Chuwi анонсировала старт продаж мобильных компьютерных устройств в «Ситилинке»

«Ситилинк» выводит на рынок новые модели ноутбуков, планшетных компьютеров и неттопов бренда из Китая Chuwi.

Теперь в «Ситилинке» можно приобрести гаджеты Chuwi. Китайский бренд Chuwi с 2004 г. занимается проектированием, разработкой и производством ноутбуков и планшетов. Chuwi располагает системой исследований и разработок, развитыми цепочками поставок и послепродажным обслуживанием.

19 мая представители вендора анонсировали новые для российского рынка продукты из категории ноутбуки, планшетные компьютеры и неттопы, которая сейчас востребована у покупателей.

В частности, Chuwi были представлены лэптопы CoreBook Plus, FreeBook и CoreBook X, планшеты UBook XPro и AuPad, а также неттоп CoreBox AMD 6600H.

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Алексей Дашкевич, руководитель группы закупок «Мобильные системы» в «Ситилинке», сказал: «Продукция Chuwi уже зарекомендовала себя как качественные и надежные девайсы, поэтому они пользуются большим спросом у покупателей. Мы видим хорошие перспективы Chuwi и рады поддержать новый для российского рынка бренд».

Продукция Chuwi уже доступна для покупателей «Ситилинка».