С задачей не справились. Производители ПК выпустили «убийц» дешевого MacBook Neo. Они оказались хуже и дороже

Acer и Dell в числе первых в мире выпустили свои недорогие Windows-ноутбуки на замену 600-долларовому Apple MacBook Neo. Они получили почти такой же дизайн, но стоят при этом в значительной степени дороже. У новинки Acer, к тому же, экран ощутимо хуже, чем в Neo.

Пытались, но не получилось

Компании Acer и Dell одновременно анонсировали свои ноутбуки из числа «убийц» Apple MacBook Neo. Перед ними стояла задача сделать ноутбук на Windows, сопоставимый по цене и «железу» с Neo, и они обе провалились в этом начинании.

Новинка Acer называется Swift Air 14, а новый мобильный ПК Dell – это XPS 13. Их ключевой недостаток – это цена от $699 или 49,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 1 июня 2026 г., тогда как MacBook Neo стоит от $599 или 42,5 тыс. руб.

Acer и Dell предлагают скидку в размере $100 (7100 руб.) студентам, но и здесь они отстают от Apple. Пока Swift Air 14 и XPS 13, с учетом скидки, будут стоить $599 (42,5 тыс. руб.), MacBook Neo – $499 (35,4 тыс. руб.).

Apple MacBook Neo

Свои новинки Acer и Dell собрали на процессорах Intel Wildcat Lake. Оба ноутбука внешне очень похожи на Neo, а в чем-то превосходят его. Однако в некоторых моментах Neo, напротив, оказывается лучше.

Напомним, Neo вышел в марте 2026 г. и стал самым дешевым MacBook в истории. На старте продаж он стоил дешевле подавляющего большинства ноутбуков на Windows, чем поверг в шок и панику их производителей. Они начали в авральном режиме готовить свою альтернативу Neo, и им помогла Intel, выпустившая сначала процессоры Wildcat Lake для недорогих ноутбуков, а затем и референсный мобильный ПК на их основе.

Много экрана, мало пикселей

Особенностью Acer Swift Air 14 стал 14-дюймовый экран против 13 дюймов у MacBook Neo. Вот только ноутбук Apple выдает картинку с разрешением 2408х1506 пикселей, тогда как разрешение матрицы в Swift Air 14 – лишь Full HD или 1920х1080 пикселей.

Релиз Swift Air 14 ожидается в августе 2026 г., пишет портал Liliputing. В его стоимость войдут: частота обновления экрана 120 Гц, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти (распаяны на системной плате), SSD формата М.2 на 512 ГБ, процессор Intel Core 5 или Core 7 в зависимости от комплектации, а также батарея на 70 Втч и модули Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Acer Acer Swift Air

Главным преимуществом Acer Swift Air 14 перед Apple MacBook Neo стал набор проводных интерфейсов. Если в Neo пользователь получает лишь два порта USB-C, один из которых – совсем медленный USB 2.0 из 2000 г., то Air 14 в этом плане все намного лучше.

Во всех версиях доступны два быстрых Intel Thunderbolt 4 на базе USB-C. Дополнительно имеется полноразмерный и быстрый USB-A 3.2.

Acer предложит четыре цвета для нового Swift Air 14 – зеленый, розовый, синий и фиолетовый. Размеры ноутбука – 314x223x13,3 мм при весе 1,25 кг. Для сравнения, MacBook Neo весит 1,23 кг при габаритах 298х207х12,7 мм.

Максимальное сходство

Dell XPS 13 больше похож на MacBook Neo с точки зрения размеров ввиду диагонали его экрана – 13,4 дюйма. Матрица выдает изображение в разрешении 2560х1600 точек, имеет частоту обновления 120 Гц. К тому же дисплей здесь сенсорный.

Dell Dell XPS 13

В Dell XPS 13 покупателя будут ждать 8-32 ГБ ОЗУ LPDDR5x, процессор Intel Core 5 320 или Core Ultra 7 355, SSD на 256-1024 ГБ, модуль Wi-Fi 7, батарея 52 Втч, а также два порта USB-C 3.2 Gen 2 в младших версиях или Thunderbolt 4 в старших. Весит ноутбук 1 кг, пишет Liliputing. Релиз запланирован на июнь 2026 г.

Корпус Dell XPS 13 изготовлен из алюминия, как и Acer Swift Air 14. Оба мобильных ПК работают на Windows 11. К слову, CNews писал, что эта ОС на MacBook Neo работает стабильнее, чем на нативных платформах, и это при том факте, что система официально не поддерживает современные ARM-процессоры Apple.

Китай смог

Стремлением сделать собственный аналог MacBook Neo охвачены многие производители компьютеров на Windows. По всей вероятности, значительную часть таких новинок покажут в Тайбэе (Тайвань) на ежегодной выставке Computex, которая в 2026 г. пройдет с 2 по 5 июня.

Среди компаний, кто готовит своего «убийцу» Neo, есть тайваньская MSI. А среди тех, кто уже прошли этот путь, есть китайская Chuwi, и пока лишь у нее одной получилось сделать ноутбук, который стоит дешевле Neo.

CNews писал о ее творении под названием UniBook в середине мая 2026 г. На старте продаж цена UniBook составляет от $450 или около 32 тыс. руб. против $599 или 42,5 тыс. руб. у MacBook Neo.

Chuwi / Neowin Chuwi UniBook

В стоимость входит подсветка клавиатуры, которой у Neo нет. Также цена включает 8 ГБ RAM LPDDR5x, SSD на 256 или 512 ГБ, Full HD-экран на 14 дюймов, батарею 53 Втч, три порта USB-A, два USB-C, миниджек и даже гигабитный Ethernet-порт.

Ноутбук работает на процессоре Intel Core 3 304 на частоте до 3,4 ГГц, с 6 МБ кэша L3 и TDP до 35 Вт, CPU имеет одно высокопроизводительное ядро и четыре энергоэффективных, в его распоряжении также пять потоков и активная система охлаждения.