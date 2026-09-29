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Сбер Интегральные системы НМ-тех
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СОБЫТИЯ
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|29.09.2026
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В октябре Сбербанк выкупит зеленоградского производителя чипов «НМ-Тех». Компанию оценили в 19 миллиардов
Покупка «НМ-Теха» Как стало известно CNews, в октябре 2026 г. Сбербанк приобретет «НМ-Тех». Об этом CNews рассказали три источника, знакомые со сделкой. По словам одного из них
|04.09.2026
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Таинственный российский завод перезаложил свое оборудование для производства чипов на десятки миллиардов. Установки ASML тоже в залоге
Залог «НМ-Теха» Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» передал в залог уже находящиеся в залоге сотни единиц оборудования для выпуска микрос
|21.08.2026
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Таинственный российский производитель чипов выведет крупный завод по производству чипов на полную мощность в 2028 году
«Фаб-200» «НМ-Теха» Как стало известно CNews, «НМ-Тех» рассчитывает вывести свое производство «Фаб-200» на проектную мощность в 2028 г. Об э
|24.07.2026
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Таинственный производитель чипов запустит корпусирование микросхем под Москвой
Корпусирование на «НМ-Техе» Как стало известно CNews, «НМ-Тех» планирует организовать на своих мощностях в Зеленограде корпусирование микросхем. Об
|03.02.2026
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Российская микроэлектронная компания отдала в залог установки для выпуска чипов, автомобили и даже систему обнаружения БПЛА
Залог на чипы Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» заложил в ВЭБ.РФ десятки установок для производства чипов, системы видеонаблюдения и
|14.10.2025
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Российский «чипмейкер №1» развернул производственную линию на постороннем заводе из-за повышенного спроса
звестно CNews, «Микрон» запустит производственную линейку на мощностях зеленоградского предприятия «НМ-Тех». Об этом в кулуарах форума «Микроэлектроника» сообщил директор научно-технического це
|07.07.2025
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Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов
иллиардов в развитие производства Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» инвестировал 118,8 млрд руб. в собственное производство. Средства были потрачены на с
|13.03.2025
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Хозяева будущего подмосковного завода по производству чипов 28 нм дважды заказывали проверку стройки, и дважды ее отменили
Проверка строительства завода Как выяснил CNews, зеленоградское предприятие «НМ-Тех» в марте 2025 г. дважды за двое суток опубликовало тендер на оказание услуг по проведе
|22.11.2024
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Дефицита SIM-карт не будет. В России импортозамещают производство чипов для них – надеяться на Запад и Азию больше не нужно
Российские снаружи – отечественные внутри Зеленоградское предприятие «НМ-Тех» готовится к запуску производства микросхем для SIM-карт. Как пишет «Коммерсант», это
|18.10.2022
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Наследник разорившегося «Ангстрема-Т» задолжал 250 миллионов за аргон, кислород и электричество
Огромные долги «НМ-тех» Как выяснил CNews, зеленоградской компании «НМ-тех», работающей над запуском п
|05.10.2022
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«Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов
ипмейкер Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» – предприятие «Микрон» и компания «НМ-тех» – подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производс
|04.10.2022
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Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» «Микрон» и «НМ-тех» объединяют ресурсы
Резиденты Особой экономической зоны «Технополис Москва» АО «Микрон» и ООО «НМ-тех» подписали соглашение о сотрудничестве для постановки технологий и запуска производств
|28.10.2021
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Новые хозяева «Ангстрем-Т» покупают серверы на иностранных процессорах у ИП, обрушившего цену в 2 раза
аукционе «НМ-теха» Как выяснил CNews, «дочерняя» структура госкорпорации развития ВЭБ.РФ, компания «НМ-тех» сумела сэкономить свыше половины бюджета на закупку серверного оборудования для своих
|20.09.2021
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Десятки тайваньских спецов с семьями едут выручать российскую электронику
Рекрутирование тайваньских специалистов ВЭБ.РФ через свою «дочку» «НМ-тех» при поддержке Минпромторга нанял несколько десятков специалистов с UMC, тайваньского
|24.06.2021
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ВЭБ.РФ выкупила все имущество «Ангстрем-Т», который сама же и обанкротила
рем-Т» вновь может вернуться к выпуску микросхем. Это может стать возможным благодаря компании ООО «НМ-Тех», которая выкупила его имущество за 8,4 млрд руб., пишет «Коммерсант». Редакция CNews
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1066 11
|Фролов Денис 74 10
|Путин Владимир 3470 5
|Опанасенко Всеволод 139 4
|Шпак Василий 283 4
|Покровский Иван 138 4
|Аникин Андрей 3 3
|Бойко Алексей 144 3
|Хасьянова Гульнара 156 3
|Соколов Алексей 137 3
|Мишустин Михаил 793 3
|Евдокимов Андрей 97 3
|Дегтев Геннадий 271 3
|Сивцев Илья 176 3
|Носов Константин 21 2
|Демкин Дмитрий 2 2
|Сухопаров Анатолий 19 2
|Саркисов Сергей 13 2
|Царапкин Сергей 2 2
|Квашенкина Ольга 58 2
|Лапотко Константин 7 2
|Касперская Наталья 321 2
|Шадаев Максут 1226 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
|Собянин Сергей 563 2
|Титов Борис 64 2
|Борисов Юрий 122 2
|Ликсутов Максим 261 2
|Дождёв Владимир 18 2
|Легостаева Светлана 96 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Гольденберг Леонид 63 1
|Богданов Виталий 12 1
|Лачков Евгений 40 1
|Мохнаткин Алексей 7 1
|Ковалев Анатолий 19 1
|Калганов Игорь 53 1
|Ермишина Лиана 11 1
|Семилетов Антон 6 1
|Билалова Оксана 1 1
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|ONSIDE 19 1
|IDC - International Data Corporation 4999 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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