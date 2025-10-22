Разделы

HGiG HDR Gaming Interest Group Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев


СОБЫТИЯ


22.10.2025 Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж 1
10.08.2020 OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ 1
29.05.2020 LG представила новый 48-дюймовый OLED-телевизор с разрешением 4K. Фото 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

HGiG и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3693 2
LG Electronics 3667 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7338 2
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1343 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1469 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3990 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1222 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 492 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17179 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1154 1
Dolby Vision 228 1
VRR - Variable refresh rates - Переменная частота обновления экрана 48 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 357 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4086 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3671 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1962 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9488 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14275 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3691 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12822 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17721 1
LG OLED - серия телевизоров 27 2
Nvidia G-Sync 160 2
LG Bluetooth 3 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 323 1
Азия - Азиатский регион 5714 1
Европа 24568 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 1
