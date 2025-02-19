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Huawei Share Onehop Мультискрин



19.02.2025 Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона 1
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач 1
24.02.2022 Ноутбуки Huawei MateBook 16 поступают в продажу в России 1
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2 1
26.11.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 14 на базе AMD поступают в продажу в России 1
09.11.2021 Huawei представляет Huawei MateBook 14 на базе процессора AMD 1
04.08.2021 Серия Huawei nova возвращается на российский рынок 1
12.07.2021 Huawei Consumer Business Group открывает новое бизнес-направление в России 1
02.07.2021 Смарт-экраны Huawei Vision S поступают в продажу в России 1
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
22.06.2021 Huawei объявляет о старте предзаказа на умные экраны Vision S в России 1
25.05.2021 Huawei представляет новые флагманские ноутбуки в России 1
28.04.2021 Huawei представила обновленные ноутбуки серии MateBook D. Цены 1
09.04.2021 Huawei представила обновленный планшет Huawei Matepad. Цена. Фото 1
30.03.2021 Ноутбуки Huawei MateBook D 16 поступают в продажу в России. Цены 1
09.03.2021 Huawei представила на российском рынке ноутбук Matebook D 16. Цена. Фото 1
17.02.2021 Huawei представила в России обновленный планшет Huawei MatePad. Цена 1
10.11.2020 Huawei представила умную колонку Huawei Sound в России. Цена. Фото 1
12.10.2020 Huawei представила ноутбук Huawei MateBook X в России. Цена 1
14.09.2020 Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. Цены 1
10.09.2020 Huawei представила обновленный ноутбук Huawei MateBook X 1
13.07.2020 Huawei представила роутер Huawei WiFi AX3 с Wi-Fi 6 Plus в России 1
11.06.2020 Планшеты Huawei MatePad поступили в продажу в России. Цены 1
04.06.2020 Huawei представила в России ноутбук MateBook 13 на процессоре AMD. Цена 1
12.05.2020 Huawei представила в России ноутбуки MateBook D с новыми процессорами. Цены 1
22.04.2020 Huawei начала российские продажи ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro. Цены 1
09.04.2020 Huawei представила в России обновленные ноутбуки MateBook X Pro и MateBook 13. Цены 1
03.04.2020 Huawei объявила предзаказ на планшеты Huawei MatePad Pro в России. Цены 1
25.02.2020 Huawei выпустил гибкий смартфон и «убийц» iPad Pro и MacBook Pro. Цена, видео 1
24.01.2020 Huawei представила серию ультралегких ноутбуков Matebook D 14 и D 15. Цены. Фото 1
28.08.2019 Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM 1
14.12.2018 Российские пользователи флагманов Huawei дождались EMUI 9 1
14.09.2018 Huawei представила ноутбук MateBook X Pro в России. Цена 1
29.08.2017 Huawei начинает российские продажи смартфона nova lite 2017. Цена 1
28.07.2017 Huawei начала российские продажи смартфонов Huawei nova 2 и nova 2 Plus 1
25.07.2017 В России начали продавать дешевый цельнометаллический смартфон Huawei. Фото 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Huawei Share Onehop и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3950 35
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 19
AMD - Advanced Micro Devices 4245 9
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 5
Nvidia Corp 3508 4
Intel Corporation 12217 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 2
HP Inc. 5691 2
Telegram Group 2020 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 2
Google LLC 11823 1
Devialet 2 1
Canon 1400 1
Polaroid 66 1
Lenovo Group 2297 1
Eastman Kodak - Кодак 495 1
Merlion - Мерлион 810 1
Xiaomi 1749 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 609 1
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
Seiko Epson Corporation 897 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 52 1
ZIMAI Technology - Maibenben 13 1
Chuwi 13 1
TÜV Rheinland Group 143 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 212 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 259 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 32
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20870 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14440 22
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9358 20
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2354 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9660 18
USB Type-C - USB-C - USB 3 1920 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12228 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2807 16
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1019 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6065 14
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2142 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7323 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3230 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6062 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 13
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1045 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 12
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2587 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10014 11
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 651 11
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2335 11
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10159 11
DDR - Double data rate 2740 10
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 509 10
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3434 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 9
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2249 9
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 532 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 8
Контрастность 2836 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2970 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 7
Huawei MateBook - серия ноутбуков 90 18
Honor SuperCharge 121 13
Huawei Shark Fin Fan - Система охлаждения 14 12
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 497 11
BBK vivo Halo Fullview 63 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 238 9
Google Android 14058 8
Huawei MatePad - серия планшетов 52 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1342 7
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 627 7
Intel Core - Семейство процессоров 1205 6
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 348 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 6
Huawei APP Multiplier 8 6
Huawei M-Pencil MatePad 25 5
Microsoft Windows 15722 5
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 263 4
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 4
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 36 4
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 4
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 3
Huawei Smart Magnetic Keyboard 4 3
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 36 3
Huawei Sound - умная колонка 12 3
Huawei Vision - Смартфон 13 3
Huawei Mate - серия смартфонов 357 3
Google Android 7 - Android Nougat 219 3
Huawei ClariVu 13 3
Huawei FullView Display 20 3
Huawei Free Touch 3 3
Huawei nova - Серия смартфона 65 3
Intel Core i - Cерия процессоров 516 2
Huawei GPU Turbo 26 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 792 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1559 2
Huawei AppGallery 282 2
Huawei Histen 12 2
Huawei DC Dimming 24 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 151 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 839 2
Виноградов Дмитрий 74 1
Клешнин Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5192 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Германия - Федеративная Республика 12705 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Индия - Bharat 5467 1
Швеция - Королевство 3625 1
Европа 21805 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4975 16
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 10
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 7
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 506 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1555 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 661 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6154 2
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 603 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2956 2
Афина - множественное значение 56 1
Ergonomics - Эргономика 1601 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4907 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5805 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 566 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1661 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 886 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2669 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1243 1
Энергетика - Energy - Energetically 5110 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 222 1
Металлы - Золото - Gold 1141 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3719 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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