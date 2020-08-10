Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания LG Electronics (LG) интегрирует свои OLED-телевизоры с поддержкой технологии Nvidia G-Sync во флагманский киберспортивный клуб сети, Winstrike Arena в ЦДМ на Лубянке. Гости арены Winstrike Arena смогут посетить две зоны с современными телевизорами LG OLED TV, созданными для полного погружения в игровой процесс.

Среди главных особенностей новых экранов можно выделить поддержку технологии Nvidia G-Sync. Данное новшество позволяет избавиться от разрывов изображения и создать плавную, гладкую, стабильную и очень приятную для глаз картинку.

Вместе с тем, телевизоры OLED поддерживают высокие стандарты четкости и цветопередачи лучших моделей LG, в том числе HGiG mode и дают возможность увидеть игры такими, какими их задумывали разработчики.

lg.jpg

Телевизор LG в Winstrike Arena

В игровой зоне с двумя моделями OLED55C9 посетители Winstrike Arena смогут на собственном опыте оценить качество изображения. Для этого гостям клуба нужно будет забронировать посещение через приложение или администраторов.

Кроме того, в Winstrike Arena в ЦДМ на Лубянке открыта брендированная зона LG OLED TV с моделью OLED65C9, которая продемонстрирует гостям всю необходимую информацию о современном поколении экранов LG.

Другие материалы рубрики

В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео

Google заплатит штраф в 1,5 миллиона за запрещенные сайты в поиске

Apple разоряет крошечный стартап из-за логотипа в виде груши

Пользователей Windows 10 оставили без крайне полезной функции

США разгромили производство процессоров Huawei Kirin

Половина смартфонов в мире полностью беззащитна всего из-за одного чипа Qualcomm

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбираем телевизор для дачи: 8 моделей до 40 000 рублей

Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации

У кого больше: лучшие смартфоны с камерами 64 Мп и 108 Мп

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Новые транзисторы работают вопреки основным законам

Новая жидкометаллическая батарея будет лучше литий-ионной

Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией
Показать еще
Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов Унифицированные коммуникации стали основой большинства бизнес-процессов