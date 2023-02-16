Россиянам негде ремонтировать технику. Сервисные центры растворяются в воздухе, не за горами возрождение «гаражных» мастерских

По всей России стремительно сокращается количество сервисных центров, авторизованных и неавторизованных. Только в Москве их стало на 10% меньше всего за год. При этом спрос на их услуги растет, так как ремонтировать технику дешевле, чем покупать новую. Как следствие, услуги частных мастеров, занимающихся ремонтом на дому или в гараже, стали очень востребованы.

Сервис-центры исчезают

В России резко сократилось количество сервисных центров, как в небольших населенных пунктах, так и в городах-миллионниках. Это приводит к росту времени, затрачиваемому на поиск сервиса, способного оказывать услуги высокого качества.

Как пишет «Коммерсант», по итогам 2022 г. сервис-центров в крупных городах стало меньше на 4% год к году. Больше всего мастерских закрылось в Москве – всего за год в столице их стало меньше на 10%.

При этом спрос на услуги сервисов по ремонту техники, напротив, растет – за год он стал выше на 29%. Связано это может быть с резким скачком цен – многие устройства сильно подорожали, и россиянам стало выгоднее чинить имеющуюся у них технику, чем идти в магазин за новой.

В сумме по всей России к началу 2023 г. было 10,2 тыс. сервисных центров. Из них на Москву приходилось 3100 шт.

Фото: © maxxyustas / Фотобанк Фотодженика Частные мастера - единственное спасение россиян, не желающих везти сломанную технику в оставшиеся сервисы на другой конец города

В топ-3 городов-антирекордсменов по числу закрывшихся мастерских вошли Пермь и Уфа – здесь их стало меньше на 8%. Санкт-Петербург занял четвертую строчку с 6-процентным падением точек ремонта техники.

Во всей России нашелся лишь один город, жителям которого стало проще и быстрее искать сервис-центр. В Челябинске за 2022 г. их количество увеличилось на 16%.

Что происходит

Закрытие сервисных центров по всей России – это очередное следствие событий, начавшихся в конце февраля 2022 г. Они повлекли за собой массовый уход иностранных компаний, включая крупнейших вендоров компьютерной техники и мобильной электроники. В считанные недели Россию покинули Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung и многие другие.

Некоторые компании ушли, попутно распорядившись закрыть свои авторизованные сервисные центры. Другие перестали поставлять в Россию запчасти, что привело к невозможности ремонта устройств. Так произошло, к примеру, сперва с техникой Apple, а затем с ноутбуками Samsung и HP. Запчасти на эти устройства приходилось ждать неделями, что не устраивало потребителей. К ноябрю 2022 г. в России закончились запчасти и для устройств Xiaomi, хотя она из России не уходила.

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Связь между закрытием сервисных центров и сокращением поставок запчастей для ремонта подтвердили изданию представители российского дистрибьютора diHouse.

Теряя клиентов, одни сервисы закрылись, другие подстроились под новые реалии рынка. Как сообщал CNews, они стали ремонтировать технику комплектующими их других ноутбуков, подержанных или вовсе новых.

Ремонт – это необходимость

По оценке источников «Коммерсанта», спрос на ремонт в России вырос на 29% по итогам 2022 г. «Спрос на ремонт вырос из-за сокращения вендорской гарантийной поддержки, когда клиентам просто некуда идти, а ремонтировать приборы надо. Летом 2022 года число платных ремонтов выросло минимум в два раза», – сообщил изданию гендиректор «Сети компьютерных клиник» Александр Федоров. Он подчеркнул, что в России наметился рост спроса от дистрибуторов электроники на организацию сервисного обслуживания.

По словам представителей diHouse, количество обращений в ремонтные мастерские растет, поскольку «пользователи предпочитают продлить срок службы своего устройства».

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«Количество обращений клиентов по гарантийным случаям год к году не претерпело значительных изменений, при этом мы отмечаем, что покупатели хотят “защитить” инвестиции в технику, продлить срок гарантии и получить более высокое качество обслуживания», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».

Будущее за «гаражными» мастерскими

По мере закрытия сервисных центров и роста числа запросов на ремонт крупные мастерские могут быть частично заменены так называемыми «гаражными», то есть небольшими частными. Россияне уже начали заметно чаще обращаться к частным мастерам по ремонту, по тем или иным причинам игнорируя сервис-центры. Об этом изданию сообщили в «Ситилинке». Представители онлайн-ритейлера также отметили, что на вторичном рынке тоже растет число запросов на ремонт: «Потребители стали чаще приобретать товары, которые ранее были в использовании, так как они зачастую дешевле».