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Haier Machenike
Haier Machenike и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 117 1
|Кусков Денис 221 1
|Гуськов Антон 41 1
|Ли Сергей 16 1
|Боярков Федор 23 1
|Баев Юрий 19 1
|Шершнев Валерий 3 1
|Дашкевич Алексей 10 1
|Зарайский Сергей 10 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1944 4
|Forbes - Форбс 846 1
|Wikipedia - Википедия 528 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 286 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 177 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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