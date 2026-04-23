Наступает эра новейших супердешевых ноутбуков на чипах Intel. Прототип готов

Intel готовит недорогой ноутбук – конкурент дешевого MacBook Neo на собственных процессорах и с Windows 11. Работа идет в авральных темпах – Neo за считанные дни стал хитом продаж, и Apple, впервые в истории открывшая для себя сегмент бюджетных ноутбуков, почти полностью захватила его. Intel спешит дать отпор, пока не стало слишком поздно. У нее готов референс – на его основе будут делать свои ноутбуки другие бренды.

Как MacBook Neo, только на Windows

Компания Intel разработала референс ноутбука начального уровня, который, по задумке, должен будет сбросить с Олимпа сверхпопулярный MacBook Neo. Специалистам портала NotebookCheck удалось ознакомиться с устройством, и он во многом похож на Neo, по крайней мере, внешне.

Референс – это своего рода прототип, который будет взят за основу другими производителями компьютеров. Так же поступает, к примеру, Nvidia – она показывает референсные видеокарты, а ее партнеры на их основе создают свои решения с другими системами охлаждения, физическими габаритами и пр.

В цвет MacBook Neo немного не попали. Случайно или специально - Intel не уточняет

Творение Intel получило зеленый цвет корпуса – по всей видимости, это попытка «списать, но точь-в-точь» лаймовый оттенок MacBook Neo, который Apple использует во всех промо-материалах.

Зачем это нужно

Apple выпустила MacBook Neo в начале марта 2026 г. и полностью перевернула мировой рынок ПК. Ноутбук стоит $600 или 45 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 апреля 2026 г., и это самый дешевый MacBook в истории. Но это именно полноценный MacBook – с качеством Apple, macOS, узнаваемым дизайном и фирменным логотипом на алюминиевом корпусе.

В сегменте Windows-ноутбуков почти нет моделей, способных на равных конкурировать с Neo уже хотя бы потому, их корпуса выполнены из обычного пластика. CNews писал, что появление Neo шокировало производителей ПК – они буквально не представляли, чем ответить Apple.

Apple Apple MacBook Neo

Кроме того, с выпуском Neo Apple доказала всему миру, что дешевые ноутбуки на чипах Intel запросто может обойти по производительности устройство с процессором от смартфона, да еще и не самого нового. Neo построен на CPU A18 Pro из iPhone 16 Pro образца 2024 г. К тому же Windows 11, как показала практика, работает на MacBook Neo стабильнее, нежели на Intel-ноутбуках, хотя запускать ее приходится через виртуальную машину.

Слишком очевидный намек

Главной особенностью референса Intel стал объем оперативной памяти – здесь он равен 16 ГБ. Это большой булыжник в огород Apple, ведь в ее Neo всего 8 ГБ ОЗУ, что для 2026 г., какой бы оптимизированной ни была macOS, довольно мало. На это Apple указали все – и техноблогеры, и пользователи.

С другой стороны, без тонкого тюнинга установленная на референсный ноутбук Windows 11 быстро расправится как минимум с 4 ГБ RAM. Для нее это в принципе минимальный требуемый объем.

Объем памяти явно выбирали с оглядкой на MacBook Neo

Также многим пользователям не понравилось, что Apple вынесла динамики на боковые торцы Neo и лишила клавиатуру подсветки. На снимках референса Intel видно, что динамики у него расположились рядом с клавиатурой, но вот подсветка клавиш на них тоже отсутствует. Возможно, она просто отключена.

Зато в наличии другой недостаток Neo – широкие рамки экрана. Информации о количестве портов USB в этом референсе нет – в кадр они не попали. У MacBook в ассортименте всего два USB-С, из которых один – относительно быстрый USB 3.0, а второй – совсем древний и медленный USB 2.0 прямиком из 2000 г.

Что ждет потребителей

Intel собрала свое творение на собственном процессоре из анонсированного в конце апреля 2026 г. семейства Wildcat Lake. Это упрощенные модификации процессоров Panther Lake с меньшим количеством ядер, сильно урезанной производительностью, но при этом минимальным энергопотреблением.

Эти CPU рассчитаны на использование в недорогих ноутбуках, покупаемых для базовых задач.

В составе референса Intel установлен шестиядерный процессор – у него два больших ядра Cougar Cove и четыре малых ядра Darkmont. Его уровень тепловыделения (TDP) равен 35 Вт в пике, а минимальный показатель – 11 Вт.

Intel наверняка не сомневается, что ее план по сдерживанию Apple выгорит

Intel не раскрыла конкретную модель процессора, но дала подсказку, указав производительность нейромодуля внутри него. Она составляет 17 TOPS, что соответствует чипам Core 7 350 и Core 7 360, самым передовым в линейке. Оба чипа работают на частоте до 4,8 ГГц и поддерживают до 64 ГБ ОЗУ DDR5-6400.

Дискретной графики у ноутбука нет – есть лишь встроенная в процессор. Ядер у нее всего лишь два, частота – 2,6 ГГц.

Не качеством, так количеством

Ноутбуки на чипах Intel выпускают десятки компаний, включая популярные китайские Xiaomi и Redmi, а также менее распространенные Maibenben и Chuwi. Также в этой сфере трудятся и компании, которые находятся на рынке десятилетиями – Acer, Asus, Samsung, Lenovo и другие.

Во время презентации чипов Wildcat Lake Intel обмолвилась, что к скорому релизу готовятся более 70 моделей ноутбуков на этих процессорах. О стоимости грядущих новинок чипмейкер не обмолвился.

Среди производителей, желающих конкурировать с Apple в сегменте недорогих ноутбуков, есть и компания MSI. CNews писал о ее планах по выпуску аналога MacBook Neo в конце марта 2026 г.