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Электроника Дисплей OLED Organic light-emitting diode Органический светодиод



11.04.2025 Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Nintendo Switch OLED Обновленный вариант известной консоли Nintendo. Модель снабжена увеличенным 7-дюймовым экраном с матрицей OLED и выводит насыщенную картинку с широкими углами обзора. Изображение пр
24.03.2025 Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

технологий. Неудивительно, что именно в этом классе были первыми представлены и скоростные матрицы OLED. Именно такой оборудован и сегодняшний герой обзора — игровой монитор Acer Predator X27U
19.03.2025 В России стартовали продажи OLED-телевизора Skyworth SXF9800

мпания Skyworth, один из мировых производителей телевизоров, объявляет о выходе на российский рынок OLED-телевизора SXF9800. Новая модель сочетает в себе передовые технологии, премиальный дизай
24.02.2025 Флагманские OLED-телевизоры от Skyworth стали доступны по всей России

Компания Skyworth расширяет доступность флагманских премиальных OLED-телевизоров SXF9850 по всей России. Модели, созданные совместно с дизайн-бюро BMW Group

11.02.2025 Новая хитрая технология спасет человечество от необходимости ежедневно заряжать смартфоны, планшеты и ноутбуки

ence, специалисты университетов Ханьян, Енсе и Соган придумали способ по снижению энергопотребления OLED-экранов и кардинальному увеличению их разрешения. OLED-экраны используются в очен
21.01.2025 Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

расширения рабочего пространства, удобной работы с несколькими приложениями, презентаций или игр.  OLED-мониторы с разрешением 4K  отличаются высокой контрастностью, яркостью и точной цветопер
11.12.2024 Популярный в России лютый конкурент Xiaomi выпустил очень дешевый телефон с OLED-экраном и огромной батареей

. Базовая комплектация Neo 7 оснащена 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Также в наличии OLED-экран и аккумулятор емкостью 7000 мАч при том факте, что в этой ценовой категории смартф
04.12.2024 Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED

Бренд Digma Pro, производитель электроники, запустил в продажу новую серию телевизоров с технологией OLED, частотой обновления экрана в 120 Гц, и алгоритмом умной и непрерывной подстройки изображения Dolby Vision IQ. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Новая линейка телевизоров вос
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

утешествуют. Несмотря на то, что у лэптопа отличные показатели в плане производительности, неплохой набор сетевых стандартов и хорошая автономность, все же главная его изюминка — шикарный 16-дюймовый OLED-дисплей с высоким разрешением и глубокими цветами. С таким экраном можно и с графикой поработать, и насладиться в полной мере фильмами в формате HDR. Из минусов, пожалуй, можно отметить ли
29.11.2024 Старт продаж серии QD-OLED мониторов Digma Pro Vision

Бренд электроники Digma Pro представляет новую линейку мониторов Vision с QD-OLED матрицей экрана. Первая модель Vision L получила высокую частоту обновления 240 Гц и минимальное время отклика 0,03 мс. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro. Диагональ экрана Vis
19.11.2024 Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными

омпания TCL, чьи телевизоры пользуются широкой популярностью в России, начала массовое производство OLED-панелей методом струйной печати, пишет портал Computer Base. Выпуском ведает ее «дочка»

15.11.2024 В России начались продажи игрового OLED-монитора Acer Predator X32X

Стартовали продажи топового игрового OLED монитора Predator X32X, основным отличием которого от прямых и косвенных конкурентов стало рекордное время реакции пикселя – 0,03 мс. Такой результат стал возможен после перехода на новую

14.11.2024 В России в продажу поступил ультраширокий изогнутый геймерский 5К-монитор на OLED-матрице Predator X49V

упен российским покупателям. Монитор получил DQHD-матрицу, которая построена на новейшей технологии OLED, обеспечивающей пиковую яркость до фантастических показателей в 1000 нит и высокие показ
08.11.2024 «Яндекс» выпустил продвинутые смарт-ТВ с экранами OLED и miniLED и повышенной яркостью. Цена

нет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о начале продаж четырех своих новых смарт-ТВ. Два из них получили OLED-экраны на 55 и 65 дюймов, двое других – VA-матрицы (разновидность IPS) с подсветкой mini
08.11.2024 «Яндекс Фабрика» представила новую линейку телевизоров Tuvio с флагманскими технологиями экранов в популярных диагоналях

«Яндекс Фабрика» представила линейку флагманских телевизоров Tuvio с технологиями OLED и Mini-LED для четкого и контрастного изображения. На старте продаж в ассортименте представлены модели в популярных среди покупателей диагоналях — 55 и 65 дюймов, в будущем линейка расшири
02.11.2024 Улучшенная глубина цветов и 240 Гц в изогнутом OLED-мониторе Acer Predator X34X

ажу на российский рынок поступила изогнутая широкоформатная HDR-новинка Acer Predator X34X с 10 Бит OLED-матрицей и откликом 0,01 мс. Главные особенности: контрастность 1,5М:1, пиковая яркость

30.10.2024 Резидент «Сколково» разработал интерактивный прозрачный дисплей для рельсового транспорта

Ф), в сотрудничестве с технологическим партнером «Метро Медиа» успешно завершила проект по созданию OLED-дисплея с изменяемой прозрачностью. Он предназначен для установки в качестве окна в пасс
25.10.2024 Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

облемы OLEDТехнология не лишена недостатков, о которых стоит знать, если вы решили купить ноутбук с OLED-дисплеем. 1. Выгорание пикселей Одной из наиболее известных проблем OLED-экранов

02.10.2024 Ритейлеры открыли предзаказ на ноутбук Honor MagicBook Art 14 со съемной ИИ-камерой и сенсорным OLED-экраном

алы и конструктивные особенности обеспечили минимальные вес и толщину в этом сегменте: 1 см и 1 кг соответственно. Об этом CNews сообщили представители Honor. Honor MagicBook Art 14 оснащен сенсорным OLED-экраном 14,6 дюйма с полезной площадью 97%. Экран поддерживает технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц при управлении подсветкой на низких уровнях яркости, «Динамическую ярко
27.08.2024 «Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung

«Ситилинк» представил три новые линейки мониторов Samsung, оснащенные OLED-матрицами, искусственным интеллектом и функциями Smart TV – Smart Display, ViewFinity и

23.08.2024 Predator X27U на OLED-матрице задает новые стандарты для современного игрового монитора

о монитора Predator X27U, который задает новый уровень топовых геймерских характеристик. Технология OLED позволяет создавать яркое и выразительное изображение с прекрасной цветопередачей, высоч
22.08.2024 Predator X45: самый большой геймерский OLED-монитор с изогнутым экраном

ский монитор Acer Predator X45 появился в продаже у российских ритейлеров. Он построен на изогнутой OLED-матрице с разрешением 3440x1440, шустрой частотой обновления 240 Гц и радикально сниженн
19.08.2024 В России поступил в продажу игровой OLED-монитор Predator X39

X39, созданный для самых требовательных геймеров. Изогнутая матрица новинки построена на технологии OLED: самосветящиеся пиксели создают изображение с новым уровнем яркости, контрастности и дет
02.08.2024 Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Технические характеристики Экран OLED, 14,2 дюйма, соотношение сторон 3:2, разрешение 2.8K (2880x1800 пикселей), 48-120 Гц, по
30.07.2024 Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows?

. Это удобно при работе с документами и просмотре веб-сайтов.  Благодаря естественной цветопередаче OLED-матрицы MateBook X Pro 2024 можно рекомендовать тем, кто работает с цветокоррекцией фото
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой

Технические характеристики Экран OLED, 14.5 дюйма, соотношение сторон 16:10, разрешение 2.8K (2880x1800 пикселей), 120 Гц Проц
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

ть сигналы разных форматов вещания без необходимости использования каких-либо дополнительных устройств или специальных настроек.Экран 55-дюймовая панель Hyundai H-LED55OBU7700 выполнена по технологии OLED — она обеспечивает очень реалистичную цветопередачу, а также глубокий черный цвет и высочайшую контрастность. Экран охватывает 98,5% пространства DCI-P3, потому зритель получает сочную, но
25.06.2024 Новые ИИ-телевизоры Samsung уже в продаже в «Ситилинке»

В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоры Samsung Neo QLED и OLED. Помимо улучшенного качества изображения и звука, новые модели предлагают функции, спосо
22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16

мм, при этом весит всего 1230 грамм. Ноутбук построен на платформе AMD с архитектурой Zen 4. Яркий OLED-экран и большой запас памяти делают ноутбук универсальной машиной для любых задач, в том
06.05.2024 Обзор HUAWEI nova 12 SE: доступный камерофон

Технические характеристики Экран 6,67 дюйма, OLED, 2400х1080 пикселей, 90 Гц, 1,07 млрд цветов Процессор Qualcomm Snapdragon 680 (8 ядер,

09.10.2023 Новые модели телевизоров Philips OLED и The One европейской сборки уже в продаже в России

ormance серии The One 8507 пришла усовершенствованная модель The One 8808/8848, а в линейке Philips OLED появились телевизоры 808 и 708. Об этом CNews сообщили представители TPV CIS. Новые моде
19.06.2023 Китай ополчился на Samsung. Он хочет отобрать важный патент на экраны для iPhone

решили объединиться против Samsung и добиться аннулирования принадлежащего ей патента, связанного с OLED-экранами. Как пишет портал Gizchina, в «альянс» против Samsung вступило, по меньшей мере
02.05.2023 В России созданы суперпродвинутые экраны для смартфонов и планшетов. Они в разы ярче, экономичнее и дешевле OLED

Российский ответ OLED В России завершилась разработка технологии производства экранов для мобильных устройств,
14.03.2023 В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь

проекта, способна прослужить до 20 лет и при этом обладает несколькими важными преимуществами перед OLED-дисплеями, считающимися самыми современными Над отечественными гибкими экранами работала
10.05.2022 Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS?

типов матриц очень много, но актуальных технологий производства экранов для смартфонов две – LCD и OLED. Все остальные варианты — их разновидности и маркетинговые названия. В технологии LCD (L
27.04.2022 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене дешевых смартфонов и дорогой топовый ТВ с OLED-экраном

а, что позволяет вместить их даже в небольшое по площади помещение. Старший смарт-ТВ носит название OLED Vision TV и требует большей свободной площади за счет 55-дюймового дисплея. Премьера ква
04.04.2022 В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку. Аналогов у него в стране нет

ы российского холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработали первый в России миниатюрный OLED-дисплей с высоким разрешением. По своим размерам он сопоставим с обычной 10-рублевой мон
23.03.2022 В России появились новые телевизоры Toshiba серии Х8900

телевизоров Toshiba серии Bazooka – X8900KE с диагональю 65 дюймов. Модели премиум-класса оснащены OLED-дисплеем (4K ULTRA HD), специальным чипом HDR10+ и поддерживают технологию REGZA Graphic
02.02.2022 В России стартовали продажи ноутбука-трансформера Vivobook 13 Slate OLED

Asus объявила о старте продаж Vivobook 13 Slate OLED в России. Это 13,3-дюймовый разъемный ноутбук-трансформер на базе операционной системы W
12.01.2022 Есть ли будущее у технологии QD-OLED?

О панелях QD-OLED говорят еще с прошлого года. На CES 2022, наконец, был продемонстрирован первый в мире с

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Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 79
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