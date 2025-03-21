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Chuwi
Китайский бренд Chuwi с 2004 года занимается проектированием, разработкой и производством ноутбуков и планшетов
Chuwi и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
|Дашкевич Алексей 10 3
|Дедов Александр 8 1
|Шершнев Валерий 3 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Манцветова Анна 3 1
|Кан Артур 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1913 4
|Liliputing 62 1
|CNews - ZOOM.CNews 1849 1
|Мобильные системы 116 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3245 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
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