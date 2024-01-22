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Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились

Параллельный импорт ноутбуков в Россию просел на 20% всего за год. Сокращение параллельного импорта – это общая тенденция для всех видов электроники. Аналитики уже выяснили причину, и она никак не связана с действиями властей – просто предпочтения россиян в выборе брендов техники за два года претерпели значительные изменения.

Параллельному импорту не все параллельно

Официальный «серый» импорт, инициированный российскими властями весной 2022 г. и названный «параллельным», спустя неполные два года сильно просел, ко крайней мере, по части электроники. Например, поставки ноутбуков по таким схемам сократились в полтора раза за год, приводит «Коммерсант» статистику российской компании GS Group. Теперь доля таких мобильных ПК в суммарном объеме импорта не превышает 33%, хотя в 2022 г. она находилась на уровне 53%.

Параллельный импорт был внедрен российскими властями, чтобы избежать дефицита техники в стране. Начавшиеся 24 февраля 2022 г. события заставили частично или полностью уйти из России почти всех крупнейших иностранных поставщиков электроники – Acer, Asus, Apple, Dell, HP, Samsung и многих других.

Сокращение параллельного импорта в сегменте ноутбуков происходит на фоне общего снижения поставок мобильных ПК в Россию, притом очень резкого. За весь 2023 г. их было завезено всего лишь 2 млн, что на 41% меньше, чем по итогам 2022 г., и это официальная таможенная статистика.

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Фото: Bram Naus / Unsplash
Россиян все меньше интересуют ноутбуки западных производителей

Происходящее с ноутбуками характерно и для других видов потребительской электроники. Например, доля параллельного импорта в сегменте планшетов упала с 27% в 2022 г. до всего лишь 15% в 2023 г., а суммарный ввоз за тот же период сократился на 26% до 1,3 млн. При этом, как сообщал CNews, продажи планшетов в России, в особенности моделей на базе ОС Android, напротив, вырос.

Восток вытесняет Запад

Эксперты GS Group уверены, что причина сокращения параллельного импорта напрямую связана с засильем китайских брендов, которые решили оперативно занять освобожденную западными компаниями нишу. Действительно, в российской рознице в 2023 г. появилось немало брендов, о которых большинство жителей страны раньше никогда не слышали – в их числе Machenike, Thunderobot и пр.

Еще одна причина, которая, по мнению аналитиков GS Group, повлияла на сокращение параллельного импорта электроники – это отсутствие гарантийных обязательств у товаров ушедших из России производителей. Самый яркий пример – это Apple, которая весной 2023 г. разом лишила фирменной гарантии свою технику, которая продавалась в России.

Также происходящее с параллельным импортом в компании связывают с развитием российских производств. «Отечественные бренды стремительно наращивают темпы выпуска вычислительной техники. По данным аналитического центра холдинга, объемы выпуска вычтеха российскими компаниями уже достигают 1 млн единиц продукции в год», – утверждают представители GS Group.

Это мнение разделяет и собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники. По его словам, в 2023 г. отечественные вендоры ноутбуков «ноутбуков нарастили выпуск техники и вышли в потребительский сегмент, снизив потребность дистрибуторов в параллельном импорте».

Однако такие ноутбуки, считает источник издания в неназванном крупном дистрибьюторе, чаще всего продаются госструктурам и госкомпаниям. «В рознице отечественные вендоры почти незаметны», – добавил он.

CNews писал, что россияне все чаще покупают российские ноутбуки. Представители «М.Видео-Эльдорадо» сообщили редакции, что штучные продажи ноутбуков в целом на российском рынке за 12 месяцев 2023 г. выросли приблизительно на 10% относительно 2022 г. и составили примерно 3,8 млн шт. По их словам, «изменился ландшафт представленных брендов, покупатели позитивно реагируют на новые бренды, что сказывается на росте популярности китайских брендов – Huawei, Thunderobot и др., которые все активнее расширяют присутствие в России.

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«Мы отметили усиление интереса к ноутбукам российских брендов. В III и в IV кварталах 2023 г. в наших собственных продажах доля ноутбуков от отечественных компаний в количественном выражении превысила 10%, увеличившись втрое к аналогичному периоду предыдущего года, а также в два раза относительно I квартала 2023 г. Покупатели готовы рассматривать и приобретать российские бренды, выбирая исходя из цены, качества сборки и технических характеристик», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».

В «МегаФоне» сообщили CNews: «В объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota мы не зафиксировали снижения поставок ноутбуков и планшетов по параллельному импорту. «МегаФон» предлагает своим покупателям выбор ноутбуков и планшетов Apple, также в ассортименте представлена большая линейка китайских брендов».

Параллельный импорт убивают

Не исключено, что российских или китайских ноутбуков в России было бы еще больше, если бы параллельный импорт перестал действовать. Отечественные вендоры, не скрывая, добиваются если не полной его отмены, то как минимум введения новых ограничений для него – с этой целью они на протяжении 2022 и 2023 г. регулярно направляли соответствующие письма, предложения и ходатайства в Правительство.

Однако власти решили не поддерживать эти идеи. В конце декабря 2023 г. действие параллельного импорта было пролонгировано.

Вице-президент GS Group по развитию производства Федор Боярков сообщил изданию, что нужно «задуматься о запрете параллельного импорта», чтобы дать толчок наращиванию и развитию производства отечественной техники. C его мнением совершенно не согласен представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, в нее входят Samsung, LG, «М.Видео», «Ситилинк», «Яндекс Маркет», «Эльдорадо», DNS, Huawei и др.) Антон Гуськов.

Гуськов заявил изданию, что параллельный импорт как механизм необходимо сохранить. Полный отказ от него может привести к дефициту техники и снижению конкуренции «в некоторых сегментах потребительской электроники».


Геннадий Ефремов

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