HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости

Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения 5 rev.2 марки Smartec, который имеет металлический корпус, защитное стекло и LED-подсветку дисплея со светодиодами высокой интенсивности излучения. Этот монитор для видеонаблюдения оборудован входами HDMI-, BNC- и D-Sub (VGA) и выделяется повышенной яркостью и контрастностью, которые достигают 500 кд/кв. м и 4000:1 соответственно, при малом времени отклика пикселя матрицы (8 мс). Об этом CN

Создан универсальный интерфейс на замену HDMI и DisplayPort, который лучше их во всем m’s Hardware. Согласно официальным спецификациям, он во всем лучше всех ныне существующих «мониторных» интерфейсов, не только древних и полностью устаревших DVI и D-Sub (VGA), но и вполне современных HDMI и DisplayPort. За новым GPMI стоит созданная в 2020 г. китайская организация Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance (SUCA), в которую входят свыше 50 китайских технологических

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи Google TV Объем оперативной памяти 3 Гбайт Тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 Интерфейсы 1х HDMI 2.0, 2х HDMI 2.1, 2х USB Type-А, RJ-45, Акустика 2 x 12 Вт Время отклика 8,5 мс О

Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM Как правило, портативный монитор оснащается интерфейсами HDMI и USB Type-C, поэтому может работать практически со всеми современными гаджетами. Так, п

Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN ным графическим процессором ARM Mali-G610 MP4. Он способен передавать 8K@60 кадров в секунду на два HDMI-порта. Система имеет один интерфейс HDMI-IN, что открывает новые возможности для традици

HDMI 2.1 — почему он важен в 2021 году? Новый стандарт HDMI, если разобраться, не такой уж и новый. Ведь появился он в уже далеком 2017 году. Но поч

Что такое MHL-разъем и зачем он нужен? ния в высоком качестве со смартфона на телевизор. Для этого разъем microUSB используется в качестве HDMI-интерфейса. С помощью MHL можно подключить смартфоны и другие мобильные устройства к тел

DisplayPort или HDMI — что лучше использовать? DisplayPort и HDMI — два самых популярных интерфейса для подключения игровых консолей и ПК к телевизорам и

HDMI 2.1: что нового и нужно ли обновить? Интерфейс HDMI 2.1 появился еще в 2017 году, но только в прошлом году производители стали оснащать им н

Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж ду телевизор с диагональю не менее 55 дюймов. В дополнение к дюймам по умолчанию будут идти разрешение 4K UltraHD, LED-подсветка, функции SmartTV, беспроводное подключение к сети по Wi-Fi и три порта HDMI. Именно таковы общие характеристики телевизоров, составивших наш список хитов продаж. О практических нюансах же каждой конкретной модели – ниже.Xiaomi Mi TV 4C 55 На пятом месте в списке л

Greenconnect Russia наладит выпуск оборудования для передачи сигнала на 20 км Greenconnect Russia объявил о запуске производства профессионального коммутационного HDMI, VGA и SDI оборудования для передачи сигнала на значительные расстояния. Профессиональны

NEC анонсировал беспроводной HDMI-адаптер для презентаций Stick MP10RX, предназначенное для использования с проекторами и широкоформатными дисплеями NEC без функции для групповых презентаций. Как пояснили CNews в компании, устройство присоединяется к порту HDMI, дополняя проекторы или дисплеи поддержкой беспроводных презентаций.MultiPresenter разработан для работы с различными платформами и способствует реализации инициатив BYOD (Bring Your Own D

QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI Virtualization Station, загружать приложения из Docker Hub Registry в Container Station, а также рабочий стол последнего релиза Linux Ubuntu в новом сервисе Linux Station. Графический адаптер с двумя HDMI позволяет напрямую подключать к хранилищам телевизоры и AV-ресиверы для вывода мультимедийных файлов с разрешением 4K UHD и 7.1-канальным звуком через универсальный проигрыватель Kodi. Для

Ultra HD и HDMI 2.0 встретились в Acer S277HK Передавать картинку в разрешении Ultra HD с частотой 60 герц по каналу HDMI может монитор Acer S277HK. Никаких чудес тут нет: устройство оснащено портом HDMI версии 2.0, что и позволяет передавать сигнал со скоростью до 18 гигабит секунду. Acer S277HK также

HDMI для Gameboy не помеха Зейн Амиралис и Джошуа де Хааном переходник-мод Hdmyboy. Устройство преобразовывает картинку оригинального Game Boy в разрешение 1120×1008 или 1920×1008 точек и выводит её в стандарте, понятном порту HDMI. Для удобства игры на большом экране к модулю Hdmyboy прилагается геймпад, стилизованный под контроллер приставки NES.

4K Ultra HD-телевизоры Sony Bravia серий X9 будут поддерживать интерфейс HDMI 2.0 о светодиодной подсветкой Sony BRAVIA серий X9 в ближайшее время получат поддержку нового стандарта HDMI (High Definition Multimedia Interface) версии 2.0. Обновленная бесплатная прошивка, кото

Командуем сигналами HDMI вместе с Prolink Компании Tonetron и «Графитек» представили на российском рынке коммутаторы и разветвители сигнала HDMI марки Prolink. Коммутаторы и разветвители Prolink, позволяют показывать отличную картинку до 1080p, 3D-изображение, независимо то того, какие средства используются для передачи сигнала. К

Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки без исключения планшеты оснастили сенсорным емкостным экраном, акселерометром, фронтальной камерой, HDMI-выходом. Все модели в линейке отличаются низким энергопотреблением. Давайте же познакоми

Philips MCD785: микросистема с поддержкой DVD и HDMI Philips представила новую компонентную микросистему - MCD785, мощностью 80 Вт. Модель оснащена разъемом HDMI, технологией Dolby Digital, функцией Tremble&Bass для регулирования высоких и низких частот, MP3 Link и USB Direct для воспроизведения музыки с MP3-плееров и других устройств и поддерживае

Cowon R7: медиаплеер с 7-дюймовым экраном и HDMI Корейская Cowon анонсировала новый медиаплеер - Cowon R7, оснащенный 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 800 x 480 пикселей и разъемом HDMI, позволяющим просматривать сохраненные в памяти устройства Full HD-фильмы на телевизоре. Устройство базируется на платформе Windows CE 6.0, что нельзя отнести к его достоинствам, отмечает

DisplayLink преврашает USB 3.0 в HDMI Компания DisplayLink анонсировала переходник, позволяющий использовать соединение USB 3.0 в качестве HDMI. Устройство основано на микросхеме DL-3500 и позволяет получать на подключенном через адаптер экране картинку с разрешением до 2560 на 1600 точек. Также поддерживается передача звука в фор

MicroVision показала пикопроектор с поддержкой HDMI пользователю просто надо направить проектор на стену на расстоянии 2.5 м. Разрешение проектора составит 848*480 пикселей, яркость – 15 люмен, а контрастность – 5000:1. Дополнительно проектор оснащен HDMI, обычным ТВ-выходом, VGA. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу устройства до 2 часов. MicroVision показала пикопроектор с поддержкой HDMI Стоимость проектора составит 370 долл

DisplayPort-HDMI-адаптеры попали под запрет HDMI Group собирается запретить продажу переходников DisplayPort-HDMI.

MSI Wind U250: нетбук с HDMI, готовый к воспроизведению FullHD я видео высокой четкости, улучшены энергосберегающие функции и включена поддержка DirectX 10 и др Одно из главных отличий мультимедийных нетбуков от обычных заключается в поддержке видео HD и наличии HDMI. Обе эти черты присутствуют в U250. Матрица экрана имеет разрешение 1366 на 768 точек, интерфейс HDMI имеет стандартный разъем и расположен на левой стороне корпуса. Кроме обычных х

Cowon V5: портативный HD-видеоплеер с интерфейсом HDMI тавляет 8, 16 или 32 ГБ. О наличии слота для карт памяти не сообщается. К полезным функциям устройства можно отнести музыкальный будильник, трехмерный стереоэффект при воспроизведении звука и наличие HDMI-выхода, который позволяет подключить Cowon V5 к телевизору высокой четкости. Время работы от литиево-полимерного аккумулятора составляет до 10 часов в режиме просмотра видео и до 45 часов

Новый HDMI покажет 3D-видео В скором времени на рынке появится новая версия стандарта HDMI. Она будет поддерживать передачу 3D-видеоряда на базе нескольких технологий. Кроме того, HDMI 1.4 получит расширение скорости. Первые совместимые с ним устройства будут продемонстри

В HDMI 1.4 добавят поддержку 3D В новую версию интерфейса HDMI – 1.4 – будет добавлена поддержка 3D, сообщается на сайте организации HDMI Licens

Самый дорогой HDMI-кабель Компания Wireworld представила самый дорогой и одновременно самый продвинутый HDMI-кабель. Решение представляет собой специально изготовленный провод, внутри которого находятся специальные проводники из серебра, которых в два раза больше, чем в обычных решениях (24). Pla

Philips представил беспроводную замену HDMI-кабелю лект Wireless HDTV Link, позволяющий передавать HD-сигнал 1080i и 1080p без потери качества, представляет собой два небольших пластиковых короба – передатчик и приемник. Передатчик имеет два цифровых HDMI-разъема и два компонентных входа, позволяя переключаться между телевизором, DVD- или Blu-ray-проигрывателем и игровыми консолями легко и быстро, не тратя время на переподключение кабелей.

LG представляет 5.1-домашний кинотеатр с Blu-ray-плеером и тремя HDMI благодаря поддержке сервера YouTube система позволяет просматривать видеоконтент из интернета без использования ПК. Домашний кинотеатр HB954TB позволяет напрямую подсоединить iPod, имеет три разъема HDMI (два входа и один выход), USB-порт и функцию преобразования разрешения фильма, записанного на DVD, до 1920 x 1080 пикселей (Full HD). LG HB95TB На российском рынке HB954ТB поступит в прода

ПМП с HDMI D, они перешли к более широкому захвату медиапространства человека, и теперь плееры получили разъем HDMI, что по сути позволяет подключать к ним в качестве средства визуализации практически вес

HDMI 1.4 объединит домашние устройства в локальную сеть Опубликована более подробная информация о новой версии мультимедийного интерфейса высокой четкости HDMI – 1.4. Новая версия включит технологию HDMI Ethernet Channel (HEC), которая позво

Новый ЖК-телевизор BBK со встроенным DVD-плеером, HDMI и USB Ready. Ее матрица с диагональю 32 дюйма (81 см) имеет разрешение 1366 х 768 пикселей. Для подключения источников сигнала, коими могут быть DVD-плееры, игровые приставки и т.д., предусмотрен интерфейс HDMI. Модель оборудована High Speed USB-портом. С его помощью можно воспроизводить фото-, аудио- и видеофайлы непосредственно из памяти внешних совместимых устройств – например, с флэш-карт. Кр

NXP Semiconductors представила интегрированные интерфейсные микросхемы для HDMI 1.3 NXP Semiconductors представила первые в мире интегрированные интерфейсные микросхемы для порта HDMI 1.3. Новое семейство микросхем обеспечивает функции защиты от статического напряжения 8

VIERA Link: система домашнего развлечения от Panasonic Что такое VIERA Link и как она поможет объединить изрядно поднадоевшую гору пультов и пультиков в один? Предельно просто — необходимо соединить все компоненты домашней медиасистемы с помощью HDMI кабеля, а остальное сделает высокотехнологичная система, разработанная специалистами Panasonic. О том, как это происходит и какие возможности дает VIERA Link, мы и расскажем далее. Система

Вышел видеодрайвер для графики Intel с поддержкой HDMI и чипов Intel 4, оптимизирована производительность EXA для чипов серии 965, интегрирована поддержка HDMI и SDVO-HDMI.

ATEN представил 2- и 4-портовые HDMI-разветвители Компания ATEN представила новые 2- и 4-портовые HDMI-разветвители – VS182 и VS184. Эти видеоразветвители с поддержкой HDMI 1.3b и HDCP

Sony анонсировала новый домашний кинотеатр с HDMI-интерфейсом театр - Bravia HT-IS100, состоящий из сабвуфера со встроенным 32-битным усилителем S-Master и пяти миниатюрных колонок, размер которых не превышает размер мячика для гольфа. Система оборудована тремя HDMI-интерфейсами, посредством которых она может быть подключена к плеерам формата Blu-ray, игровым приставкам нового поколения и другим источникам многоканального звука. HT-IS100 может быть до

Новая Sony BRAVIA KDL 40S3000. Преимущество HD Ready 3 в 16:9 происходит без потери изображения по краям кадра Приятно наблюдать на телевизоре 3 разъема HDMI, один из которых вынесен на дополнительную боковую коннектную площадку. Это позволяет ле