Представлен CHUWI UniBox AI495 Pro — самый мощный мини-компьютер нового поколения для локального ИИ на базе AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 (Gorgon Halo)
Компания AMD впервые представила процессор Ryzen AI MAX+ PRO 495 примерно в мае 2026 года. Теперь CHUWI представила на выставке IFA Berlin 2026 новую мини-рабочую станцию для искусственного интеллекта, оснащённую этим флагманским ИИ-процессором Gorgon Halo, который AMD может относить к категории «Agent Computer».
Новая модель получила название CHUWI UniBox AI495 Pro. Благодаря 192 ГБ унифицированной памяти CHUWI UniBox AI 495 Pro способен запускать локальные большие языковые модели с 300 млрд параметров и оснащён целым рядом мощных функций, что позволяет ему стать самой производительной мини-рабочей станцией нового поколения для локального ИИ. Ниже представлены основные особенности.
Основные характеристики
- Уникальный фирменный дизайн X-Frame
- Процессор AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 (Gorgon Halo) — 16 ядер / 32 потока, архитектура Zen 5, максимальная тактовая частота до 5,2 ГГц
- До 192 ГБ унифицированной памяти LPDDR5x-8533 — 256-битная шина, пропускная способность до 273 ГБ/с, до 160 ГБ памяти может быть выделено под VRAM
- Графика AMD Radeon 8065S — 40 вычислительных блоков, архитектура RDNA 3.5, частота графического процессора до 3000 МГц. Производительность выше, чем у RTX 4060, для плавного игрового процесса в современных AAA-играх в разрешении 1080p с высокой частотой кадров
- Возможность запуска локальных LLM-моделей до 300 млрд параметров при 4-битном квантовании
- До 131 TOPS совокупной ИИ-производительности платформы, включая до 55 TOPS производительности NPU XDNA 2, что соответствует требованиям Microsoft Copilot+ PC
- Компактный корпус объёмом около 2,9 л — размеры 209,6 × 209,6 × 67 мм (8,25 × 8,25 × 2,64 дюйма)
- Два порта RJ45 Ethernet со скоростью до 10 Гбит/с, порт OCuLink, два порта USB4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с, а также широкий набор других универсальных интерфейсов
- Цена и дата начала продаж будут объявлены позднее
Серия CHUWI UniBox
Серия CHUWI UniBox будет представлена двумя моделями — UniBox AI495 Pro и UniBox AI395.
|
Характеристика
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UniBox AI495 Pro
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UniBox AI395
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Процессор
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AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 (Gorgon Halo)16 ядер / 32 потокаДо 5,2 ГГцАрхитектура Zen 5
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AMD Ryzen AI MAX+ 395 (Strix Halo)16 ядер / 32 потокаДо 5,1 ГГцАрхитектура Zen 5
|
Графика
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AMD Radeon 8065S40 графических вычислительных блоковАрхитектура RDNA 3.5Частота до 3000 МГц
|
AMD Radeon 8060S40 графических вычислительных блоковАрхитектура RDNA 3.5Частота до 2900 МГц
|
ИИ-движок
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До 131 TOPS общей производительностиДо 55 TOPS NPU
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До 126 TOPS общей производительностиДо 50 TOPS NPU
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Память
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До 192 ГБ LPDDR5x-8533До 160 ГБ может быть выделено под VRAM256-битная шинаПропускная способность 273 ГБ/с
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До 128 ГБ LPDDR5x-8000До 96 ГБ может быть выделено под VRAM256-битная шинаПропускная способность 256 ГБ/с
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Накопитель
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SSD 2 ТБ3 слота M.2 2280 PCIe ×4
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SSD 2 ТБ3 слота M.2 2280 PCIe ×4
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Питание
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Адаптер питания 240 Вт (20 В / 12 А)
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Адаптер питания 240 Вт (20 В / 12 А)
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Беспроводные интерфейсы и сеть
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Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта Ethernet 10G
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Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два порта Ethernet 10G
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Операционная система
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Windows 11 Pro
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Windows 11 Pro
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Размеры
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209,6 × 209,6 × 67 ммОбъём около 2,9 л
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209,6 × 209,6 × 67 ммОбъём около 2,9 л
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Локальные LLM
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До 300 млрд параметров4-битное квантование
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До 235 млрд параметровMoE, низкоразрядное квантование