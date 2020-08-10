OLED телевизоры LG в Winstrike Arena в ЦДМ

Компания LG Electronics (LG) интегрирует свои OLED-телевизоры с поддержкой технологии Nvidia G-Sync во флагманский киберспортивный клуб сети, Winstrike Arena в ЦДМ на Лубянке. Гости арены Winstrike Arena смогут посетить две зоны с современными телевизорами LG OLED TV, созданными для полного погружения в игровой процесс.

Среди главных особенностей новых экранов можно выделить поддержку технологии Nvidia G-Sync. Данное новшество позволяет избавиться от разрывов изображения и создать плавную, гладкую, стабильную и очень приятную для глаз картинку.

Вместе с тем, телевизоры OLED поддерживают высокие стандарты четкости и цветопередачи лучших моделей LG, в том числе HGiG mode и дают возможность увидеть игры такими, какими их задумывали разработчики.

Телевизор LG в Winstrike Arena

В игровой зоне с двумя моделями OLED55C9 посетители Winstrike Arena смогут на собственном опыте оценить качество изображения. Для этого гостям клуба нужно будет забронировать посещение через приложение или администраторов.

Кроме того, в Winstrike Arena в ЦДМ на Лубянке открыта брендированная зона LG OLED TV с моделью OLED65C9, которая продемонстрирует гостям всю необходимую информацию о современном поколении экранов LG.