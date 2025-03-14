Получите все материалы CNews по ключевому слову
|14.03.2025
|
Начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Intel Core 5
В магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 и X16 Plus. Новинки отличаются конфигурацией на базе процессора Intel Cor
|27.02.2025
|
Ноутбук Honor MagicBook X14 с конфигурацией для продуктивности и увеличенной батареей появился в продаже у российских ритейлеров
В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного ноутбука Honor MagicBook Х14 с процессором Intel Core i5-13420H 13-го поколения, оптимальными конфигур
|27.02.2025
|
В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи ноутбука Honor MagicBook X14
коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж ноутбука Honor MagicBook X14. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео и Эльдорадо» — от 85,99 т
|07.02.2025
|
В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X16 и MagicBook X14
исимости от выбора модели и конфигурации. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Honor MagicBook X16 (2025) Honor MagicBook X16 (2025) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68
|15.10.2024
|
Стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой
Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS начали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой, сенсорным OLED-экраном и процессором Intel Ultr
|15.10.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14
й коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой объявляет о старте продаж ноутбука Honor MagicBook Art 14. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» с 15 октября п
|02.10.2024
|
Ритейлеры открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой и сенсорным OLED-экраном
Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Для корпуса использован легкий и прочный магниевый сплав, в основании
|01.10.2024
|
«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на ультралегкий и тонкий ноутбук Honor MagicBook Art 14
рции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 17
|09.09.2024
|
Анонсирован невесомый ноутбук Honor MagicBook Art 14 с OLED-экраном и процессором Intel Ultra 7
ический бренд Honor анонсировал рекордно легкий и тонкий, но при этом производительный и автономный Honor MagicBook Art 14. Об этом CNews сообщили представители Honor. Ноутбук выполнен из иннов
|26.07.2024
|
Ритейлеры начали продажи нового поколения ноутбуков HONOR MagicBook X на базе производительных процессоров AMD
Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus поступил в продажу в России в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других м
|21.06.2024
|
Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ
В российских магазинах электроники начались продажи ноутбука Honor MagicBook 16 Pro. Новинку отличает процессор Intel Ultra 5 с поддержкой технологий иску
|18.05.2024
|
Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую
Вся серия HONOR MagicBook X — это легкие и мощные ноутбуки в тонком алюминиевом корпусе. Они выглядят с
|22.03.2024
|
В России начались продажи обновленных ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro
Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro модельного ряда 2024 г. поступили в продажу в России в магазинах эле
|21.02.2024
|
Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения
дюймов с технологиями защиты зрения, процессором Intel Core 12-го поколения и аккумулятором 42 Втч. Honor MagicBook X 16 (2024) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor Fu
|01.08.2023
|
В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro с процессором Intel Core 13 поколения
маркетплейсы, в том числе в «М.видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», «Мегафон», поступили ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook X 16 Pro, оснащенные производительными процессора
|06.06.2023
|
В России начались продажи Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 — ноутбуков с Intel Core 12 поколения
Обновленные Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 поступили в продажу в России в магазинах э
|11.03.2022
|
Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе
ие смартфоном и запуск мобильных приложений при помощи клавиатуры и тачпада.Время автономной работы HONOR MagicBook 16 получил батарею емкостью 56 Втч. В ходе тестирования ноутбук проработал ок
|24.02.2022
|
Honor представила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации
авила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации: теперь пользователи могут приобрести ноутбук Honor MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения c объемом памяти
|18.02.2022
|
Honor объявляет о старте продаж ноутбука MagicBook 16
Honor объявляет о старте продаж на российском рынке ноутбука Honor MagicBook 16 на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H. Honor MagicBook 16, оснащенны
|08.02.2022
|
Honor представила ноутбук Honor Magicbook 16
Honor представила новый ноутбук Honor Magicbook 16, который отличается усовершенствованным 16,1-дюймовым FullView-экраном, мо
|03.12.2021
|
Honor объявила о старте продаж нового ноутбука MagicBook View 14. Цена. Фото
Honor объявила о старте продаж на российском рынке Honor MagicBook View 14 – первого флагманского ноутбука бренда. Устройство оснащено сенсорным
|23.11.2021
|
Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14
Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14, первый флагманский ноутбук бренда, который отличается усовершенствов
|10.11.2021
|
Honor презентовала в России смартфоны Honor 50, флагманский ноутбук и другие устройства
te. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – Honor MagicBook View 14 и два устройства платформы Honor Choice: робот-пылесос Honor Choice R
|08.07.2021
|
Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X
,3%, что на 4,8% больше по сравнению с началом мая. Аналитики Honor связывают это со стартом продаж Honor Magicbook X 15 и X 14. При этом всего за неделю показатели продаж Honor Magicbook
|01.06.2021
|
Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X на базе процессоров Intel Core 10 поколения
Компания Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 15, оснащенные высокопроизводительными процес
|20.04.2021
|
Honor начала продажи новых ноутбуков Honor MagicBook в России. Цены
Honor объявляет о старте продаж на российском рынке обновленных ноутбуков Honor MagicBook на базе процессоров Intel Core 11 поколения. Легкие и тонкие Honor MagicBo
|13.04.2021
|
Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены
Honor объявляет о запуске обновленных ноутбуков Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколен
|24.11.2020
|
Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото
Бренд Honor представил новый ультратонкий ноутбук Honor Magicbook Pro, построенный на базе передового процессора Intel Core i5-10210U 10 поколе
|17.09.2020
|
Honor начинает продажи планшета Honor Pad V6 и ноутбуков Honor MagicBook. Цены
Honor объявила о старте продаж мультимедийного планшета Honor Pad V6 и обновлённых ноутбуков Honor MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen сери
|04.06.2020
|
В России начались продажи смартфонов серии Honor 30 и ноутбука Honor MagicBook 15
родаж флагманских смартфонов серии Honor 30. Также 5 июня стартуют продажи нового ноутбука бренда – Honor MagicBook 15. Смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro+ – это выразительный дизайн, основная к
|29.05.2020
|
Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены
расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете «насыщенный бирюзовый» и беспр
|29.05.2020
|
Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена
Honor представила новый ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, ориентированный на молодых и активных пользователей, нуждающихся в универ
|29.05.2020
|
Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото
Honor представил новый ноутбук третьего поколения Honor Magicbook 15, ориентированный на молодых и активных пользователей, нуждающихся в универ
|20.05.2020
|
Honor представила ноутбуки, планшеты и подключенные бытовые приборы
нных продуктов для повседневной жизни, представив на онлайн-конференции в Китае обновлённый ноутбук Honor MagicBook Pro, планшет Honor ViewPad 6, роутер Honor Router 3, серию умных экранов Hono
|04.03.2020
|
Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor
и с подходящими характеристиками не всегда возможно. Поэтому нам было непросто найти конкурента для Honor MagicBook Pro с похожими характеристиками: всегда находились какие-то “но” в части диаг
|23.01.2020
|
Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены
ках концепции «1+8+N». В число официально доступных российским пользователям новинок вошли ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro, а также смарт-часы Honor MagicWatch 2 с диаг
|17.04.2019
|
Honor теперь ультрабук
Huawei представляет первый ультрабук в семействе MagicBook, выходящий под маркой HONOR. HONOR MagicBook весит всего 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323
|15.04.2019
|
Huawei начинает российские продажи первого ноутбука Honor MagicBook. Цены
Бренд Honor представил Honor MagicBook, свой первый ультрапортативный ноутбук с 14-дюймовым экраном, который занимае
|12.04.2018
|
«Дочка» Huawei выпустит дешевый ультратонкий безрамочный ноутбук. Фото
сети Weibo 1 апреля 2018 г. опубликовал тизер, в котором были продемонстрированы очертания ноутбука Honor MagicBook. Судя по кадрам из видео, MagicBook обладает ультратонким корпусом и очень уз
|29.09.2011
|
Gmini вывела на рынок ридер MagicBook M61HD
Компания Gmini представила в России электронную книгу MagicBook M61HD, оснащенную новым экраном высокого разрешения E-Ink Pearl HD. Она использует
