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Haier Machenike



23.04.2025 Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж 1
28.08.2024 В России рухнули цены на ПК, а продажи взлетели. Знаменитые бренды остались не у дел – в моду вошел отечественный производитель 1
17.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж ноутбуков нового бренда Machcreator 1
15.03.2024 Параллельный импорт трещит по швам. Поставщики обожаемых в России Electrolux, Tefal, Zanussi блокируют поставки. На всех может не хватить 1
22.01.2024 Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились. Опрос 1
23.10.2023 В офисе ГК Softline открылась демозона импортонезависимых ИТ-решений и оборудования 1
13.02.2023 В России остановились продажи ноутбуков. На складах стареют сотни тысяч нераспроданных ПК. Грядут грандиозные скидки 1
08.02.2023 Из России внезапно бежал китайский производитель ноутбуков на замену Dell Alienware 2
25.10.2022 OCS начинает сотрудничество с компанией Machenike 3
02.09.2022 iPhone и Samsung больше не нужны. Россияне скупают смартфоны неизвестных производителей 1
31.08.2022 В Россию приходит совершенно новый бренд ноутбуков 1
28.06.2021 «AliExpress Россия» назвала самые популярные ноутбуки среди россиян с начала года 1

Публикаций - 12, упоминаний - 15

Haier Machenike и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 6
Huawei 3997 5
Lenovo Group 2304 5
HP Inc. 5712 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2570 5
Haier Group 176 5
Samsung Electronics 10347 4
Apple Inc 12233 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 622 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 636 4
Dell EMC 5046 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 462 3
Microsoft Corporation 24793 2
Xiaomi 1789 2
LG Electronics 3634 2
AMD - Advanced Micro Devices 4285 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 2
Merlion iRU - Деловой офис 315 2
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 194 2
Chuwi 14 2
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 27 1
Pantum - Пантум 58 1
МегаФон 9165 1
Intel Corporation 12274 1
Softline - Софтлайн 2936 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 319 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 921 1
Sony 6567 1
TrueConf - ТруКонф 405 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 341 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 102 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 1
Calltouch - Колтач Солюшнс 23 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 301 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2471 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1413 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 1
Braun GmbH 76 1
Groupe SEB - Tefal 95 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
Krups 28 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1090 1
Groupe SEB - Société d'Emboutissage de Bourgogne 8 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14572 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21074 7
Notebook gaming - Игровой ноутбук 338 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12264 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17302 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9488 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 4
Аксессуары 3952 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3298 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7752 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3850 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12612 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6106 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25846 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2511 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14061 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2853 2
Моноблок - Monoblock PC 983 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3490 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 725 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 2
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Наушники - Headphones 4084 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11817 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5950 1
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Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1439 1
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Dell Alienware 135 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5053 2
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1775 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3488 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5191 1
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