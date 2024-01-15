Россияне внезапно бросились скупать планшеты, но только не iPad. В мире все наоборот: продажи падают, iPad на коне. Опрос

В России существенно выросли продажи планшетных компьютеров, как в деньгах, так и в количестве. Россияне все чаще делают свой выбор в пользу Android-устройств, даже не рассматривая вариант приобретения Apple iPad. В остальном мире ситуация противоположная – iPad в топе продаж, но в целом рынок планшетов сокращается.

Нужно больше планшетов

Россияне стали массово скупать планшетные компьютеры, пока весь остальной мир от них отказывается. При этом Apple iPad, годами занимавший первые строки всех рейтингов продаж, более не является лидером – Apple ушла из России почти два года назад, а год назад начала вести подковерные манипуляции с гарантией на свои устройства в России. Переплачивать за потенциально негарантийный iPad россияне больше не хотят, хотя ритейлеры предоставляют свою гарантию, и в результате самыми востребованными планшетами в России оказались китайские.

Как сообщили CNews представители МТС, по итогам 2023 г. в России было реализовано в пределах 2,4 млн планшетных компьютеров, на которые россияне потратили в совокупности 49,8 млрд руб. На фоне 2022 г. продажи подскочили на 32% в натуральном выражении и на 30% в деньгах.

Что еще более интересно, рост рынка планшетов в России оказался весьма внезапным. До этого на протяжении трех лет, с ковидного 2020 г., продажи этих устройств в стране стабильно падали, сообщили CNews в МТС.

Фото: gpointstudio / FreePik В некоторых случаях планшеты покупают на замену ноутбуку, потому что они дешевле

По информации оператора, основной драйвер спроса на планшеты в России – это их стоимость. В 2023 г. средняя цена планшетного компьютера упала на 1% год к году, составив 20,4%. Ноутбуки в России, наоборот подорожали – по итогам 2023 г. их средняя цена подскочила на 10%.

Общая статистика для всех

Факт ожившего интереса россиян к планшетным компьютерам фиксируют не только в МТС – другие ритейлеры тоже заметили, что в стране вырос спрос на эти гаджеты. В «М.Видео-Эльдорадо», к примеру, их продажи подскочили приблизительно на треть по сравнению с 2022 г. – в этой сети, сообщили CNews ее представители, за весь 2023 г. было реализовано около 2,5 млн устройств.

Новым лидером российского рынка планшетов, согласно статистике «М.Видео-Эльдорадо», стала компания Huawei, которая еще в марте 2022 г. негласно ввела санкции против России, а к концу 2022 г. и вовсе оказалась в полушаге от ухода с российского рынка. По итогам 2023 г. она заняла 16% российского рынка планшетов, сдвинув компанию Samsung, чья доля сократилась до 13%, на второе место. Samsung, к слову, игнорирует существование России на карте мира с марта 2022 г.

Топ-3 брендов по количеству проданных устройств закрывает Xiaomi с 11-процентной долей. Если рассматривать финансовую сторону рынка, то тут Apple вне конкуренции, поскольку iPad как стоили, так и продолжают стоить дороже своих конкурентов на Android, несмотря на то, что последние нередко обходят iPad по своим функциональным возможностям.

В денежном выражении Apple заняла 28% рынка. Второе место – у корейской Samsung (17%), третью строчку удерживает Huawei (15%).

Чем дешевле, тем лучше

Рост продаж планшетов в России вовсе не означает, что россияне готовы скупать самые топовые устройства, отдавая за них две-три зарплаты или вовсе оформляя на них кредит. В данном случае все в точности до наоборот, согласно статистике МТС.

По данным оператора, единственная категория планшетов, продажи которых в 2023 г. не продемонстрировали рост – это топовые устройства стоимостью от 80 тыс. руб. В других ценовых сегментах рост спроса фиксировался.

Но и планшеты средней ценовой категории мало интересуют россиян – в 2023 г. наибольший интерес для них представляли только самые дешевые планшетники. Продажи ультрабюджетных моделей стоимостью до 10 тыс. руб. в рознице МТС подскочили на впечатляющие 48% (в натуральном выражении).

При этом россияне способны добровольно отказаться от некоторых ключевых возможностей планшетов, лишь бы сэкономить – 45% проданных в рознице «М.Видео-Эльдорадо» планшетов не имели сотового модема и могли подключаться к интернету исключительно по Wi-Fi, сообщили CNews представители этой сети. В то же время жители страны хотят пользоваться планшетами с большими экранами, поэтому большинство проданных в 2023 г. в стране таких компьютеров имели диагональ более 10 дюймов.

Мечта Apple сбылась?

Компания Apple всегда была локомотивом мирового рынка планшетов – другие вендоры регулярно ориентируются на нее. Свой первый iPad она выпустила в 2010 г., а спустя несколько лет она начала позиционировать свои планшеты в качестве полноценной замены ноутбукам и выпускать для них соответствующие аксессуары, включая чехлы со встроенной клавиатурой.

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Тем не менее, за 14 лет существования iPad так и не заменил собой ноутбуки, по крайней мере, за пределами России. В России же, судя по всему, «планшетная революция» удалась – опрошенные «Коммерсантом» эксперты уверены, что многие покупают планшеты себе или своим детям именно в качестве альтернативы ноутбукам.

Такого мнения придерживаются, в частности, представители МТС, а также PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина и бизнес-аналитик ИТ-холдинга Fplus Артур Махлаюк. Как сказал изданию руководитель единого департамента закупок Merlion и «Ситилинк» Олега Фоменко, «некоторые владельцы планшетов используют их как вспомогательный инструмент для решения рабочих задач при помощи стилуса и клавиатуры».

У России свой путь

Статистика российского рынка планшетов кардинально отличается от общемирового. Если судить по данным аналитической компании Canalys за III квартал 2023 г. то суммарно глобальный рынок планшетов сократился на 7,2%, притом этот показатель мог быть гораздо хуже, если бы не компания Xiaomi.

Мировые продажи планшетников Xiaomi выросли 119,7% год к году в натуральном выражении, тогда как отгрузки Apple iPad за отчетный период сократились почти на 13%. Huawei тоже показала рост, но гораздо более скромный в сравнении с Xiaomi – 28,2%. В мире лидером рынка планшетов, по данным Canalys, является Apple (38,3%), за ней следуют Samsung (19%), Lenovo (8%), Huawei (5,7%) и Xiaomi (4,9%).

У исследовательской компании IDC во многом схожая с Canalys статистика за III квартал 2023 г. Она фиксирует 14,2-процентное сокращение рынка и отдает первое место Apple (37,5% рынка, падение продаж на 15,1%). За ней следуют Samsung (18% рынка, падение продаж на 17,1%), Lenovo (доля 7,9%, падение на 4,2%) и Huawei (6,8%, минус 5,7%).