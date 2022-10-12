OCS начинает сотрудничество с китайским производителем Chuwi

Компания OCS Distribution расширяет направление персональных систем и начинает сотрудничество с китайским производителем Chuwi. Данный шаг нацелен на удовлетворение потребностей партнерского канала в широком спектре ноутбуков. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

OCS Distribution, российский ИТ-дистрибьютор, и Chuwi, китайский производитель ноутбуков, планшетов, мини-ПК и аксессуаров, начинают сотрудничество. В рамках нового партнерства портфель OCS пополнят две модели ноутбуков для работы и повседневного использования – Chuwi CoreBook X с ультратонким 14-дюймовым дисплеем и Chuwi CoreBook Xpro с дисплеем в 15.6 дюймов. Эти устройства в портфеле OCS заинтересуют как проектных партнеров – корпоративных реселлеров и интеграторов, так и розничный канал – розничные сети и интернет-магазины.

Ноутбук Chuwi CoreBook X, оснащенный процессором 10-го поколения, обеспечивает плавный рабочий процесс с частотой двухъядерного процессора до 4.1 ГГц. Оперативная память DDR4 8 ГБ и твердотельный накопитель емкостью 512 ГБ позволяет пользователям работать над большим количеством задач. Четкость и яркость деталей изображения достигается благодаря IPS-дисплею с разрешением 2K со 100% цветовой гаммой sRGB, а соотношение сторон 3:2 оптимально подходит для комфортного чтения или письма.

Chuwi CoreBook Xpro – 15,6-дюймовый ноутбук для бизнес-задач с оперативной памятью в 16 ГБ и встроенной SSD 512 ГБ также обеспечивает высокую продуктивность работы. Оба ноутбука выполнены в лаконичном стиле в легком и тонком металлическом корпусе.

Решение о начале поставок продукции под брендом Chuwi было принято с целью расширения предложения для дилеров по направлению персональных систем, в частности, линейки доступных и функциональных ноутбуков. Распространение устройств через OCS Distribution даст компании Chuwi возможность масштабировать клиентскую базу и увеличить свое присутствие на российском рынке компьютерной техники.

Поддержкой нового вендора в OCS будет заниматься департамент персональных систем. Инженеры, продуктовые специалисты и BDM-менеджеры дистрибьютора готовы оказать дилерам комплексную помощь в работе с новой продуктовой линейкой – от технических консультаций по подбору нужных конфигураций до полной маркетинговой поддержки. Первая партия ноутбуков Chuwi ожидается к поступлению на склады дистрибьютора во второй половине октября 2022 г., вторая – ориентировочно в декабре 2022 г. Но уже сейчас устройства доступны партнерам OCS под заказ.

Искусственный интеллект помог сохранить редкий язык Инновации для промышленности

***

Компания Chuwi, основанная в 2004 г. в г. Шеньчжэнь в Китае, занимается проектированием, разработкой и производством компьютерной техники: ноутбуков, планшетов, мини-ПК, аксессуаров под собственным брендом.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 24 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.