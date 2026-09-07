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Представлен CHUWI UniBox AI495 Pro — самый мощный мини-компьютер нового поколения для локального ИИ на базе AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 (Gorgon Halo)

Компания AMD впервые представила процессор Ryzen AI MAX+ PRO 495 примерно в мае 2026 года. Теперь CHUWI представила на выставке IFA Berlin 2026 новую мини-рабочую станцию для искусственного интеллекта, оснащённую этим флагманским ИИ-процессором Gorgon Halo, который AMD может относить к категории «Agent Computer».

Новая модель получила название CHUWI UniBox AI495 Pro. Благодаря 192 ГБ унифицированной памяти CHUWI UniBox AI 495 Pro способен запускать локальные большие языковые модели с 300 млрд параметров и оснащён целым рядом мощных функций, что позволяет ему стать самой производительной мини-рабочей станцией нового поколения для локального ИИ. Ниже представлены основные особенности.

Основные характеристики

  • Уникальный фирменный дизайн X-Frame
  • Процессор AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 (Gorgon Halo) — 16 ядер / 32 потока, архитектура Zen 5, максимальная тактовая частота до 5,2 ГГц
  • До 192 ГБ унифицированной памяти LPDDR5x-8533 — 256-битная шина, пропускная способность до 273 ГБ/с, до 160 ГБ памяти может быть выделено под VRAM
  • Графика AMD Radeon 8065S — 40 вычислительных блоков, архитектура RDNA 3.5, частота графического процессора до 3000 МГц. Производительность выше, чем у RTX 4060, для плавного игрового процесса в современных AAA-играх в разрешении 1080p с высокой частотой кадров
  • Возможность запуска локальных LLM-моделей до 300 млрд параметров при 4-битном квантовании
  • До 131 TOPS совокупной ИИ-производительности платформы, включая до 55 TOPS производительности NPU XDNA 2, что соответствует требованиям Microsoft Copilot+ PC
  • Компактный корпус объёмом около 2,9 л — размеры 209,6 × 209,6 × 67 мм (8,25 × 8,25 × 2,64 дюйма)
  • Два порта RJ45 Ethernet со скоростью до 10 Гбит/с, порт OCuLink, два порта USB4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, а также широкий набор других универсальных интерфейсов
  • Цена и дата начала продаж будут объявлены позднее

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Серия CHUWI UniBox

Серия CHUWI UniBox будет представлена двумя моделями — UniBox AI495 Pro и UniBox AI395.

Характеристика
UniBox AI495 Pro
UniBox AI395
Процессор
AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 (Gorgon Halo)16 ядер / 32 потокаДо 5,2 ГГцАрхитектура Zen 5
AMD Ryzen AI MAX+ 395 (Strix Halo)16 ядер / 32 потокаДо 5,1 ГГцАрхитектура Zen 5
Графика
AMD Radeon 8065S40 графических вычислительных блоковАрхитектура RDNA 3.5Частота до 3000 МГц
AMD Radeon 8060S40 графических вычислительных блоковАрхитектура RDNA 3.5Частота до 2900 МГц
ИИ-движок
До 131 TOPS общей производительностиДо 55 TOPS NPU
До 126 TOPS общей производительностиДо 50 TOPS NPU
Память
До 192 ГБ LPDDR5x-8533До 160 ГБ может быть выделено под VRAM256-битная шинаПропускная способность 273 ГБ/с
До 128 ГБ LPDDR5x-8000До 96 ГБ может быть выделено под VRAM256-битная шинаПропускная способность 256 ГБ/с
Накопитель
SSD 2 ТБ3 слота M.2 2280 PCIe ×4
SSD 2 ТБ3 слота M.2 2280 PCIe ×4
Питание
Адаптер питания 240 Вт (20 В / 12 А)
Адаптер питания 240 Вт (20 В / 12 А)
Беспроводные интерфейсы и сеть
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта Ethernet 10G
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта Ethernet 10G
Операционная система
Windows 11 Pro
Windows 11 Pro
Размеры
209,6 × 209,6 × 67 ммОбъём около 2,9 л
209,6 × 209,6 × 67 ммОбъём около 2,9 л
Локальные LLM
До 300 млрд параметров4-битное квантование
До 235 млрд параметровMoE, низкоразрядное квантование

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