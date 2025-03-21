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Chuwi

Chuwi

Китайский бренд Chuwi с 2004 года занимается проектированием, разработкой и производством ноутбуков и планшетов


21.03.2025 «МегаФон»: москвичи предпочитают собирать ПК самостоятельно 1
17.10.2023 Россиян разлучают с Android. Страну ждет засилье китайских смартфонов с предустановленными российскими ОС 1
22.05.2023 Chuwi анонсировала старт продаж мобильных компьютерных устройств в «Ситилинке» 1
24.04.2023 Россиянам ноутбуки не нужны. Продажи упали, рынок захватывают российские и китайские бренды 1
13.02.2023 В России остановились продажи ноутбуков. На складах стареют сотни тысяч нераспроданных ПК. Грядут грандиозные скидки 1
24.01.2023 Готовы ли россияне заменить привычные бренды на новые: опрос «Ситилинка» 1
18.01.2023 «Ситилинк» выяснил, какие ноутбуки покупали в 2022 году 1
27.12.2022 Россияне «отменили» Microsoft в ответ на санкции. Поставки в Россию ноутбуков с Windows обрушились 1
12.10.2022 OCS начинает сотрудничество с китайским производителем Chuwi 1
21.12.2021 Нетбуки возрождаются. Выпущен очень маленький ноутбук на очень хорошем железе 1
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1
27.10.2020 Суперкомпактный ПК размером с два коробка спичек стал мощнее и дешевле. Видео 1
05.06.2020 Выпущен дешевый «убийца» MacBook Air. Видео 1
16.10.2014 Планшеты, которыми можно заменить смартфоны: выбор ZOOM 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Chuwi и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2058 7
HP Inc. 5699 6
Intel Corporation 12240 5
Lenovo Group 2297 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 620 5
Apple Inc 12185 4
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 4
Huawei 3974 3
Dell EMC 5037 3
Microsoft Corporation 24723 2
Merlion iRU - Деловой офис 310 2
Samsung Electronics 10310 2
Nvidia Corp 3523 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1963 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Базальт СПО - BaseALT 671 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 324 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 612 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 434 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 408 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 233 2
itel 31 2
Xiaomi 1768 2
Haier Group 171 2
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Shenzhen GPD Technology 3 1
AMD - Advanced Micro Devices 4263 1
Sony 6556 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
ZIMAI Technology - Maibenben 13 1
Softline - Софтлайн 2883 1
Ред Софт - Red Soft 746 1
Huawei - HiSilicon Technologies 59 1
Wacom 142 1
ДОК 832 1
Unchartevice - Анчартевайс 5 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 148 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 156 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2426 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1386 2
Почта России ПАО 2133 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 449 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1033 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 687 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 81 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4834 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14498 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20957 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9411 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25652 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12287 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3261 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2830 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16243 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12561 5
Notebook gaming - Игровой ноутбук 333 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12617 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7358 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1949 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24420 3
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 962 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51528 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12172 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13902 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7694 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3480 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24401 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19920 3
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1728 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10046 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 2
DDR - Double data rate 2753 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4060 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7961 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2500 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7131 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17189 2
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 655 2
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1051 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1498 2
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 165 2
Аксессуары 3931 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1857 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4446 2
Intel Celeron - Серия процессоров 964 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 4
Microsoft Windows 10 1778 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 474 3
Google Android 14122 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 722 3
Microsoft Windows 15782 3
Chuwi LarkBox 3 2
Linux OS 10081 2
Intel x86 - архитектура процессора 1874 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 942 2
Intel Celeron J 13 2
Microsoft Windows 11 576 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 973 2
Ланит - Treolan Irbis 128 2
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 47 2
Haier Thunderobot 36 2
Haier Machenike 11 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 469 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 1
Intel Gemini Lake - Intel Gemini Mini 11 1
Chuwi AeroBook 1 1
Apple MacBook Pro 529 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7129 1
Shenzhen GPD Technology Win Max - Ноутбук 2 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 92 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 506 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 775 1
Apple iOS 7879 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 1
BBK vivo Halo Fullview 63 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 630 1
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1417 1
Samsung Galaxy 963 1
Apple macOS 2082 1
Дашкевич Алексей 10 3
Дедов Александр 8 1
Шершнев Валерий 3 1
Смирнов Алексей 243 1
Манцветова Анна 3 1
Кан Артур 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146393 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52337 4
Азия - Азиатский регион 5574 3
Китай - Тайвань 4011 2
Казахстан - Республика 5588 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 1
Европа 21842 1
Индия - Bharat 5489 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1009 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24395 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14643 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5004 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5583 3
Импортозамещение - параллельный импорт 500 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11042 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51739 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18837 2
Металлы - Медь - Copper 797 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5751 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4938 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3253 1
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний 172 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8701 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4712 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3682 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1279 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 546 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1913 4
Liliputing 62 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 1
Мобильные системы 116 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3245 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Международный женский день - 8 марта 350 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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