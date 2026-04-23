Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов
Intel готовит недорогой ноутбук – конкурент дешевого MacBook Neo на собственных процессорах и с Windows 11. Работа идет в авральных темпах – Neo за считанные дни стал хитом продаж, и Apple, впервые в истории открывшая для себя сегмент бюджетных ноутбуков, почти полностью захватила его. Intel спешит дать отпор, пока не стало слишком поздно. У нее готов референс – на его основе будут делать свои ноутбуки другие бренды.
Как MacBook Neo, только на Windows
Компания Intel разработала референс ноутбука начального уровня, который, по задумке, должен будет сбросить с Олимпа сверхпопулярный MacBook Neo. Специалистам портала NotebookCheck удалось ознакомиться с устройством, и он во многом похож на Neo, по крайней мере, внешне.
Референс – это своего рода прототип, который будет взят за основу другими производителями компьютеров. Так же поступает, к примеру, Nvidia – она показывает референсные видеокарты, а ее партнеры на их основе создают свои решения с другими системами охлаждения, физическими габаритами и пр.
Творение Intel получило зеленый цвет корпуса – по всей видимости, это попытка «списать, но точь-в-точь» лаймовый оттенок MacBook Neo, который Apple использует во всех промо-материалах.
Зачем это нужно
Apple выпустила MacBook Neo в начале марта 2026 г. и полностью перевернула мировой рынок ПК. Ноутбук стоит $600 или 45 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 апреля 2026 г., и это самый дешевый MacBook в истории. Но это именно полноценный MacBook – с качеством Apple, macOS, узнаваемым дизайном и фирменным логотипом на алюминиевом корпусе.
В сегменте Windows-ноутбуков почти нет моделей, способных на равных конкурировать с Neo уже хотя бы потому, их корпуса выполнены из обычного пластика. CNews писал, что появление Neo шокировало производителей ПК – они буквально не представляли, чем ответить Apple.
Кроме того, с выпуском Neo Apple доказала всему миру, что дешевые ноутбуки на чипах Intel запросто может обойти по производительности устройство с процессором от смартфона, да еще и не самого нового. Neo построен на CPU A18 Pro из iPhone 16 Pro образца 2024 г. К тому же Windows 11, как показала практика, работает на MacBook Neo стабильнее, нежели на Intel-ноутбуках, хотя запускать ее приходится через виртуальную машину.
Слишком очевидный намек
Главной особенностью референса Intel стал объем оперативной памяти – здесь он равен 16 ГБ. Это большой булыжник в огород Apple, ведь в ее Neo всего 8 ГБ ОЗУ, что для 2026 г., какой бы оптимизированной ни была macOS, довольно мало. На это Apple указали все – и техноблогеры, и пользователи.
С другой стороны, без тонкого тюнинга установленная на референсный ноутбук Windows 11 быстро расправится как минимум с 4 ГБ RAM. Для нее это в принципе минимальный требуемый объем.
Также многим пользователям не понравилось, что Apple вынесла динамики на боковые торцы Neo и лишила клавиатуру подсветки. На снимках референса Intel видно, что динамики у него расположились рядом с клавиатурой, но вот подсветка клавиш на них тоже отсутствует. Возможно, она просто отключена.
Зато в наличии другой недостаток Neo – широкие рамки экрана. Информации о количестве портов USB в этом референсе нет – в кадр они не попали. У MacBook в ассортименте всего два USB-С, из которых один – относительно быстрый USB 3.0, а второй – совсем древний и медленный USB 2.0 прямиком из 2000 г.
Что ждет потребителей
Intel собрала свое творение на собственном процессоре из анонсированного в конце апреля 2026 г. семейства Wildcat Lake. Это упрощенные модификации процессоров Panther Lake с меньшим количеством ядер, сильно урезанной производительностью, но при этом минимальным энергопотреблением.
Эти CPU рассчитаны на использование в недорогих ноутбуках, покупаемых для базовых задач.
В составе референса Intel установлен шестиядерный процессор – у него два больших ядра Cougar Cove и четыре малых ядра Darkmont. Его уровень тепловыделения (TDP) равен 35 Вт в пике, а минимальный показатель – 11 Вт.
Intel не раскрыла конкретную модель процессора, но дала подсказку, указав производительность нейромодуля внутри него. Она составляет 17 TOPS, что соответствует чипам Core 7 350 и Core 7 360, самым передовым в линейке. Оба чипа работают на частоте до 4,8 ГГц и поддерживают до 64 ГБ ОЗУ DDR5-6400.
Дискретной графики у ноутбука нет – есть лишь встроенная в процессор. Ядер у нее всего лишь два, частота – 2,6 ГГц.
Не качеством, так количеством
Ноутбуки на чипах Intel выпускают десятки компаний, включая популярные китайские Xiaomi и Redmi, а также менее распространенные Maibenben и Chuwi. Также в этой сфере трудятся и компании, которые находятся на рынке десятилетиями – Acer, Asus, Samsung, Lenovo и другие.
Во время презентации чипов Wildcat Lake Intel обмолвилась, что к скорому релизу готовятся более 70 моделей ноутбуков на этих процессорах. О стоимости грядущих новинок чипмейкер не обмолвился.
Среди производителей, желающих конкурировать с Apple в сегменте недорогих ноутбуков, есть и компания MSI. CNews писал о ее планах по выпуску аналога MacBook Neo в конце марта 2026 г.