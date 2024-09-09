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Анонсирован невесомый ноутбук Honor MagicBook Art 14 с OLED-экраном и процессором Intel Ultra 7

Глобальный технологический бренд Honor анонсировал рекордно легкий и тонкий, но при этом производительный и автономный Honor MagicBook Art 14. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Ноутбук выполнен из инновационных материалов: для корпуса использован легкий и прочный магниевый сплав, в основании клавиатуры — титан. Материалы и конструктивные особенности обеспечили рекордный вес и толщину в этом сегменте: всего один см и один кг.

Honor MagicBook Art 14 оснащен ультраярким AMOLED-экраном 14,6 дюйма с полезной площадью 97%, что является самым высоким показателем на рынке. Экран поддерживает инновационные технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц при управлении подсветкой на низких уровнях яркости, «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки для снижения напряжения глаз при длительном использовании, а также режим электронной книги для комфортного чтения в вечернее и ночное время.

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Ноутбук работает на базе производительного и при этом энергоэффективного процессора Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц. Фирменная технология оптимизации производительности Honor OS Turbo 3.0 с алгоритмами искусственного интеллекта позволяет справляться с ресурсоемкими задачами и при сохранении длительного времени работы без подзарядки. Батарея емкостью 60 Вт·ч обеспечивает до 9,5 часов повседневной офисной работы. Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения внешних устройств: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3,5-мм разъем для наушников и микрофона.

Honor MagicBook Art 14 оснащен аудиосистемой с шестью динамиками и поддержкой пространственного аудио, что обеспечивает большой запас громкости, качественный и объемный звук, а также захватывающие аудиоэффекты при просмотре фильмов. Двунаправленная конструкция микрофонов с системой шумоподавления позволяет проводить встречи в любой обстановке.

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