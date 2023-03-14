В России созданы гибкие дисплеи, которые работают десятилетиями, не ломаясь

Россияне создали технологию, которая позволит выпускать надежные гибкие экраны, способные работать до 20 лет. При этом они ярче гибких OLED-панелей иностранных вендоров. Когда начнется их серийный выпуск, неизвестно, но по себестоимости они значительно превзойдут своих зарубежных конкурентов.

Россия. Надежно

В России разработана технология производства гибких дисплеев на основе специализированных полупроводников. Каждая такая панель, по уверению авторов проекта, способна прослужить до 20 лет и при этом обладает несколькими важными преимуществами перед OLED-дисплеями, считающимися самыми современными

Над отечественными гибкими экранами работала команда специалистов, состоящая из сотрудников четырех российских вузов. Это Санкт-Петербургский Политех СПбГУ, а также Алферовский университет и Сколтех. Пока нет данных, помогали ли им иностранные коллеги, и как долго в целом длилась разработка.

Плюсы и минусы

Разработчики технологии производства российских гибких экранов утверждают, что она позволяет выпускать панели, яркость которых втрое выше в сравнении с гибкими OLED-экранами иностранных вендоров. Они также упоминают повышенную долговечность российских изделий, и все это благодаря использованию нанокристаллов, за счет которых панели могут растягиваться и изгибаться, пишут «Известия».

Но эти преимущества частично нивелирует очень значимый в современном мире недостаток – цена. Российские дисплеи будут обходиться в производстве дороже их иностранных аналогов на базе органических светодиодов (OLED), и разработчики не уточняют, насколько велика окажется итоговая разница в себестоимости.

Технология – это еще все

Впрочем, говорить о сравнении цен и характеристик российских и иностранных гибких дисплеев на середину марта 2023 г. было рановато. В настоящее время на руках у российских специалистов есть лишь технология производства, а самого производства – нет. Помимо этого, неизвестно, на какой стадии разработки находится сама технология – она или готова к коммерциализации, или еще нуждается в тестировании и отладке. На CNews вопрос о степени готовности решения представители вузов, участвовавших в разработке, на момент выхода материала не ответили.

По информации издания, повышенную себестоимость российских гибких дисплеев обеспечивает необходимость использования специализированного сложного оборудования для выпуска панелей. Плюс сам процесс производства происходит в условиях высокого вакуума.

Объяснение на светодиодах

Не раскрыв разницу в цене между российскими гибкими экранами и иностранными OLED-панелями, разработчики заявили, что, их творение может оказаться более выгодной на «долгой дистанции». В качестве примера они привели сравнение обычных ламп накаливания и светодиодных лент. Первые стоят очень дешево, но при этом потребляют много энергии, горят тускло и быстро выходят из строя.

Светодиодные ленты, со своей стороны, всегда стоят значительно дороже ламп накаливания, но взамен могут предложить более яркое свечение и повышенную долговечность при минимальном расходе электричества. И чем больше таких лент выпускает завод, тем ниже себестоимость одного изделия. То же может произойти и с российскими гибкими экранами на нанокристаллах, но у них пока нет даты начала производства.

Догнать и перегнать Азию

На стороне будущих российских гибких дисплеев есть еще одно преимущество – повышенная способность к растягиванию за счет свойств самих нанокристаллов. Проведенные испытания показали их способность выдержать свыше 500 циклов растягивания на 10%.

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Как долго длилась разработка панелей на этих нанокристаллах, неизвестно. Зато известно, что иностранные компании работали над своими технологиями годами – Samsung, к примеру, вплотную занялась этим вопросом еще в начале прошлого десятилетия.

В итоге корейский вендор стал первым, кто выпустил смартфон с гибким дисплеем. Это был Galaxy Fold, появившийся четыре года назад, в феврале 2019 г. Он имел массу недостатков, каждый из которых касался экрана, но Samsung относительно оперативно их устранила. В настоящее время Galaxy Fold доступен в третьем поколении, плюс у Samsung есть и другие устройства с гибкими экранами. Аналогичные гаджеты есть в ассортименте Motorola, Huawei и ряда других всемирно известных производителей.

Первая попытка провалилась

Россия и раньше проявляла интерес к технологиям производства гибких экранов. Например, в мае 2012 г. немецкая компания Plastic Logic при непосредственном участии российской компании «Роснано» явила миру гибкий цветной дисплей и гибкий дисплей для показа анимированных изображений. Устройства были выполнены без использования кремниевых полупроводников, и, по словам разработчиков, не имели аналогов в мире.

«Роснано» на тот момент была тесно связана с Plastic Logic так как с декабря 2010 г. владела 25-процентной долей в ней. Компании намеревались построить в подмосковном Зеленограде завод по выпуску гибких экранов за $700 млн, но, по прошествии с того момента более 10 лет, в России нет ни завода, ни своих гибких дисплеев.

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Связано это с тем, что еще в середине мая 2012 г. партнеры отказались от планов по строительству фабрики.