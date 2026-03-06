Разделы

Chuwi CoreBook


06.03.2026 Россияне в большой опасности. Крупный производитель ноутбуков мухлюет с процессорами – ставит древние вместо новых 1
12.10.2022 OCS начинает сотрудничество с китайским производителем Chuwi 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Chuwi 21 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 512 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12773 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8208 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3025 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13114 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 528 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15043 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12949 1
Аксессуары 4162 1
Соотношение сторон экрана - Отношение ширины кадра к высоте - Форматное соотношение - aspect ratio - Размеры экрана 679 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1152 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16728 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9933 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15059 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3600 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21892 1
DDR - Double data rate 2963 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 566 1
Россия - РФ - Российская федерация 159276 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 1
Казахстан - Республика 5865 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18456 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5944 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5306 1
Reddit 367 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727073.
Создано именных указателей - 191307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

