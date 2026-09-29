Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202005
ИКТ 15671
Организации 11865
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27080
Персоны 88182
География 3143
Статьи 1589
Пресса 1338
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Сбер Интегральные системы НМ-тех

Сбер - Интегральные системы - НМ-тех

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 13 дел, на cумму 57 015 289 ₽*

Судебные дела (13) на сумму 57 015 289 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 3 374 177 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 53 641 112 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.09.2026 В октябре Сбербанк выкупит зеленоградского производителя чипов «НМ-Тех». Компанию оценили в 19 миллиардов

Покупка «НМ-Теха» Как стало известно CNews, в октябре 2026 г. Сбербанк приобретет «НМ-Тех». Об этом CNews рассказали три источника, знакомые со сделкой. По словам одного из них
04.09.2026 Таинственный российский завод перезаложил свое оборудование для производства чипов на десятки миллиардов. Установки ASML тоже в залоге

Залог «НМ-Теха» Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» передал в залог уже находящиеся в залоге сотни единиц оборудования для выпуска микрос
21.08.2026 Таинственный российский производитель чипов выведет крупный завод по производству чипов на полную мощность в 2028 году

«Фаб-200» «НМ-Теха» Как стало известно CNews, «НМ-Тех» рассчитывает вывести свое производство «Фаб-200» на проектную мощность в 2028 г. Об э
24.07.2026 Таинственный производитель чипов запустит корпусирование микросхем под Москвой

Корпусирование на «НМ-Техе» Как стало известно CNews, «НМ-Тех» планирует организовать на своих мощностях в Зеленограде корпусирование микросхем. Об

03.02.2026 Российская микроэлектронная компания отдала в залог установки для выпуска чипов, автомобили и даже систему обнаружения БПЛА

Залог на чипы Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» заложил в ВЭБ.РФ десятки установок для производства чипов, системы видеонаблюдения и

14.10.2025 Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса

звестно CNews, «Микрон» запустит производственную линейку на мощностях зеленоградского предприятия «НМ-Тех». Об этом в кулуарах форума «Микроэлектроника» сообщил директор научно-технического це
07.07.2025 Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов

иллиардов в развитие производства Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» инвестировал 118,8 млрд руб. в собственное производство. Средства были потрачены на с
13.03.2025 Хозяева будущего подмосковного завода по производству чипов 28 нм дважды заказывали проверку стройки, и дважды ее отменили

Проверка строительства завода Как выяснил CNews, зеленоградское предприятие «НМ-Тех» в марте 2025 г. дважды за двое суток опубликовало тендер на оказание услуг по проведе
22.11.2024 Дефицита SIM-карт не будет. В России импортозамещают производство чипов для них – надеяться на Запад и Азию больше не нужно

Российские снаружи – отечественные внутри Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» готовится к запуску производства микросхем для SIM-карт. Как пишет «Коммерсант», это

18.10.2022 Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество

Огромные долги «НМ-тех» Как выяснил CNews, зеленоградской компании «НМ-тех», работающей над запуском п
05.10.2022 «Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов

ипмейкер Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» и компания «НМ-тех» – подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производс
04.10.2022 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» и «НМ-тех» объединяют ресурсы

Резиденты Особой экономической зоны «Технополис Москва» АО «Микрон» и ООО «НМ-тех» подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производств
28.10.2021 Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза

аукционе «НМ-теха» Как выяснил CNews, «дочерняя» структура госкорпорации развития ВЭБ.РФ, компания «НМ-тех» сумела сэкономить свыше половины бюджета на закупку серверного оборудования для своих
20.09.2021 Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику

Рекрутирование тайваньских специалистов ВЭБ.РФ через свою «дочку» «НМ-тех» при поддержке Минпромторга нанял несколько десятков специалистов с UMC, тайваньского

24.06.2021 ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила

рем-Т» вновь может вернуться к выпуску микросхем. Это может стать возможным благодаря компании ООО «НМ-Тех», которая выкупила его имущество за 8,4 млрд руб., пишет «Коммерсант». Редакция CNews


Публикаций - 64, упоминаний - 112

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1710 38
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 503 30
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 26
AMD - Advanced Micro Devices 4695 13
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 494 12
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 85 10
Сбер - Интегральные системы - Объединенная микроэлектронная компания - ОМК 24 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1120 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3172 9
Элемент ГК - Elementec - ELMT 246 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3475 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 310 5
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 192 5
Лассард 26 4
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 73 4
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1848 4
Intel Corporation 12868 4
Synopsys - Синопсис 50 4
Т-Платформы - T-Platforms 412 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1276 4
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 371 4
Thales - Gemalto 189 4
Varton - Вартон ТПК - Gauss 54 4
Cadence Design Systems - cādence 73 3
МегаФон 10925 3
IBM - International Business Machines Corp 9718 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 812 3
UMC - United Microelectronics Corporation 339 3
Завод Протон Зеленоград 14 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
Электронинвест ГК 9 2
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 2
Планар НПО 29 2
АДМ Специальные решения и технологии 2 2
МИЭТ НИУ - НТЦ ФШ - Научно-технологический центр фотошаблонов 2 2
Ростелеком 11032 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5718 2
Yandex - Яндекс 9361 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1156 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9029 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 240 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1293 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 4
НСПК - Национальная система платежных карт 957 3
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 270 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 364 2
ПСБ - Промсвязьбанк 972 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 503 2
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 83 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 123 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 1
Titanium Investments 7 1
Серния Инжиниринг 6 1
Chery Group - Exeed 25 1
ПСБ ИИ - ПСБ Инновации и инвестиции 6 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
Автокомпоненты и телематика - консорциум 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Контрактфинансгрупп МФО 14 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3164 1
Газпром ПАО 1498 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 125 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1760 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 1
Акрон ГК - Acron 67 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
ПромСвязьКапитал 85 1
Runica Investments 11 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4008 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6677 11
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 10
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 644 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2898 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3601 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2364 5
Судебная власть - Judicial power 2522 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13857 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3216 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 879 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6011 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5757 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1558 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1002 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1423 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 482 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 762 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 54 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3682 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5815 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3722 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2896 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 186 5
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 823 2
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 145 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 297 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4852 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26311 31
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8891 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22790 21
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1976 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16645 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2917 8
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3751 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28535 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5440 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54690 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3456 6
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 606 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23164 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6520 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4465 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11624 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1505 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23694 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35757 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26806 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2630 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1207 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33889 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12336 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10292 3
RFID - UHF - Ultra High Frequency - VHF - Very High Frequency - ДМВ - Дециметровые волны 91 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10037 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13285 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1006 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15547 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36706 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13006 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6661 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 683 2
Электроника - MOSFET - Metal-Oxide-Semiconductor Field-effect Transistor - МОП-транзистор - Полевой (униполярный) транзистор металл-оксид-полупроводник с изолированным затвором 67 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2255 2
Микроконтроллер - Micro Controller Unit, MCU - микросхема управления электронными устройствами 57 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1706 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2939 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1051 7
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3729 5
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2502 5
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 378 4
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 312 4
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 94 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 178 2
FreePik 1881 2
Linux OS 11643 2
Новые облачные технологии - МойОфис 967 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6379 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 92 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 426 1
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 11 1
OSIsoft PI System 16 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 93 1
DEPO Computers - Depo Storm 79 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 59 1
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 24 1
Kartoteka.ru 9 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1836 1
FanRuan - FineBI 33 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 13 1
Моторинвест - Evolute - электромобиль 37 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
CIPS - Cross-border Interbank Payment System - China International Payments System - China Interbank Payments System - Трансграничная межбанковская платежная система 6 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 1
СТЦ - Орлан-10 БПЛА 5 1
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 27 1
Мобайл Информ - Акинак ПК 3 1
МИЭТ НИУ - Цифра-Р САПР 1 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 437 1
Intel x86 - архитектура процессора 2186 1
Рейман Леонид 1066 11
Фролов Денис 74 10
Путин Владимир 3470 5
Опанасенко Всеволод 139 4
Шпак Василий 283 4
Покровский Иван 138 4
Аникин Андрей 3 3
Бойко Алексей 144 3
Хасьянова Гульнара 156 3
Соколов Алексей 137 3
Мишустин Михаил 793 3
Евдокимов Андрей 97 3
Дегтев Геннадий 271 3
Сивцев Илья 176 3
Носов Константин 21 2
Демкин Дмитрий 2 2
Сухопаров Анатолий 19 2
Саркисов Сергей 13 2
Царапкин Сергей 2 2
Квашенкина Ольга 58 2
Лапотко Константин 7 2
Касперская Наталья 321 2
Шадаев Максут 1226 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Собянин Сергей 563 2
Титов Борис 64 2
Борисов Юрий 122 2
Ликсутов Максим 261 2
Дождёв Владимир 18 2
Легостаева Светлана 96 2
Брыкин Арсений 57 2
Гольденберг Леонид 63 1
Богданов Виталий 12 1
Лачков Евгений 40 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Ковалев Анатолий 19 1
Калганов Игорь 53 1
Ермишина Лиана 11 1
Семилетов Антон 6 1
Билалова Оксана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168171 60
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 989 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55046 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48014 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19345 15
Китай - Тайвань 4285 11
Украина 7954 7
Европа 25020 6
Беларусь - Белоруссия 6349 5
Нидерланды 3768 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4226 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19741 3
Германия - Федеративная Республика 13293 3
Россия - СФО - Новосибирск 4932 3
Германия - Саксония - Дрезден 104 2
Москва - Печатники 147 2
Земля - планета Солнечной системы 10902 2
Южная Корея - Республика 7098 2
Япония 13846 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4543 2
Сатурн - Титан (спутник) 543 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13866 1
Азия - Азиатский регион 5952 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8675 1
Сингапур - Республика 1964 1
Индия - Bharat 5906 1
Израиль 2870 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 695 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 796 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2332 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1229 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 586 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 209 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 239 1
Кипр - Республика 638 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1060 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Бельгия - Брюссель 245 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58356 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54032 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34245 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4081 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5554 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6858 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21981 11
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1100 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7581 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3813 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8963 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18368 7
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 576 7
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1354 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16320 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2306 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5170 6
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4036 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1239 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6622 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8905 5
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1029 5
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1582 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 878 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4461 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8160 5
ОКР - Опытно-конструкторские работы 243 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9154 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5567 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3175 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3419 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6801 3
Энергетика - Energy - Energetically 5953 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1763 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4741 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 3
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 686 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1803 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2483 18
Ведомости 1516 3
Foreign Policy 8 1
Forbes - Форбс 1015 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11593 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1152 1
Washington Post 356 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 142 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4070 4
ONSIDE 19 1
IDC - International Data Corporation 4999 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 317 17
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 195 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 81 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1257 2
РАН - Российская академия наук 2140 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 469 2
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 14 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 161 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 1
Субмикрон НИИ 9 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1530 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 222 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 758 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 173 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 61 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 51 1
Микроэлектроника - международный форум 26 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1290 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2691 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще