увеличением 3,5х.

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Облака

Корпус Honor Magic V3 изготовлен с использованием волокна Special Fiber, которое обладает повышенной до 40 раз ударопрочностью, при этом толщина задней панели уменьшена на 30%. Шарнир из фирменной стали Honor Super Steel обеспечивает дополнительную прочность и надежность с увеличенным ресурсом до 500 тыс. складываний. Внутренний экран Honor Magic V3 с защитной пленкой Honor Super Armored отличается повышенной устойчивостью к повседневному износу и способен гасить энергию ударов. Внешний экран с покрытием Honor NanoCrystal Shield обладает защитой от ударов и царапин.

Honor Magic V3 в черном и зеленом цвете поступил в продажу по цене 189 990 руб. В период с 29 октября по 18 ноября 2024 г. будет действовать специальное предложение — планшет Honor Pad 9 WiFi (8+256 ГБ) в подарок. Кроме того, покупатели получат сервисное обслуживание, включая страховку экрана на шесть месяцев, эксклюзивную горячую линию и поддержку в Telegram, бесплатные замены пленок внутреннего и внешнего экрана и другие привилегии.

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