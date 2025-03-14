Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187833
ИКТ 14529
Организации 11266
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26527
Персоны 81221
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Honor MagicBook серия ноутбуков


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.03.2025 Начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Intel Core 5

В магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 и X16 Plus. Новинки отличаются конфигурацией на базе процессора Intel Cor
27.02.2025 Ноутбук Honor MagicBook X14 с конфигурацией для продуктивности и увеличенной батареей появился в продаже у российских ритейлеров

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного ноутбука Honor MagicBook Х14 с процессором Intel Core i5-13420H 13-го поколения, оптимальными конфигур
27.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи ноутбука Honor MagicBook X14

коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж ноутбука Honor MagicBook X14. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео и Эльдорадо» — от 85,99 т
07.02.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X16 и MagicBook X14

исимости от выбора модели и конфигурации. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Honor MagicBook X16 (2025) Honor MagicBook X16 (2025) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68
15.10.2024 Стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой

Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS начали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой, сенсорным OLED-экраном и процессором Intel Ultr
15.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14

й коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой объявляет о старте продаж ноутбука Honor MagicBook Art 14. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» с 15 октября п
02.10.2024 Ритейлеры открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой и сенсорным OLED-экраном

Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Для корпуса использован легкий и прочный магниевый сплав, в основании
01.10.2024 «М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на ультралегкий и тонкий ноутбук Honor MagicBook Art 14

рции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 17
09.09.2024 Анонсирован невесомый ноутбук Honor MagicBook Art 14 с OLED-экраном и процессором Intel Ultra 7

ический бренд Honor анонсировал рекордно легкий и тонкий, но при этом производительный и автономный Honor MagicBook Art 14. Об этом CNews сообщили представители Honor. Ноутбук выполнен из иннов
26.07.2024 Ритейлеры начали продажи нового поколения ноутбуков HONOR MagicBook X на базе производительных процессоров AMD

Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus поступил в продажу в России в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других м
21.06.2024 Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ

В российских магазинах электроники начались продажи ноутбука Honor MagicBook 16 Pro. Новинку отличает процессор Intel Ultra 5 с поддержкой технологий иску
18.05.2024 Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Вся серия HONOR MagicBook X — это легкие и мощные ноутбуки в тонком алюминиевом корпусе. Они выглядят с
22.03.2024 В России начались продажи обновленных ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro

Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro модельного ряда 2024 г. поступили в продажу в России в магазинах эле
21.02.2024 Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения

дюймов с технологиями защиты зрения, процессором Intel Core 12-го поколения и аккумулятором 42 Втч. Honor MagicBook X 16 (2024) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor Fu
01.08.2023 В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro с процессором Intel Core 13 поколения

маркетплейсы, в том числе в «М.видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», «Мегафон», поступили ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook X 16 Pro, оснащенные производительными процессора
06.06.2023 В России начались продажи Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 — ноутбуков с Intel Core 12 поколения

Обновленные Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 поступили в продажу в России в магазинах э
11.03.2022 Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

ие смартфоном и запуск мобильных приложений при помощи клавиатуры и тачпада.Время автономной работы HONOR MagicBook 16 получил батарею емкостью 56 Втч. В ходе тестирования ноутбук проработал ок
24.02.2022 Honor представила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации

авила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации: теперь пользователи могут приобрести ноутбук Honor MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения c объемом памяти
18.02.2022 Honor объявляет о старте продаж ноутбука MagicBook 16

Honor объявляет о старте продаж на российском рынке ноутбука Honor MagicBook 16 на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H. Honor MagicBook 16, оснащенны
08.02.2022 Honor представила ноутбук Honor Magicbook 16

Honor представила новый ноутбук Honor Magicbook 16, который отличается усовершенствованным 16,1-дюймовым FullView-экраном, мо
03.12.2021 Honor объявила о старте продаж нового ноутбука MagicBook View 14. Цена. Фото

Honor объявила о старте продаж на российском рынке Honor MagicBook View 14 – первого флагманского ноутбука бренда. Устройство оснащено сенсорным
23.11.2021 Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14

Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14, первый флагманский ноутбук бренда, который отличается усовершенствов
10.11.2021 Honor презентовала в России смартфоны Honor 50, флагманский ноутбук и другие устройства

te. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – Honor MagicBook View 14 и два устройства платформы Honor Choice: робот-пылесос Honor Choice R
08.07.2021 Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X

,3%, что на 4,8% больше по сравнению с началом мая. Аналитики Honor связывают это со стартом продаж Honor Magicbook X 15 и X 14. При этом всего за неделю показатели продаж Honor Magicbook

01.06.2021 Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X на базе процессоров Intel Core 10 поколения

Компания Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 15, оснащенные высокопроизводительными процес
20.04.2021 Honor начала продажи новых ноутбуков Honor MagicBook в России. Цены

Honor объявляет о старте продаж на российском рынке обновленных ноутбуков Honor MagicBook на базе процессоров Intel Core 11 поколения. Легкие и тонкие Honor MagicBo
13.04.2021 Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены

Honor объявляет о запуске обновленных ноутбуков Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколен
24.11.2020 Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото

Бренд Honor представил новый ультратонкий ноутбук Honor Magicbook Pro, построенный на базе передового процессора Intel Core i5-10210U 10 поколе
17.09.2020 Honor начинает продажи планшета Honor Pad V6 и ноутбуков Honor MagicBook. Цены

Honor объявила о старте продаж мультимедийного планшета Honor Pad V6 и обновлённых ноутбуков Honor MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen сери
04.06.2020 В России начались продажи смартфонов серии Honor 30 и ноутбука Honor MagicBook 15

родаж флагманских смартфонов серии Honor 30. Также 5 июня стартуют продажи нового ноутбука бренда – Honor MagicBook 15. Смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro+ – это выразительный дизайн, основная к
29.05.2020 Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены

расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете «насыщенный бирюзовый» и беспр
29.05.2020 Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена

Honor представила новый ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, ориентированный на молодых и активных пользователей, нуждающихся в универ
29.05.2020 Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото

Honor представил новый ноутбук третьего поколения Honor Magicbook 15, ориентированный на молодых и активных пользователей, нуждающихся в универ
20.05.2020 Honor представила ноутбуки, планшеты и подключенные бытовые приборы

нных продуктов для повседневной жизни, представив на онлайн-конференции в Китае обновлённый ноутбук Honor MagicBook Pro, планшет Honor ViewPad 6, роутер Honor Router 3, серию умных экранов Hono
04.03.2020 Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

и с подходящими характеристиками не всегда возможно. Поэтому нам было непросто найти конкурента для Honor MagicBook Pro с похожими характеристиками: всегда находились какие-то “но” в части диаг
23.01.2020 Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены

ках концепции «1+8+N». В число официально доступных российским пользователям новинок вошли ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro, а также смарт-часы Honor MagicWatch 2 с диаг
17.04.2019 Honor теперь ультрабук

Huawei представляет первый ультрабук в семействе MagicBook, выходящий под маркой HONOR. HONOR MagicBook весит всего 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323
15.04.2019 Huawei начинает российские продажи первого ноутбука Honor MagicBook. Цены

Бренд Honor представил Honor MagicBook, свой первый ультрапортативный ноутбук с 14-дюймовым экраном, который занимае
12.04.2018 «Дочка» Huawei выпустит дешевый ультратонкий безрамочный ноутбук. Фото

сети Weibo 1 апреля 2018 г. опубликовал тизер, в котором были продемонстрированы очертания ноутбука Honor MagicBook. Судя по кадрам из видео, MagicBook обладает ультратонким корпусом и очень уз
29.09.2011 Gmini вывела на рынок ридер MagicBook M61HD

Компания Gmini представила в России электронную книгу MagicBook M61HD, оснащенную новым экраном высокого разрешения E-Ink Pearl HD. Она использует


Публикаций - 85, упоминаний - 351

Honor MagicBook и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 824 64
Intel Corporation 12547 24
Huawei 4225 22
AMD - Advanced Micro Devices 4474 17
Nvidia Corp 3740 14
Honor Device 9 9
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 715 9
Lenovo Group 2364 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 8
HP Inc. 5763 8
Apple Inc 12646 7
Acer Group - Acer Inc 2660 7
Gmini 20 6
Microsoft Corporation 25254 6
Yandex - Яндекс 8472 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14298 4
МегаФон 9938 4
Google LLC 12277 3
ZIMAI Technology - Maibenben 21 3
Samsung Electronics 10636 3
Xiaomi 1979 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1028 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 2
Digma 238 2
TÜV 66 2
UnionTech - Deepin Technology 6 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 2
Xiaomi - Jimmy - KingClean Electronic 21 2
Ракурс НПФ 168 2
Dell EMC 5096 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 460 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 349 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 277 1
Chuwi 17 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 79 1
S8 Capital - С8 Капитал 31 1
Huawei Mobile Services 73 1
OpenAtom Foundation 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2703 19
TÜV Rheinland Group 163 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1659 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8207 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 289 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 30 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 47 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 290 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1316 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
Linux Foundation 189 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 72
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 38
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3542 31
USB Type-C - USB-C - USB 3 2178 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 27
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6316 26
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4042 26
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1144 26
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 25
Наушники - Headphones 4304 24
USB Type-A - USB-A 627 24
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 24
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 23
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2416 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 22
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2993 21
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1135 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 21
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10342 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18282 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 18
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4194 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12992 18
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 17
Микрофон - Microphone 2707 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 16
DDR - Double data rate 2922 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8186 14
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 14
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1545 14
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 557 13
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1387 13
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1428 30
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 551 25
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 20
Huawei MateBook - серия ноутбуков 102 17
Microsoft Windows 16351 14
Microsoft Windows 11 715 13
Honor - серия смартфонов 217 13
Honor FullView Display 30 11
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 513 11
Intel Core - Семейство процессоров 1237 11
Honor Magic-Link 12 10
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 40 10
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 9
Honor Share 15 9
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 338 9
BBK vivo Halo Fullview 65 8
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 7
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 7
Honor SuperCharge 157 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 7
Apple MacBook Air - Ноутбук 479 7
Intel Core i - Cерия процессоров 531 7
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 6
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 6
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 47 6
Microsoft Windows 10 1878 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 6
Acer Swift - Серия ноутбуков 78 6
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 5
MSI - Nahimic Audio Enhancer 8 5
Honor 30 - серия смартфонов 32 5
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 4
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 4
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 644 4
Apple MacBook Pro 536 4
Intel Arc - Intel Arc Graphics 22 4
Google Android 14718 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 4
Intel Turbo Boost Technology 215 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 4
Ran Tony - Ран Тони 14 4
Zhao George - Чжао Джордж 17 3
Резников Олег 20 2
Bishop Gavin - Бишоп Гэвин 2 2
Гуцериев Михаил 112 1
Биленко Михаил 7 1
Помозов Алексей 69 1
Чуйков Иван 2 1
Нигай Карина 1 1
Лебедев Артемий 105 1
Савинский Вячеслав 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 613 1
Саркисян Армен 6 1
Дашкевич Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 4
Турция - Турецкая республика 2495 4
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Сатурн - Титан (спутник) 505 2
Малайзия 898 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Земля - планета Солнечной системы 10664 2
Новая Зеландия 732 2
Египет - Арабская Республика 1047 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 345 1
Польша - Республика 2002 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Румыния 741 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Испания - Королевство 3760 1
Китай - Тайвань 4138 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 1
Европа 24650 1
Армения - Республика 2373 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 28
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 28
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 679 22
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1446 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 5
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 3
Ergonomics - Эргономика 1689 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Философия - Philosophy 503 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 1
Fashion industry - Индустрия моды 322 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 123 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Сон - Somnus 458 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 230 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Android Authority 54 2
Android Headline 11 2
Newsweek 39 2
Wired - Издание 271 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TechRadar 95 1
Ubergizmo 7 1
Tech Advisor 2 1
Forbes - Форбс 914 1
ITHome 40 1
Tom’s Hardware 520 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
Cinebench 29 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще