Разделы

Ритейл Розница Техника
|

Ритейлеры открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой и сенсорным OLED-экраном

Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Для корпуса использован легкий и прочный магниевый сплав, в основании клавиатуры — титан. Материалы и конструктивные особенности обеспечили минимальные вес и толщину в этом сегменте: 1 см и 1 кг соответственно. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor MagicBook Art 14 оснащен сенсорным OLED-экраном 14,6 дюйма с полезной площадью 97%. Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц при управлении подсветкой на низких уровнях яркости, «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки для снижения напряжения глаз при длительном использовании, а также режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее и ночное время.

hon1.jpg

Honor
Honor MagicBook Art 14

Одна из отличительных особенностей ноутбука — съемная магнитная ИИ-камера с возможностью установки в двух положениях. Алгоритмы искусственного интеллекта поддерживают отслеживание человека в кадре и взгляда пользователя, а также размытие фона и улучшенные инструменты для конфиденциальности.

Ноутбук работает на базе процессоров Intel Core Ultra 5 и Ultra 7. Фирменная технология оптимизации производительности Honor OS Turbo 3.0 с алгоритмами искусственного интеллекта позволяет справляться с ресурсоемкими задачами при сохранении длительного времени работы без подзарядки. Батарея емкостью 60 Втч обеспечивает до 9,5 часов повседневной офисной работы. Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения внешних устройств: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников и микрофона.

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»
Бизнес

Honor MagicBook Art 14 оснащен аудиосистемой с шестьб динамиками и поддержкой пространственного аудио. Двунаправленная конструкция микрофонов с системой шумоподавления позволяет проводить встречи в любой обстановке.

Honor MagicBook Art 14 доступен в двух цветах: нефритовом зеленом и туманном белом. Предзаказ на ноутбук открылся 1 октября 2024 г. в «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Стоимость конфигурации с процессором Ultra 5 и 32 ГБ + 1 ТБ памяти составляет 179 999 руб., версии Ultra 7 32 ГБ + 1 ТБ — 199 999 руб. В период предзаказа с 1 по 14 октября 2024 г. действует специальное предложение: скидка 20 тыс. руб. и планшет Honor Pad 9 5G в подарок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Начинающие программисты купаются в деньгах. В России бешеный рост зарплат джунов, и Москва не в лидерах. Опрос

Как правильно внедрять RPA в компании

В мире появляется новая полупроводниковая держава. И это не Россия

Метрокластер, NGFW, супераппы, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов

Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа»

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: