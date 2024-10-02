Ритейлеры открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой и сенсорным OLED-экраном

Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Для корпуса использован легкий и прочный магниевый сплав, в основании клавиатуры — титан. Материалы и конструктивные особенности обеспечили минимальные вес и толщину в этом сегменте: 1 см и 1 кг соответственно. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicBook Art 14 оснащен сенсорным OLED-экраном 14,6 дюйма с полезной площадью 97%. Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц при управлении подсветкой на низких уровнях яркости, «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки для снижения напряжения глаз при длительном использовании, а также режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее и ночное время.

Honor Honor MagicBook Art 14

Одна из отличительных особенностей ноутбука — съемная магнитная ИИ-камера с возможностью установки в двух положениях. Алгоритмы искусственного интеллекта поддерживают отслеживание человека в кадре и взгляда пользователя, а также размытие фона и улучшенные инструменты для конфиденциальности.

Ноутбук работает на базе процессоров Intel Core Ultra 5 и Ultra 7. Фирменная технология оптимизации производительности Honor OS Turbo 3.0 с алгоритмами искусственного интеллекта позволяет справляться с ресурсоемкими задачами при сохранении длительного времени работы без подзарядки. Батарея емкостью 60 Втч обеспечивает до 9,5 часов повседневной офисной работы. Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения внешних устройств: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников и микрофона.

Honor MagicBook Art 14 оснащен аудиосистемой с шестьб динамиками и поддержкой пространственного аудио. Двунаправленная конструкция микрофонов с системой шумоподавления позволяет проводить встречи в любой обстановке.

Honor MagicBook Art 14 доступен в двух цветах: нефритовом зеленом и туманном белом. Предзаказ на ноутбук открылся 1 октября 2024 г. в «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Стоимость конфигурации с процессором Ultra 5 и 32 ГБ + 1 ТБ памяти составляет 179 999 руб., версии Ultra 7 32 ГБ + 1 ТБ — 199 999 руб. В период предзаказа с 1 по 14 октября 2024 г. действует специальное предложение: скидка 20 тыс. руб. и планшет Honor Pad 9 5G в подарок.