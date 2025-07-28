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HDMI High Definition Multimedia Interface microHDMI Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости

HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2025 Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения

5 rev.2 марки Smartec, который имеет металлический корпус, защитное стекло и LED-подсветку дисплея со светодиодами высокой интенсивности излучения. Этот монитор для видеонаблюдения оборудован входами HDMI-, BNC- и D-Sub (VGA) и выделяется повышенной яркостью и контрастностью, которые достигают 500 кд/кв. м и 4000:1 соответственно, при малом времени отклика пикселя матрицы (8 мс). Об этом CN
07.04.2025 Создан универсальный интерфейс на замену HDMI и DisplayPort, который лучше их во всем

m’s Hardware. Согласно официальным спецификациям, он во всем лучше всех ныне существующих «мониторных» интерфейсов, не только древних и полностью устаревших DVI и D-Sub (VGA), но и вполне современных HDMI и DisplayPort. За новым GPMI стоит созданная в 2020 г. китайская организация Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance (SUCA), в которую входят свыше 50 китайских технологических
04.07.2024 Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Google TV Объем оперативной памяти 3 Гбайт Тюнеры DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 Интерфейсы 1х HDMI 2.0, 2х HDMI 2.1, 2х USB Type-А, RJ-45, Акустика 2 x 12 Вт Время отклика 8,5 мс О
16.10.2023 Лучшие портативные мониторы для ноутбуков и смартфонов: выбор ZOOM

Как правило, портативный монитор оснащается интерфейсами HDMI и USB Type-C, поэтому может работать практически со всеми современными гаджетами. Так, п
25.04.2023 Polywell Computers расширяет линейку Android PC моделью X58-IN - экономичной системой с HDMI-IN

ным графическим процессором ARM Mali-G610 MP4. Он способен передавать 8K@60 кадров в секунду на два HDMI-порта. Система имеет один интерфейс HDMI-IN, что открывает новые возможности для традици
04.04.2021 HDMI 2.1 — почему он важен в 2021 году?

Новый стандарт HDMI, если разобраться, не такой уж и новый. Ведь появился он в уже далеком 2017 году. Но поч
28.03.2021 Что такое MHL-разъем и зачем он нужен?

ния в высоком качестве со смартфона на телевизор. Для этого разъем microUSB используется в качестве HDMI-интерфейса. С помощью MHL можно подключить смартфоны и другие мобильные устройства к тел
23.03.2021 DisplayPort или HDMI — что лучше использовать?

DisplayPort и HDMI — два самых популярных интерфейса для подключения игровых консолей и ПК к телевизорам и

18.09.2020 HDMI 2.1: что нового и нужно ли обновить?

Интерфейс HDMI 2.1 появился еще в 2017 году, но только в прошлом году производители стали оснащать им н
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж

ду телевизор с диагональю не менее 55 дюймов. В дополнение к дюймам по умолчанию будут идти разрешение 4K UltraHD, LED-подсветка, функции SmartTV, беспроводное подключение к сети по Wi-Fi и три порта HDMI. Именно таковы общие характеристики телевизоров, составивших наш список хитов продаж. О практических нюансах же каждой конкретной модели – ниже.Xiaomi Mi TV 4C 55 На пятом месте в списке л
18.10.2016 Greenconnect Russia наладит выпуск оборудования для передачи сигнала на 20 км

Greenconnect Russia объявил о запуске производства профессионального коммутационного HDMI, VGA и SDI оборудования для передачи сигнала на значительные расстояния. Профессиональны
19.09.2016 NEC анонсировал беспроводной HDMI-адаптер для презентаций

Stick MP10RX, предназначенное для использования с проекторами и широкоформатными дисплеями NEC без функции для групповых презентаций. Как пояснили CNews в компании, устройство присоединяется к порту HDMI, дополняя проекторы или дисплеи поддержкой беспроводных презентаций.MultiPresenter разработан для работы с различными платформами и способствует реализации инициатив BYOD (Bring Your Own D
22.08.2016 QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI

Virtualization Station, загружать приложения из Docker Hub Registry в Container Station, а также рабочий стол последнего релиза Linux Ubuntu в новом сервисе Linux Station. Графический адаптер с двумя HDMI позволяет напрямую подключать к хранилищам телевизоры и AV-ресиверы для вывода мультимедийных файлов с разрешением 4K UHD и 7.1-канальным звуком через универсальный проигрыватель Kodi. Для
16.12.2014 Ultra HD и HDMI 2.0 встретились в Acer S277HK

Передавать картинку в разрешении Ultra HD с частотой 60 герц по каналу HDMI может монитор Acer S277HK. Никаких чудес тут нет: устройство оснащено портом HDMI версии 2.0, что и позволяет передавать сигнал со скоростью до 18 гигабит секунду. Acer S277HK также
05.12.2014 HDMI для Gameboy не помеха

Зейн Амиралис и Джошуа де Хааном переходник-мод Hdmyboy. Устройство преобразовывает картинку оригинального Game Boy в разрешение 1120×1008 или 1920×1008 точек и выводит её в стандарте, понятном порту HDMI. Для удобства игры на большом экране к модулю Hdmyboy прилагается геймпад, стилизованный под контроллер приставки NES.
05.09.2013 4K Ultra HD-телевизоры Sony Bravia серий X9 будут поддерживать интерфейс HDMI 2.0

о светодиодной подсветкой Sony BRAVIA серий X9 в ближайшее время получат поддержку нового стандарта HDMI (High Definition Multimedia Interface) версии 2.0. Обновленная бесплатная прошивка, кото
24.05.2013 Командуем сигналами HDMI вместе с Prolink

Компании Tonetron и «Графитек» представили на российском рынке коммутаторы и разветвители сигнала HDMI марки Prolink. Коммутаторы и разветвители Prolink, позволяют показывать отличную картинку до 1080p, 3D-изображение, независимо то того, какие средства используются для передачи сигнала. К

25.10.2012 Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки

без исключения планшеты оснастили сенсорным емкостным экраном, акселерометром, фронтальной камерой, HDMI-выходом. Все модели в линейке отличаются низким энергопотреблением. Давайте же познакоми
03.05.2012 Philips MCD785: микросистема с поддержкой DVD и HDMI

Philips представила новую компонентную микросистему - MCD785, мощностью 80 Вт. Модель оснащена разъемом HDMI, технологией Dolby Digital, функцией Tremble&Bass для регулирования высоких и низких частот, MP3 Link и USB Direct для воспроизведения музыки с MP3-плееров и других устройств и поддерживае
06.12.2011 Cowon R7: медиаплеер с 7-дюймовым экраном и HDMI

Корейская Cowon анонсировала новый медиаплеер - Cowon R7, оснащенный 7-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 800 x 480 пикселей и разъемом HDMI, позволяющим просматривать сохраненные в памяти устройства Full HD-фильмы на телевизоре. Устройство базируется на платформе Windows CE 6.0, что нельзя отнести к его достоинствам, отмечает

14.09.2011 DisplayLink преврашает USB 3.0 в HDMI

Компания DisplayLink анонсировала переходник, позволяющий использовать соединение USB 3.0 в качестве HDMI. Устройство основано на микросхеме DL-3500 и позволяет получать на подключенном через адаптер экране картинку с разрешением до 2560 на 1600 точек. Также поддерживается передача звука в фор
15.07.2011 MicroVision показала пикопроектор с поддержкой HDMI

пользователю просто надо направить проектор на стену на расстоянии 2.5 м. Разрешение проектора составит 848*480 пикселей, яркость – 15 люмен, а контрастность – 5000:1. Дополнительно проектор оснащен HDMI, обычным ТВ-выходом, VGA. Встроенный аккумулятор обеспечивает работу устройства до 2 часов. MicroVision показала пикопроектор с поддержкой HDMI Стоимость проектора составит 370 долл
11.07.2011 DisplayPort-HDMI-адаптеры попали под запрет

HDMI Group собирается запретить продажу переходников DisplayPort-HDMI.
14.12.2010 MSI Wind U250: нетбук с HDMI, готовый к воспроизведению FullHD

я видео высокой четкости, улучшены энергосберегающие функции и включена поддержка DirectX 10 и др Одно из главных отличий мультимедийных нетбуков от обычных заключается в поддержке видео HD и наличии HDMI. Обе эти черты присутствуют в U250. Матрица экрана имеет разрешение 1366 на 768 точек, интерфейс HDMI имеет стандартный разъем и расположен на левой стороне корпуса. Кроме обычных х
28.01.2010 Cowon V5: портативный HD-видеоплеер с интерфейсом HDMI

тавляет 8, 16 или 32 ГБ. О наличии слота для карт памяти не сообщается. К полезным функциям устройства можно отнести музыкальный будильник, трехмерный стереоэффект при воспроизведении звука и наличие HDMI-выхода, который позволяет подключить Cowon V5 к телевизору высокой четкости. Время работы от литиево-полимерного аккумулятора составляет до 10 часов в режиме просмотра видео и до 45 часов

25.12.2009 Новый HDMI покажет 3D-видео

В скором времени на рынке появится новая версия стандарта HDMI. Она будет поддерживать передачу 3D-видеоряда на базе нескольких технологий. Кроме того, HDMI 1.4 получит расширение скорости. Первые совместимые с ним устройства будут продемонстри
24.12.2009 В HDMI 1.4 добавят поддержку 3D

В новую версию интерфейса HDMI – 1.4 – будет добавлена поддержка 3D, сообщается на сайте организации HDMI Licens
10.12.2009 Самый дорогой HDMI-кабель

Компания Wireworld представила самый дорогой и одновременно самый продвинутый HDMI-кабель. Решение представляет собой специально изготовленный провод, внутри которого находятся специальные проводники из серебра, которых в два раза больше, чем в обычных решениях (24). Pla
01.10.2009 Philips представил беспроводную замену HDMI-кабелю

лект Wireless HDTV Link, позволяющий передавать HD-сигнал 1080i и 1080p без потери качества, представляет собой два небольших пластиковых короба – передатчик и приемник. Передатчик имеет два цифровых HDMI-разъема и два компонентных входа, позволяя переключаться между телевизором, DVD- или Blu-ray-проигрывателем и игровыми консолями легко и быстро, не тратя время на переподключение кабелей.

04.09.2009 LG представляет 5.1-домашний кинотеатр с Blu-ray-плеером и тремя HDMI

благодаря поддержке сервера YouTube система позволяет просматривать видеоконтент из интернета без использования ПК. Домашний кинотеатр HB954TB позволяет напрямую подсоединить iPod, имеет три разъема HDMI (два входа и один выход), USB-порт и функцию преобразования разрешения фильма, записанного на DVD, до 1920 x 1080 пикселей (Full HD). LG HB95TB На российском рынке HB954ТB поступит в прода
02.07.2009 ПМП с HDMI

D, они перешли к более широкому захвату медиапространства человека, и теперь плееры получили разъем HDMI, что по сути позволяет подключать к ним в качестве средства визуализации практически вес
15.05.2009 HDMI 1.4 объединит домашние устройства в локальную сеть

Опубликована более подробная информация о новой версии мультимедийного интерфейса высокой четкости HDMI – 1.4. Новая версия включит технологию HDMI Ethernet Channel (HEC), которая позво
24.12.2008 Новый ЖК-телевизор BBK со встроенным DVD-плеером, HDMI и USB

Ready. Ее матрица с диагональю 32 дюйма (81 см) имеет разрешение 1366 х 768 пикселей. Для подключения источников сигнала, коими могут быть DVD-плееры, игровые приставки и т.д., предусмотрен интерфейс HDMI. Модель оборудована High Speed USB-портом. С его помощью можно воспроизводить фото-, аудио- и видеофайлы непосредственно из памяти внешних совместимых устройств – например, с флэш-карт. Кр
15.09.2008 NXP Semiconductors представила интегрированные интерфейсные микросхемы для HDMI 1.3

NXP Semiconductors представила первые в мире интегрированные интерфейсные микросхемы для порта HDMI 1.3. Новое семейство микросхем обеспечивает функции защиты от статического напряжения 8

12.08.2008 VIERA Link: система домашнего развлечения от Panasonic

Что такое VIERA Link и как она поможет объединить изрядно поднадоевшую гору пультов и пультиков в один? Предельно просто — необходимо соединить все компоненты домашней медиасистемы с помощью HDMI кабеля, а остальное сделает высокотехнологичная система, разработанная специалистами Panasonic. О том, как это происходит и какие возможности дает VIERA Link, мы и расскажем далее. Система
24.07.2008 Вышел видеодрайвер для графики Intel с поддержкой HDMI

и чипов Intel 4, оптимизирована производительность EXA для чипов серии 965, интегрирована поддержка HDMI и SDVO-HDMI.
18.07.2008 ATEN представил 2- и 4-портовые HDMI-разветвители

Компания ATEN представила новые 2- и 4-портовые HDMI-разветвители – VS182 и VS184. Эти видеоразветвители с поддержкой HDMI 1.3b и HDCP
07.06.2008 Sony анонсировала новый домашний кинотеатр с HDMI-интерфейсом

театр - Bravia HT-IS100, состоящий из сабвуфера со встроенным 32-битным усилителем S-Master и пяти миниатюрных колонок, размер которых не превышает размер мячика для гольфа. Система оборудована тремя HDMI-интерфейсами, посредством которых она может быть подключена к плеерам формата Blu-ray, игровым приставкам нового поколения и другим источникам многоканального звука. HT-IS100 может быть до
22.02.2008 Новая Sony BRAVIA KDL 40S3000. Преимущество HD Ready

3 в 16:9 происходит без потери изображения по краям кадра Приятно наблюдать на телевизоре 3 разъема HDMI, один из которых вынесен на дополнительную боковую коннектную площадку. Это позволяет ле
21.02.2008 Настольный тюнер Asus превратит монитор в HD-телевизор

Компания Asustek представила ASUS HDTV Suite-HDMI, настольный тюнер для приема аналогового телевидения с последующим повышением разрешения картинки. По словам производителя, устройство предназначено для тех, кто хотел бы смотреть видео вы

Публикаций - 4203, упоминаний - 5410

HDMI и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 665
Nvidia Corp 4002 629
Acer Group - Acer Inc 2776 597
Samsung Electronics 11064 576
Sony 6739 456
AMD - Advanced Micro Devices 4641 388
Apple Inc 13154 344
LG Electronics 3735 269
Microsoft Corporation 25775 264
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 250
Lenovo Group 2446 234
HP Inc. 5883 218
Google LLC 12688 214
Toshiba Corporation 2980 206
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 195
Dell EMC 5180 182
Xiaomi - Сяоми 2231 143
Philips 2099 138
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 119
VAIO 475 101
Canon 1439 90
ViewSonic 325 77
Huawei 4676 77
AMD Graphics Product Group - ATI 973 74
Yandex - Яндекс 9216 73
Meta Platforms - Facebook 4621 73
Dell Technologies - Dell Computer 2219 72
HTC Corporation 1512 70
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 70
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 68
Nikon 646 68
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 67
Fujitsu 2105 67
Sharp Corporation 1062 66
Digma 251 65
X Corp - Twitter 2938 64
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 61
BBK Electronics Corp 332 61
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 56
Qualcomm Technologies 1974 55
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 78
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 71
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 67
Эра HD - Эра ХД 54 48
Россети Ленэнерго 1699 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 37
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 33
Композит 99 33
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 26
Hyundai Motor Company 436 24
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
TÜV Rheinland Group 181 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 23
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 20
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 19
Carl Zeiss AG 307 18
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 18
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 17
Yamaha - Ямаха 110 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 16
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 15
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 13
Assist - Ассист 218 11
101Hotels.com 456 11
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 10
Совкомбанк Совесть 279 10
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 9
Белый Ветер 365 9
Геометрия НПО 165 9
Kickstarter 136 9
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 8
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 8
Связной ГК 1401 8
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 8
Верный - торговая сеть 326 7
BMW Group 482 7
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 159
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 53
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 6
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
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Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 309
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 128
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 33
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 16
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 15
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 7
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 7
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 6
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 5
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
Symbian Foundation 38 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2378
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1888
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1860
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1651
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1597
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1421
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1396
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1285
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1177
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1161
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 1138
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 950
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 935
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 921
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 916
Контрастность 3042 916
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 890
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 835
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 822
Наушники - Headphones 4478 822
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 799
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 787
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 778
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 767
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 731
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 704
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 701
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 677
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 666
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 636
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 592
DDR - Double data rate 3083 580
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 570
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 549
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 535
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 524
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 517
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 512
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 509
Микрофон - Microphone 2808 487
Google Android 15243 645
Microsoft Windows 16882 489
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 470
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 462
Intel Core - Семейство процессоров 1251 335
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 266
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 244
Google YouTube - Видеохостинг 3002 224
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 219
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 215
Microsoft Windows 10 1938 214
Microsoft Windows 7 2007 212
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 211
Linux OS 11533 209
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 199
Intel Core i - Cерия процессоров 534 199
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 180
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 179
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 159
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 156
Intel HD Graphics - графический процессор 233 154
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 152
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 149
Google Android TV 381 147
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 145
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 143
Nvidia GeForce GTX 525 143
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 142
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 136
Apple iPad 4011 136
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 135
Nvidia GeForce GT 337 135
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 134
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 131
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 126
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 125
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 122
Intel Celeron - Серия процессоров 979 122
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 120
Apple iOS 8583 120
Наумов Максим 100 74
Ширшов Павел 76 36
Ксенин Алекс 311 24
Беляева Татьяна 29 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 18
Бровкин Дмитрий 55 16
Фролов Александр 40 13
Катаев Александр 40 10
Кузнецова Светлана 16 8
Князева Мария 16 8
Upton Eben - Аптон Эбен 12 8
Ильичев Андрей 38 8
Борисов Юрий 122 7
Трухманов Александр 9 7
Адамов Андрей 8 7
Яфраков Михаил 9 7
Петросов Владимир 9 7
Данилова Марина 9 7
Ефанова Людмила 9 7
Чугунова Тамара 9 7
Шабурин Hиколай 9 7
Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 6
Попов Алексей 339 6
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Лебедев Артемий 110 5
Мазуренко Илья 13 5
Коваленко Павел 70 5
Гендрих Сергей 29 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 4
Вагизов Ильдар 32 4
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 4
Ерофеева Мария 31 4
Шевелев Сергей 9 4
Целиков Илья 10 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 3
Евдокимов Андрей 95 3
Круглов Константин 28 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1725
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 464
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 357
Япония 13807 279
Европа 24964 261
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 210
Южная Корея - Республика 7052 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 93
Китай - Тайвань 4245 93
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 89
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 64
Германия - Федеративная Республика 13221 50
Азия - Азиатский регион 5920 46
Индия - Bharat 5869 42
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 37
Германия - Берлин 732 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 28
Канада 5081 28
Беларусь - Белоруссия 6289 26
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 24
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 24
Франция - Французская Республика 8177 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Испания - Королевство 3840 19
Финляндия - Финляндская Республика 3697 18
Италия - Итальянская Республика 4508 18
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 17
Африка - Африканский регион 3641 16
Испания - Каталония - Барселона 752 15
Ближний Восток 3154 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 15
Нидерланды 3746 14
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 13
Швеция - Королевство 3782 13
США - Калифорния 4829 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Солнечная система - Solar system 2569 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 11
США - Нью-Йорк 3180 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 564
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 516
Ergonomics - Эргономика 1755 307
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 278
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 244
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 195
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 190
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 180
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 174
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 141
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 136
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 99
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 94
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 92
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 85
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 80
Видеокамера - Видеосъёмка 720 79
Английский язык 7030 69
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 65
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 65
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 65
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 64
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 62
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 61
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 50
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 50
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 46
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 46
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 45
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 44
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 44
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 43
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 42
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1400 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 41
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 41
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 36
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 33
CNews - ZOOM.CNews 1866 305
Engadget - Блог о технологиях 429 35
Tom’s Hardware 600 22
Liliputing 76 19
GizmoChina 171 17
Electronista 166 16
SlashGear 134 13
DailyTech 96 13
DigiTimes - Издание 1331 12
Ars Technica 450 12
The Verge - Издание 619 12
CNX Software 18 10
Wikipedia - Википедия 650 10
ITHome 46 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 8
Gizmodo 133 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
TechRadar 97 7
VideoCardz 44 7
Bloomberg 1627 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
CNET Networks - CNET News 1643 5
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 4
Neowin 217 4
Pocket-Lint 71 4
TG Daily 98 4
Reg Hardware 91 4
Euronews - телеканал 52 4
Huawei Central 19 4
IGN 54 4
Hot Hardware - HotHardware 29 4
Reddit 398 4
Ведомости 1466 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 24
IDC - International Data Corporation 4975 12
Cinebench 29 11
Gartner - Гартнер 3658 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
NPD DisplaySearch 285 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Strategy Analytics 285 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Jon Peddie Research 46 2
NPD Group 140 2
ITResearch 123 2
In-Stat 115 2
ABI Research 236 2
TrendForce 187 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
Mercury Research 73 1
HFS Research 49 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Fortune Global 100 142 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Harris Interactive 81 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Net Applications 127 1
eMarketer 206 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IMS Research 31 1
Displaybank 15 1
Creative Strategies 17 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
B2B - Российский рынок 22 1
Juniper Research 131 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 66
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 2
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 1
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
Samsung IT Школа 11 1
UC Davis, UCD - University of California Davis - Калифорнийский университет в Дейвисе 21 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
ГИТР - Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина 3 1
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 10 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
UC3M - Universidad Carlos III de Madrid - Charles III University of Madrid - Мадридский университет имени Карла III 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 85
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 60
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 49
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 32
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 28
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 18
CeBIT 614 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
Red Dot Design Award 57 9
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 9
День молодёжи - 27 июня 1087 8
Photokina 60 7
ISE - Integrated Systems Europe 51 6
Intel Developer Forum - IDF 317 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 5
Samsung Forum 14 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 3
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 3
iF Design Awards 26 3
CSTB Telecom & Media 83 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
День знаний - 1 сентября 42 2
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Intel Extreme Masters 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Yandex YAC - Yandex Yet Another Conference 10 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 1
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