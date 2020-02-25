Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео

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Huawei представил на мировом рынке обновленную версию гибкого смартфона Mate X без сервисов Google и запустила новую линейку профессиональных ноутбуков MateBook X Pro. Устройства поступят в продажу в апреле 2020 г. вместе с новым флагманским планшетом MatePad Pro со встроенным 5G-модемом.



Трио новинок Huawei

Компания Huawei провела презентацию новых устройств – смартфона Mate Xs с гибким дисплеем, планшетного компьютера MatePad Pro 5G и ноутбука MateBook X Pro. Каждая из новинок относится к флагманскому семейству и отличается, помимо современной начинки, высоким ценником.

Смартфон Mate Xs представляет собой улучшенную модификацию модели Mate X, анонсированной в феврале 2019 г. и в настоящее время продающейся ограниченным тиражом. Новый аппарат поступит в продажу на глобальном рынке весной 2020 г., пока без точной даты, по цене 2500 евро (175,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 февраля 2020 г.). Комплектация у смартфона одна: 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Ноутбук MateBook X Pro, выйдет в апреле 2020 г. по цене 1500 евро (105,4 тыс. руб.) за версию с процессором Intel Core i5, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. За дополнительные 200 евро (1700 евро, 119,5 тыс. руб.) к перечисленному добавится дискретная графика Nvidia GeForce MX250, а топовая комплектация за 2000 евро (140,5 тыс. руб.) содержит идентичные видеокарту и объем оперативной памяти, однако процессор в ней заменен на Core i7, а объем SSD увеличен до 1 ТБ. Доступные цвета корпуса – серебристый, серый и зеленый.

Huawei не стала менять внешность Mate Xs, ограничившись улучшением характеристик

Планшет MatePad Pro, конкурент iPad Pro по версии Engadget, впервые вышел в Китае в ноябре 2019 г. Для международного рынка, релиз на котором состоится в апреле 2020 г., Huawei подготовила шесть вариантов его комплектаций и четыре цвета – оранжевый, зеленый, темно-серый и серебристо-белый. В базе MatePad Pro стоит 550 евро (Wi-Fi, 6 ГБ ОЗУ, SSD 128 ГБ), за дополнительные 50 евро в планшете появится LTE-модем. Модификация стоимостью 650 евро содержит 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, поддержка LTE в ней обойдется в те же 50 евро. Также доступны две версии с поддержкой сетей 5G: за 800 евро (8 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 ГБ) и 950 евро (512 ГБ флэш-памяти, 8 ГБ оперативной).

Новый гибкий смартфон

Huawei Mate Xs внешне не отличается от прошлогоднего Mate X – все изменения носят технический характер. В первую очередь производитель установил новый более надежный шарнир Falcon Wing и защитил гибкий экран двухслойной полиамидной пленкой (в Mate X используется однослойная).

Внесенные в конструкцию Mate Xs изменения должны положительно сказаться на его надежности

В основе Mate Xs находится вышедший осенью 2019 г. флагманский 7-нанометровый процессор Kirin 990 5G собственной разработки Huawei. Как сообщал CNews, в нем содержатся два высокопроизводительных (Cortex-A76, 2,86 ГГц), два средних (Cortex-A76, 2,36 ГГц) и четыре маленьких ядра (Cortex-A55, 1,95 ГГц). За доступ к 5G-сетям отвечает встроенный модем Balong 5000.

Прочие спецификации Mate Xs полностью заимствованы у Mate X. В смартфоне используется гибкий AMOLED-экран с диагональю 8 дюймов и разрешением 2480х2200 точек – в сложенном состоянии он делится на два дисплея 6,6 и 6,4 дюйма. Емкость АКБ равна 4500 мАч, поддерживается быстрая 55-ваттная зарядка (блок питания входит в комплект).

Все модификации, произведенные с Mate Xs, скрыты от глаз

Стоимость смартфона включает тройную фотокамеру: основной модуль 40 МП (диафрагма f/1,8), сверхширокоугольный 16 МП (f/2,2) и телефото 8 МП (f/2,4, оптическая стабилизация). Mate Xs работает на ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10, но поставляется без сервисов Google.

Флагманский ноутбук

Лэптоп Huawei MateBook X Pro характеризуется наличием процессора Intel Core десятого поколения во всех комплектациях и автономностью до 12 часов. Ноутбук выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной менее 15 мм и весит 1,33 кг вместе с аккумулятором.

Huawei предприняла попытку привлечь бизнес-пользователей к своей линейке ноутбуков

MateBook X Pro получил LPTS-экран Ultra FullView на 13,9 дюйма с разрешением 3К (3000х2000 точек) и соотношением сторон 3:2. Дисплей занимает 91% крышки за счет тонких рамок по периметру и охватывает 100% цветового пространства sRGB.

Ноутбук дополнен системой отвода тепла Shark Fin Fans 2.0 с увеличенными лопастями и аккумулятором емкостью 56 Втч. Комплект поставки содержит мощный 65-ваттный блок питания. В ноутбук есть четыре динамика, модуль Bluetooth 5, предустановленная ОС Windows 10 и встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев. Программная составляющая содержит функцию Huawei Share для синхронизации со смартфонами.

Конкурент iPad Pro

Планшетный компьютер Huawei MatePad Pro, как и Mate Xs, построен на процессоре Kirin 990 (990 5G в топовых комплектациях). У него есть 10,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560х1600 точек и 5-миллиметровым отверстием в левом верхнем углу под фронтальную камеру 8 МП с распознаванием лиц. Экран поддерживает цветовой охват DCI-P3 и занимает 90% площади всей передней панели.

MatePro способен заменить собой классический лэптоп

Планшет поставляется с батареей 7250 мАч (быстрая зарядка 40 Вт по USB-C, беспроводная 15 Вт), 13-мегапиксельной основной камерой (f/1,8), стереодинамиками, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, а также с фирменным стилусом M-Pencil, который распознает 4069 уровней нажатия. В компьютере есть слот под проприетарные карты памяти nanoSD, но нет сканера отпечатков пальцев.

MatePro стал одним из немногих гаджетов с поддержкой сетей 5G

MatePad Pro работает на базе Android 10 с оболочкой EMIUI 10. В прошивку встроен режим настольного ПК, активирующийся при подключении чехла-клавиатуры.