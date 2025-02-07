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Honor Pad Honor ViewPad серия планшетов



07.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на 23% за 2024 год 1
22.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт предзаказа на Honor Magic V3 1
22.10.2024 МТС открыла предзаказ на складной флагман Honor Magic V3 с искусственным интеллектом 1
14.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж планшетов на 26% за девять месяцев 2024 года 1
08.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи планшета Honor PAD X8A 1
08.10.2024 Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad X8a с экраном 11 дюймов и четырьмя динамиками 1
02.10.2024 Ритейлеры открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой и сенсорным OLED-экраном 1
01.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на ультралегкий и тонкий ноутбук Honor MagicBook Art 14 1
26.09.2024 Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM 2
04.06.2024 Ритейлеры начали продажи планшета Honor Pad 9 5G 4
28.05.2024 Honor анонсировала смартфоны серии Honor 200 в партнерстве с фотостудией Harcourt 1
09.04.2024 Флагман HONOR Magic 6 Pro с ИИ-камерой и морозоустойчивой батареей доступен для предзаказа с выгодой до 50 тыс. руб. 1
09.04.2024 МТС открыла кировчанам предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro 2
09.04.2024 МТС открыла пермякам предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro 2
09.04.2024 МТС открыла предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей 2
29.02.2024 В России молниеносно поступил в продажу дешевый и мощный планшет Honor на замену iPad Pro. Его показали миру лишь сутки назад. Видео 2
29.02.2024 Ритейлеры начали продажи HONOR Pad 9 — планшета с большим экраном и 8 динамиками для работы и развлечений 3
20.02.2024 МТС начала продажи Honor Magic V2 1
09.02.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на первый для России складной смартфон Honor 1
29.08.2023 В «М.Видео» и «Эльдорадо» начались продажи Honor Pad X9 — планшета с циркадным экраном 120 Гц и шестью динамиками 3
16.08.2023 В России поступил в продажу Honor Pad X9 — планшет с большим экраном 120 Гц 3
19.05.2023 В России начались продажи планшета Honor Pad X8 с экраном 10,1 дюйма, стереодинамиками и поддержкой LTE 3
17.02.2023 «М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Honor X9a с экраном уровня флагманов и 12-дюймового планшета Honor Pad 8 2
14.09.2021 Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM 1
28.10.2020 Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM 1
17.09.2020 Honor начинает продажи планшета Honor Pad V6 и ноутбуков Honor MagicBook. Цены 2
03.09.2020 Honor представила первый планшет на российском рынке – Honor Pad V6 2
20.05.2020 Honor представила ноутбуки, планшеты и подключенные бытовые приборы 1

Публикаций - 28, упоминаний - 47

Honor Pad и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 707 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12685 11
Huawei 3944 5
МегаФон 8890 4
Apple Inc 12121 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 4
Samsung Electronics 10274 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 597 3
Google LLC 11805 3
ИИ-Технологии 109 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
Telegram Group 2009 2
Nvidia Corp 3501 1
Lenovo Group 2295 1
AMD - Advanced Micro Devices 4237 1
AKG 65 1
ДОК 828 1
Qualcomm Technologies 1826 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Xiaomi 1741 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2364 13
TÜV Rheinland Group 138 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1345 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 659 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4763 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12205 27
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20836 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24210 15
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9303 13
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9629 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25439 11
Наушники - Headphones 4019 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12557 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13544 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14415 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12500 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4876 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7606 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3465 7
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 782 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7893 7
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 531 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10149 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2331 6
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2134 6
USB Type-C - USB-C - USB 3 1912 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2107 5
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1010 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1032 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4722 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1484 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5791 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6053 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15957 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1484 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2798 4
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 692 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17101 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13828 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1044 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5287 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 17
Honor Magic 54 9
Google Android 14030 8
Honor MagicOS 39 7
BBK vivo Halo Fullview 63 6
Honor FullView Display 22 6
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds 39 5
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 4
Honor MagicBook - серия ноутбуков 68 4
Apple iPad 3863 4
Honor SuperCharge 120 4
Google Android 14 75 4
Honor AI Motion Sensing 5 4
Honor Falcon 12 4
Honor - серия смартфонов 206 3
Honor Magic-Pencil 4 3
Huawei MatePad - серия планшетов 50 3
Apple Touch ID 280 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 328 3
Apple iPad Pro 295 3
Huawei HiLink 13 2
Honor Router 6 2
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 2
Huawei AppGallery 281 2
Apple Face ID 211 2
Honor Magic-Link 12 2
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 2
Samsung S-Pen - Стилус 138 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 789 2
Honor Wireless Keyboard 2 2
Honor life 5 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 2
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 2
Google Android 12 - Android Snow Cone 116 2
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 2
Apple Pencil 108 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 2
Huawei Magic UI 21 2
Помозов Алексей 50 4
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Уваров Сергей 33 1
Зарайский Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17078 4
Беларусь - Белоруссия 5682 3
Франция - Французская Республика 7856 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5188 2
Германия - Федеративная Республика 12697 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52171 1
Испания - Королевство 3712 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2969 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3957 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1962 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1290 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 938 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24179 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4965 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1579 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5770 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5540 6
Зоология - наука о животных 2614 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5858 3
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 565 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6095 2
Ergonomics - Эргономика 1599 1
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Философия - Philosophy 448 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8704 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 691 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3167 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 106 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51219 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6995 1
Дневной свет - Дневное освещение 140 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29176 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 21 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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