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Honor MagicOS Magic Capsule


УПОМИНАНИЯ


01.07.2025 В России открыт предзаказ на смартфоны серии Honor 400 с флагманской камерой и интеллектуальной обработкой фото 1
30.10.2024 Спрос на складные смартфоны в Кирове вырос на 60% за год 1
29.10.2024 Начались российские продажи складного смартфона Honor Magic V3 1
29.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складного смартфона Honor Magic V3 1
22.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3 1
24.09.2024 Ритейлеры начали продажи флагманского ИИ-планшета Honor MagicPad 2 для продуктивности, творчества и развлечений 1
24.09.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж Honor MagicPad 2 1
09.09.2024 Анонсирован флагманский планшет Honor MagicPad 2 c AI-технологиями для продуктивности, творчества и развлечений 1
23.07.2024 Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro c уникальным ИИ-режимом Harcourt для портретной съемки доступны для предзаказа 1
23.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro 1
23.07.2024 МТС открыла предзаказ на смартфоны Honor 200 и 200 Pro   1
27.06.2024 МТС в Перми запустила продажи Honor 200 Lite 1
27.06.2024 МТС в Кирове запустила продажи Honor 200 Lite 1
25.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфона HONOR 200 Lite 1
25.06.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR 200 Lite — первого смартфона серии HONOR 200 для портретной съемки 1
28.05.2024 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 200 в партнерстве с фотостудией Harcourt 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Honor MagicOS и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 759 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13370 8
МегаФон 9377 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8954 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 487 4
Telegram Group 2268 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 658 2
ИИ-Технологии 146 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2546 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1481 4
TÜV Rheinland Group 156 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 12
Оповещение и уведомление - Notification 4968 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5065 9
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1212 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12448 7
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2255 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9605 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10285 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10960 6
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2416 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21294 5
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1259 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12472 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1093 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9906 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5075 4
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1868 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2152 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 816 4
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 240 4
Умные платформы 1773 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4036 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 987 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 3
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 337 3
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 213 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 719 3
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 60 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2315 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12677 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3574 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1902 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1065 3
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1001 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2260 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 66 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17448 2
Honor MagicOS 48 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1582 10
Google Android 14 82 10
Honor - серия смартфонов 212 9
Honor SuperCharge 132 7
Honor Watch Magic - умные часы 54 5
Honor Magic 64 4
Honor RAW Domain 5 4
Google Cloud Platform - GCP 325 3
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 420 3
Honor Falcon 12 3
Honor Magic MagicPad 3 3
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 36 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 147 2
Honor Magic-Pencil 5 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 42 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1048 1
Помозов Алексей 56 2
Губанов Андрей 98 2
Россия - РФ - Российская федерация 150298 14
Франция - Французская Республика 7911 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17573 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1535 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17969 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44441 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 427 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1042 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 611 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 623 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1633 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24967 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5701 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6032 3
Ergonomics - Эргономика 1632 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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