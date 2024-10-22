«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открыла предзаказ на складной смартфон Honor Magic V3. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor Magic V3 весит 226 граммов при толщине в сложенном состоянии всего 9,2 мм, а в разложенном – 4,35 мм. Благодаря применению 19 новых материалов и 114 структурных инноваций удалось достичь сочетания габаритов классического флагмана с преимуществами складного внутреннего экрана.

В смартфоне есть флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель 512 ГБ. Третье поколение кремний-углеродных батарей Honor позволило увеличить емкость до 5150 мАч и при этом сократить толщину элемента питания. Кроме того, аккумулятор обладает устойчивостью к морозам и поддерживает быструю проводную зарядку 66 Вт и беспроводную 50 Вт.

М.Видео-Эльдорадо «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3

Операционная система MagicOS 8.0 поддерживает функции, которые расширяют привычный пользовательский опыт. Динамические уведомления MagicCapsule позволяют видеть текущий статус работы приложений и управлять одним касанием, MagicPortal предугадывает намерения и позволяет перемещать контент между приложениями одним жестом, а портретный режим Harcour использует технологии искусственного интеллекта для съемки в стиле французской фотостудии. Кроме того, облачные ИИ-технологии на базе Google Cloud обеспечивают удобные инструменты для продуктивной работы, включая «Круг для поиска», ИИ-ластик, перевод в реальном времени с использованием двух экранов и преобразование голоса в текст с разделением спикеров в приложении «Заметки».

Honor Magic V3 оснащен внешним дисплеем с диагональю 6,43 дюйма и внутренним – 7,92 дюйма. Два LTPO OLED-экрана обладают динамической частотой обновления 1–120 Гц и поддерживают технологии защиты зрения, включая ИИ-дефокус, циркадный ночной экран, динамическую яркость и ШИМ-частоту до 4320 Гц.

В складном корпусе инженерам бренда удалось установить тройную камеру Honor Falcon с технологиями искусственного интеллекта: основной сенсор 50 МП со светосильной оптикой, а также гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации, ультраширокоугольная камера 40 МП с функцией съемки макро и телефотокамера 50 МП с OIS и оптическим увеличением 3,5х.

Корпус Honor Magic V3 изготовлен с использованием волокна Special Fiber, которое обладает повышенной до 40 раз ударопрочностью, при этом толщина задней панели уменьшена на 30%. Шарнир из фирменной стали Honor Super Steel обеспечивает дополнительную прочность и надежность складного механизма, а дополнительный ряд рычагов позволил увеличить ресурс до 500 тыс. складываний. Внутренний экран Honor Magic V3 с защитной пленкой Honor Super Armored отличается повышенной устойчивостью к повседневному износу, а свойства неньютоновской жидкости гасят энергию ударов. Внешний экран с покрытием Honor NanoCrystal Shield обладает защитой от ударов и царапин.

Honor Magic V3 в черном и зеленом цвете доступен для предзаказа с 22 по 28 октября 2024 г. по цене 189 990 руб. В этот период будет действовать специальное предложение – планшет Honor Pad 9 5G в подарок. Кроме того, покупатели получат сервисное обслуживание, включая страховку экрана на шесть месяцев, эксклюзивную горячую линию и поддержку в Telegram, бесплатные замены пленок внутреннего и внешнего экрана и другие привилегии.