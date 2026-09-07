Представлен CHUWI UniBox AI495 Pro — самый мощный мини-компьютер нового поколения для локального ИИ на базе AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 (Gorgon Halo)

Компания AMD впервые представила процессор Ryzen AI MAX+ PRO 495 примерно в мае 2026 года. Теперь CHUWI представила на выставке IFA Berlin 2026 новую мини-рабочую станцию для искусственного интеллекта, оснащённую этим флагманским ИИ-процессором Gorgon Halo, который AMD может относить к категории «Agent Computer».

Новая модель получила название CHUWI UniBox AI495 Pro. Благодаря 192 ГБ унифицированной памяти CHUWI UniBox AI 495 Pro способен запускать локальные большие языковые модели с 300 млрд параметров и оснащён целым рядом мощных функций, что позволяет ему стать самой производительной мини-рабочей станцией нового поколения для локального ИИ. Ниже представлены основные особенности.

Основные характеристики

Уникальный фирменный дизайн X-Frame

Процессор AMD Ryzen AI MAX+ PRO 495 (Gorgon Halo) — 16 ядер / 32 потока, архитектура Zen 5, максимальная тактовая частота до 5,2 ГГц

— 16 ядер / 32 потока, архитектура Zen 5, максимальная тактовая частота до До 192 ГБ унифицированной памяти LPDDR5x-8533 — 256-битная шина, пропускная способность до 273 ГБ/с , до 160 ГБ памяти может быть выделено под VRAM

— 256-битная шина, пропускная способность до , до памяти может быть выделено под VRAM Графика AMD Radeon 8065S — 40 вычислительных блоков, архитектура RDNA 3.5, частота графического процессора до 3000 МГц. Производительность выше, чем у RTX 4060, для плавного игрового процесса в современных AAA-играх в разрешении 1080p с высокой частотой кадров

— 40 вычислительных блоков, архитектура RDNA 3.5, частота графического процессора до Производительность выше, чем у RTX 4060, для плавного игрового процесса в современных AAA-играх в разрешении 1080p с высокой частотой кадров Возможность запуска локальных LLM-моделей до 300 млрд параметров при 4-битном квантовании

при 4-битном квантовании До 131 TOPS совокупной ИИ-производительности платформы, включая до 55 TOPS производительности NPU XDNA 2, что соответствует требованиям Microsoft Copilot+ PC

совокупной ИИ-производительности платформы, включая до производительности NPU XDNA 2, что соответствует требованиям Компактный корпус объёмом около 2,9 л — размеры 209,6 × 209,6 × 67 мм (8,25 × 8,25 × 2,64 дюйма)

— размеры (8,25 × 8,25 × 2,64 дюйма) Два порта RJ45 Ethernet со скоростью до 10 Гбит/с , порт OCuLink, два порта USB4 со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с , а также широкий набор других универсальных интерфейсов

, порт OCuLink, два порта USB4 со скоростью передачи данных до , а также широкий набор других универсальных интерфейсов Цена и дата начала продаж будут объявлены позднее





Серия CHUWI UniBox



Серия CHUWI UniBox будет представлена двумя моделями — UniBox AI495 Pro и UniBox AI395.