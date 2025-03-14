Начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 Plus и X16 Plus на базе Intel Core 5 В магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи ноутбуков Honor MagicBook X14 и X16 Plus. Новинки отличаются конфигурацией на базе процессора Intel Cor

Ноутбук Honor MagicBook X14 с конфигурацией для продуктивности и увеличенной батареей появился в продаже у российских ритейлеров В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного ноутбука Honor MagicBook Х14 с процессором Intel Core i5-13420H 13-го поколения, оптимальными конфигур

В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи ноутбука Honor MagicBook X14 коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж ноутбука Honor MagicBook X14. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео и Эльдорадо» — от 85,99 т

В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X16 и MagicBook X14 исимости от выбора модели и конфигурации. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо». Honor MagicBook X16 (2025) Honor MagicBook X16 (2025) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68

Стартовали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS начали продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой, сенсорным OLED-экраном и процессором Intel Ultr

«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи ноутбука Honor MagicBook Art 14 й коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой объявляет о старте продаж ноутбука Honor MagicBook Art 14. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» с 15 октября п

Ритейлеры открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой и сенсорным OLED-экраном Российские магазины электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Для корпуса использован легкий и прочный магниевый сплав, в основании

«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на ультралегкий и тонкий ноутбук Honor MagicBook Art 14 рции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на ноутбук Honor MagicBook Art 14. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» – от 17

Анонсирован невесомый ноутбук Honor MagicBook Art 14 с OLED-экраном и процессором Intel Ultra 7 ический бренд Honor анонсировал рекордно легкий и тонкий, но при этом производительный и автономный Honor MagicBook Art 14. Об этом CNews сообщили представители Honor. Ноутбук выполнен из иннов

Ритейлеры начали продажи нового поколения ноутбуков HONOR MagicBook X на базе производительных процессоров AMD Ноутбук HONOR MagicBook X16 Plus поступил в продажу в России в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и других м

Начались продажи Honor MagicBook Pro 16 — рабочей станции на базе ИИ В российских магазинах электроники начались продажи ноутбука Honor MagicBook 16 Pro. Новинку отличает процессор Intel Ultra 5 с поддержкой технологий иску

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую Вся серия HONOR MagicBook X — это легкие и мощные ноутбуки в тонком алюминиевом корпусе. Они выглядят с

В России начались продажи обновленных ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro модельного ряда 2024 г. поступили в продажу в России в магазинах эле

Ритейлеры начали продажи Honor MagicBook X 16 (2024) на базе Intel Core 12-го поколения дюймов с технологиями защиты зрения, процессором Intel Core 12-го поколения и аккумулятором 42 Втч. Honor MagicBook X 16 (2024) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor Fu

В России начались продажи ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook X 16 Pro с процессором Intel Core 13 поколения маркетплейсы, в том числе в «М.видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинк», «Мегафон», поступили ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook X 16 Pro, оснащенные производительными процессора

В России начались продажи Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 — ноутбуков с Intel Core 12 поколения Обновленные Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 16 поступили в продажу в России в магазинах э

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе ие смартфоном и запуск мобильных приложений при помощи клавиатуры и тачпада.Время автономной работы HONOR MagicBook 16 получил батарею емкостью 56 Втч. В ходе тестирования ноутбук проработал ок

Honor представила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации авила ноутбуки серии MagicBook X в новой конфигурации: теперь пользователи могут приобрести ноутбук Honor MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i5-10210U 10-го поколения c объемом памяти

Honor объявляет о старте продаж ноутбука MagicBook 16 Honor объявляет о старте продаж на российском рынке ноутбука Honor MagicBook 16 на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H. Honor MagicBook 16, оснащенны

Honor представила ноутбук Honor Magicbook 16 Honor представила новый ноутбук Honor Magicbook 16, который отличается усовершенствованным 16,1-дюймовым FullView-экраном, мо

Honor объявила о старте продаж нового ноутбука MagicBook View 14. Цена. Фото Honor объявила о старте продаж на российском рынке Honor MagicBook View 14 – первого флагманского ноутбука бренда. Устройство оснащено сенсорным

Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14 Honor представляет новый ноутбук Honor MagicBook View 14, первый флагманский ноутбук бренда, который отличается усовершенствов

Honor презентовала в России смартфоны Honor 50, флагманский ноутбук и другие устройства te. Оба устройства получили сервисы Google. Также компания презентовала новый флагманский ноутбук – Honor MagicBook View 14 и два устройства платформы Honor Choice: робот-пылесос Honor Choice R

Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X ,3%, что на 4,8% больше по сравнению с началом мая. Аналитики Honor связывают это со стартом продаж Honor Magicbook X 15 и X 14. При этом всего за неделю показатели продаж Honor Magicbook

Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X на базе процессоров Intel Core 10 поколения Компания Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 15, оснащенные высокопроизводительными процес

Honor начала продажи новых ноутбуков Honor MagicBook в России. Цены Honor объявляет о старте продаж на российском рынке обновленных ноутбуков Honor MagicBook на базе процессоров Intel Core 11 поколения. Легкие и тонкие Honor MagicBo

Honor представила ноутбуки Honor MagicBook на процессорах Intel Core 11 поколения. Цены Honor объявляет о запуске обновленных ноутбуков Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook 15, оснащенных процессорами Intel Core 11 поколен

Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото Бренд Honor представил новый ультратонкий ноутбук Honor Magicbook Pro, построенный на базе передового процессора Intel Core i5-10210U 10 поколе

Honor начинает продажи планшета Honor Pad V6 и ноутбуков Honor MagicBook. Цены Honor объявила о старте продаж мультимедийного планшета Honor Pad V6 и обновлённых ноутбуков Honor MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen сери

В России начались продажи смартфонов серии Honor 30 и ноутбука Honor MagicBook 15 родаж флагманских смартфонов серии Honor 30. Также 5 июня стартуют продажи нового ноутбука бренда – Honor MagicBook 15. Смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro+ – это выразительный дизайн, основная к

Honor представила флагманские смартфоны серии Honor 30. Цены расширил линейку умных устройств в рамках концепции «1+8+N», представив ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, наушники Honor Magic Earbuds в новом цвете «насыщенный бирюзовый» и беспр

Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена Honor представила новый ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, ориентированный на молодых и активных пользователей, нуждающихся в универ

Honor представил новый ноутбук Magicbook 15 с безрамочным экраном. Цена. Фото Honor представил новый ноутбук третьего поколения Honor Magicbook 15, ориентированный на молодых и активных пользователей, нуждающихся в универ

Honor представила ноутбуки, планшеты и подключенные бытовые приборы нных продуктов для повседневной жизни, представив на онлайн-конференции в Китае обновлённый ноутбук Honor MagicBook Pro, планшет Honor ViewPad 6, роутер Honor Router 3, серию умных экранов Hono

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor и с подходящими характеристиками не всегда возможно. Поэтому нам было непросто найти конкурента для Honor MagicBook Pro с похожими характеристиками: всегда находились какие-то “но” в части диаг

Honor начинает российские продажи новых ноутбуков и смарт-часов. Цены ках концепции «1+8+N». В число официально доступных российским пользователям новинок вошли ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro, а также смарт-часы Honor MagicWatch 2 с диаг

Honor теперь ультрабук Huawei представляет первый ультрабук в семействе MagicBook, выходящий под маркой HONOR. HONOR MagicBook весит всего 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323

Huawei начинает российские продажи первого ноутбука Honor MagicBook. Цены Бренд Honor представил Honor MagicBook, свой первый ультрапортативный ноутбук с 14-дюймовым экраном, который занимае

«Дочка» Huawei выпустит дешевый ультратонкий безрамочный ноутбук. Фото сети Weibo 1 апреля 2018 г. опубликовал тизер, в котором были продемонстрированы очертания ноутбука Honor MagicBook. Судя по кадрам из видео, MagicBook обладает ультратонким корпусом и очень уз