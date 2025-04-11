Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM Nintendo Switch OLED Обновленный вариант известной консоли Nintendo. Модель снабжена увеличенным 7-дюймовым экраном с матрицей OLED и выводит насыщенную картинку с широкими углами обзора. Изображение пр

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном технологий. Неудивительно, что именно в этом классе были первыми представлены и скоростные матрицы OLED. Именно такой оборудован и сегодняшний герой обзора — игровой монитор Acer Predator X27U

В России стартовали продажи OLED-телевизора Skyworth SXF9800 мпания Skyworth, один из мировых производителей телевизоров, объявляет о выходе на российский рынок OLED-телевизора SXF9800. Новая модель сочетает в себе передовые технологии, премиальный дизай

Флагманские OLED-телевизоры от Skyworth стали доступны по всей России Компания Skyworth расширяет доступность флагманских премиальных OLED-телевизоров SXF9850 по всей России. Модели, созданные совместно с дизайн-бюро BMW Group

Новая хитрая технология спасет человечество от необходимости ежедневно заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки ence, специалисты университетов Ханьян, Енсе и Соган придумали способ по снижению энергопотребления OLED-экранов и кардинальному увеличению их разрешения. OLED-экраны используются в очен

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж расширения рабочего пространства, удобной работы с несколькими приложениями, презентаций или игр. OLED-мониторы с разрешением 4K отличаются высокой контрастностью, яркостью и точной цветопер

Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей . Базовая комплектация Neo 7 оснащена 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также в наличии OLED-экран и аккумулятор емкостью 7000 мАч при том факте, что в этой ценовой категории смартф

Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED Бренд Digma Pro, производитель электроники, запустил в продажу новую серию телевизоров с технологией OLED, частотой обновления экрана в 120 Гц, и алгоритмом умной и непрерывной подстройки изображения Dolby Vision IQ. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Новая линейка телевизоров вос

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом утешествуют. Несмотря на то, что у лэптопа отличные показатели в плане производительности, неплохой набор сетевых стандартов и хорошая автономность, все же главная его изюминка — шикарный 16-дюймовый OLED-дисплей с высоким разрешением и глубокими цветами. С таким экраном можно и с графикой поработать, и насладиться в полной мере фильмами в формате HDR. Из минусов, пожалуй, можно отметить ли

Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision Бренд электроники Digma Pro представляет новую линейку мониторов Vision с QD-OLED матрицей экрана. Первая модель Vision L получила высокую частоту обновления 240 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Диагональ экрана Vis

Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными омпания TCL, чьи телевизоры пользуются широкой популярностью в России, начала массовое производство OLED-панелей методом струйной печати, пишет портал Computer Base. Выпуском ведает ее «дочка»

В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X Стартовали продажи топового игрового OLED монитора Predator X32X, основным отличием которого от прямых и косвенных конкурентов стало рекордное время реакции пикселя – 0,03 мс. Такой результат стал возможен после перехода на новую

В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V упен российским покупателям. Монитор получил DQHD-матрицу, которая построена на новейшей технологии OLED, обеспечивающей пиковую яркость до фантастических показателей в 1000 нит и высокие показ

«Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена нет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о начале продаж четырех своих новых смарт-ТВ. Два из них получили OLED-экраны на 55 и 65 дюймов, двое других – VA-матрицы (разновидность IPS) с подсветкой mini

«Яндекс Фабрика» представила новую линейку телевизоров Tuvio с флагманскими технологиями экранов в популярных диагоналях «Яндекс Фабрика» представила линейку флагманских телевизоров Tuvio с технологиями OLED и Mini-LED для четкого и контрастного изображения. На старте продаж в ассортименте представлены модели в популярных среди покупателей диагоналях — 55 и 65 дюймов, в будущем линейка расшири

Улучшенная глубина цветов и 240 Гц в изогнутом OLED-мониторе Acer Predator X34X ажу на российский рынок поступила изогнутая широкоформатная HDR-новинка Acer Predator X34X с 10 Бит OLED-матрицей и откликом 0,01 мс. Главные особенности: контрастность 1,5М:1, пиковая яркость

Резидент «Сколково» разработал интерактивный прозрачный дисплей для рельсового транспорта Ф), в сотрудничестве с технологическим партнером «Метро Медиа» успешно завершила проект по созданию OLED-дисплея с изменяемой прозрачностью. Он предназначен для установки в качестве окна в пасс

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей облемы OLEDТехнология не лишена недостатков, о которых стоит знать, если вы решили купить ноутбук с OLED-дисплеем. 1. Выгорание пикселей Одной из наиболее известных проблем OLED-экранов

Ритейлеры открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой и сенсорным OLED-экраном алы и конструктивные особенности обеспечили минимальные вес и толщину в этом сегменте: 1 см и 1 кг соответственно. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor MagicBook Art 14 оснащен сенсорным OLED-экраном 14,6 дюйма с полезной площадью 97%. Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц при управлении подсветкой на низких уровнях яркости, «Динамическую ярко

«Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung «Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung, оснащенные OLED-матрицами, искусственным интеллектом и функциями Smart TV – Smart Display, ViewFinity и

Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора о монитора Predator X27U, который задает новый уровень топовых геймерских характеристик. Технология OLED позволяет создавать яркое и выразительное изображение с прекрасной цветопередачей, высоч

Predator X45: самый большой геймерский OLED-монитор с изогнутым экраном ский монитор Acer Predator X45 появился в продаже у российских ритейлеров. Он построен на изогнутой OLED-матрице с разрешением 3440x1440, шустрой частотой обновления 240 Гц и радикально сниженн

В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39 X39, созданный для самых требовательных геймеров. Изогнутая матрица новинки построена на технологии OLED: самосветящиеся пиксели создают изображение с новым уровнем яркости, контрастности и дет

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном Технические характеристики Экран OLED, 14,2 дюйма, соотношение сторон 3:2, разрешение 2.8K (2880x1800 пикселей), 48-120 Гц, по

Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows? . Это удобно при работе с документами и просмотре веб-сайтов. Благодаря естественной цветопередаче OLED-матрицы MateBook X Pro 2024 можно рекомендовать тем, кто работает с цветокоррекцией фото

Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой Технические характеристики Экран OLED, 14.5 дюйма, соотношение сторон 16:10, разрешение 2.8K (2880x1800 пикселей), 120 Гц Проц

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 ть сигналы разных форматов вещания без необходимости использования каких-либо дополнительных устройств или специальных настроек.Экран 55-дюймовая панель Hyundai H-LED55OBU7700 выполнена по технологии OLED — она обеспечивает очень реалистичную цветопередачу, а также глубокий черный цвет и высочайшую контрастность. Экран охватывает 98,5% пространства DCI-P3, потому зритель получает сочную, но

Новые ИИ-телевизоры Samsung уже в продаже в «Ситилинке» В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоры Samsung Neo QLED и OLED. Помимо улучшенного качества изображения и звука, новые модели предлагают функции, спосо

Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16 мм, при этом весит всего 1230 грамм. Ноутбук построен на платформе AMD с архитектурой Zen 4. Яркий OLED-экран и большой запас памяти делают ноутбук универсальной машиной для любых задач, в том

Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон Технические характеристики Экран 6,67 дюйма, OLED, 2400х1080 пикселей, 90 Гц, 1,07 млрд цветов Процессор Qualcomm Snapdragon 680 (8 ядер,

Новые модели телевизоров Philips OLED и The One европейской сборки уже в продаже в России ormance серии The One 8507 пришла усовершенствованная модель The One 8808/8848, а в линейке Philips OLED появились телевизоры 808 и 708. Об этом CNews сообщили представители TPV CIS. Новые моде

Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone решили объединиться против Samsung и добиться аннулирования принадлежащего ей патента, связанного с OLED-экранами. Как пишет портал Gizchina, в «альянс» против Samsung вступило, по меньшей мере

В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED Российский ответ OLED В России завершилась разработка технологии производства экранов для мобильных устройств,

В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь проекта, способна прослужить до 20 лет и при этом обладает несколькими важными преимуществами перед OLED-дисплеями, считающимися самыми современными Над отечественными гибкими экранами работала

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? типов матриц очень много, но актуальных технологий производства экранов для смартфонов две – LCD и OLED. Все остальные варианты — их разновидности и маркетинговые названия. В технологии LCD (L

Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене дешевых смартфонов и дорогой топовый ТВ с OLED-экраном а, что позволяет вместить их даже в небольшое по площади помещение. Старший смарт-ТВ носит название OLED Vision TV и требует большей свободной площади за счет 55-дюймового дисплея. Премьера ква

В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет ы российского холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработали первый в России миниатюрный OLED-дисплей с высоким разрешением. По своим размерам он сопоставим с обычной 10-рублевой мон

В России появились новые телевизоры Toshiba серии Х8900 телевизоров Toshiba серии Bazooka – X8900KE с диагональю 65 дюймов. Модели премиум-класса оснащены OLED-дисплеем (4K ULTRA HD), специальным чипом HDR10+ и поддерживают технологию REGZA Graphic

В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED Asus объявила о старте продаж Vivobook 13 Slate OLED в России. Это 13,3-дюймовый разъемный ноутбук-трансформер на базе операционной системы W