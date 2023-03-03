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Россиян лишили гарантии на iPad и MacBook. iPhone на подходе

В России по приказу Apple прекращено гарантийное обслуживание техники Apple – пока только ПК Mac и планшетов iPad. Представители отрасли уверены, что скоро та же участь постигнет iPhone, Watch и прочие гаджеты Apple, за чем последует стремительно сокращение числа авторизованных сервисных центров.

Гарантия на технику – это что-то прошлой жизни

В России полностью прекращено гарантийное обслуживание техники Apple. Об этом сообщил центр ремонта техники Fixed.One в своем Telegram-канале.

Приказ о полной остановке гарантийного обслуживания поступил напрямую от самой Apple. Корпорация разослала сообщение с требованием всем авторизованным сервисным центрам в России.

Пока что запрет на гарантийный ремонт распространяется исключительно на планшеты iPad всех моделей и на все без исключения компьютеры Mac – как на ноутбуки, так и на стационарные ПК. В дальнейшем это вполне может затронуть и смартфоны iPhone. Apple предлагает всем, чьи устройства сломались не по вине владельца в течение гарантийного срока, обращаться в магазины и требовать возврата денег. Однако пока неясно, как будет работать эта схема в современных российских реалиях.

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Apple с первых чисел марта 2022 г. не поставляет свою технику в Россию – интернет-магазины и розничные за это время частично или полностью распродали свои запасы, и теперь на их витринах красуются iPhone, Mac и iPad, ввезенные, в большей массе, по параллельному импорту. Гарантию на них предоставляют сами ритейлеры.

Все еще впереди

В Telegram-канале Fixed.One сказано, что на 3 марта 2023 г. россияне пока еще могут обратиться в авторизованные сервис-центры за гарантийным ремонтом смартфонов iPhone и часов Watch. Про другие устройства, например, наушники AirPods, клавиатуры, мыши и трекпады, которые тоже могут иметь заводской брак и подлежать ремонту по гарантии, в публикации сервисного центра ничего не сказано.

Представители Fixed.One отметили, что ограничения, под которые попали владельцы Mac и iPad, могут в любое время распространиться и на пользователей другой техники с логотипом в виде надкушенного яблока. Но даже если этого не произойдет, сам процесс ремонта, например, iPhone именно в авторизованном сервисном центре уже не так прост и быстр, каким он был раньше.

Apple мешает работе АСЦ, не обеспечивая их необходимым количеством запчастей. CNews писал, что еще летом 2022 г. в России возникла острая нехватка аккумуляторов и дисплеев для популярных моделей iPhone. При этом мастерские, не имеющие сертификата Apple, дефицита комплектующих на себе не ощутили.

Длительные поиски сервиса

Эксперты Fixed.One считают, что происходящее может привести к массовому закрытию сервисных центров. «Очевидно, что его (возврат техники Apple в магазин – прим. CNews) надо будет делать после технического заключения авторизованного сервиса, однако в ситуации, когда этим сервисам нечего обслуживать – на одних заключениях они долго не проживут. Поэтому если ничего не изменится, в ближайшие недели ожидаем закрытия многих АСЦ», – говорится в публикации Fixed.One.

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Прогнозы Fixed.One в отношении сокращения авторизованных точек по ремонту техники могут начать сбываться в кратчайшей перспективе. Обычные ремонтные мастерские, не отмеченные сертификатом какого-нибудь крупного бренда, начали «растворяться в воздухе» еще в 2022 г.

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Публикация в Telegram-канале Fixed.One

CNews писал, что по результатам 2022 г. мест, куда россияне могли отнести сломавшуюся технику, оказалось на 4% меньше, чем годом ранее. В Москве их «популяция» сократилась и вовсе на 10%.

Помощь самозанятых

Российский рынок ремонта техники сокращается вовсе не из-за нехватки клиентов. Их как раз в избытке, потому что за тот же 2022 г. желающих воспользоваться услугами мастерской стало на 29% больше год к году, чему есть вполне логичное объяснение.

В 2022 г. россияне пережили массу событий, одно из которых – фееричное падение курса рубля в марте и апреле 2022 г. Это привело к еще более стремительному росту цен, но, как это всегда бывает в России, после резкого укрепления национальной валюты цены на технику почти не изменились. К концу 2022 г. многие устройства подорожали в полтора-два раза от цены, зафиксированной в конце 2021 г.

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В этих условиях многие россияне между покупкой нового гаджета и ремонтом имеющегося начали выбирать именно ремонт. Поэтому, если мастерские продолжат исчезать, то жителям страны не останется ничего другого, кроме как обращаться к частным специалистам – в настоящее время объявлениями с предложениями их услуг переполнены все российские классифайды.

В случае с техникой Apple частные мастера могут ощутят резкий рост числа клиентов даже раньше, чем закроется большая часть мастерских. Все дело в том, что в феврале 2023 г. многие сервисные центры Apple без причины стали отказываться от ремонта устройств, приобретенных за границей – к починке не принимались ни зарубежные Mac, ни iPhone, ни iPad, ни что-либо еще. Притом на тот момент Apple никаких распоряжений на этот счет не давала.

Евгений Черкесов

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