Федоров Александр


СОБЫТИЯ


09.12.2025 «Свеза» зарегистрировала приложение по подсчету листовых материалов 1
Эпоха HCM: как автоматизация HR-процессов помогает развиваться бизнесу 1
28.07.2025 «СберСпасибо» и «Медси» создали цифровой чек-ап выгорания для пиарщиков 1
27.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Ontek 1
20.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала сервисным партнером Navitel 1
17.10.2024 «Сеть компьютерных клиник» теперь обслуживает бренды Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort 1
17.09.2024 «Сеть компьютерных клиник» и Dreame Technology подписали сервисное соглашение 1
23.07.2024 «Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером бренда TCL в России 1
26.01.2024 «Сеть компьютерных клиник» получила авторизацию на сервисное обслуживание бытовой техники Carrera 1
21.11.2023 «Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому 1
16.02.2023 Россиянам негде ремонтировать технику. Сервисные центры растворяются в воздухе, не за горами возрождение «гаражных» мастерских 1
08.12.2022 CNews Analytics выпустил первый российский рейтинг HR Tech 1
31.10.2022 «1С» совместно со специалистами по SAP запускает бизнес ради самых важных клиентов 1
02.06.2022 ГК «Иннотех» представила рынку HR-платформу собственной разработки 1
02.03.2018 «Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 1
05.09.2014 В России заработал онлайн-аукцион дебиторской задолженности 1
07.12.2011 В продуктах SAP обнаружены 8 уязвимостей различной степени критичности 1
16.02.2009 В «ТТК-Сибирь» новое назначение 2
15.07.2008 Россия: SAP получил пропуск к гостайне 1
09.07.2007 Рязанский оператор получил разрешение на зоновую связь 1
03.04.2007 Центр стоковой торговли «ОК» в Москве работает на «1С:Предприятии 8» 1
28.11.2006 Рязанские интернетчики дождались широкополосной "безлимитки" 1
01.06.2004 $1200 - потолок для "игрового" программиста? 1
15.03.2004 В "Петросвязи" назначен новый коммерческий директор 2
11.12.2002 ABBYY и 1С получили Премию Правительства 1

Публикаций - 25, упоминаний - 27

Федоров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 7
SAP SE 5426 4
8983 4
Т1 Иннотех 198 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 2
Google LLC 12255 1
Merlion - Ippon 46 1
ERPScan - ЕРПСкан 25 1
Ланит - diHouse - Дихаус 238 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 35 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 37 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 160 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 20 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
Эквио - e.Queo 9 1
1С Mirapolis - Мираполис 24 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 55 1
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 1
ИнформТренд 3 1
Ведомственные сети и системы 1 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 85 1
РТК - Радиотелекоммуникационная компания 5 1
Альфа-Групп - Altimo - Метросвязь - Петросвязь 9 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Балтик Коммюникейшнз Лтд - Baltic Communications Ltd - BCL 14 1
Системпром ФГУП Концерн 13 1
1С-премиум 3 1
ONTEK - ОНТЭК 2 1
Devicon - Дэвикон 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
SAP CIS - САП СНГ 863 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
РЖД КрасЖД - Красноярская железная дорога 13 1
ЦСКА ПБК - Профессиональный баскетбольный клуб 1 1
Valentino S.p.A 7 1
Roberto Cavalli 5 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1019 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1139 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 705 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1106 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 695 1
Path Traversal - уязвимость "выход за пределы назначенного каталога" 31 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1012 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 200 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4036 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1153 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 195 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 275 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 2
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
МГТС ТВ Цифровое телевидение 4 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 11 1
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 15 1
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 1
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z30 AquaCycle - серия пылесосов 42 1
IT-Portfolio - Friendwork - Фрэндворк 4 1
IEK Group - ITK 6 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 69 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 1
SAP NetWeaver 156 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 138 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 128 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
Нуралиев Борис 294 2
Вагин Алексей 6 1
Антонова Анна 2 1
Карякин Сергей 6 1
Лавыгин Сергей 1 1
Бородина Алена 1 1
Резцова Анфиса 1 1
Ватутин Андрей 3 1
Ян Давид 69 1
Уразов Роберт 6 1
Баженов Михаил 39 1
Поляков Александр 53 1
Дьяков Кирилл 4 1
Андреев Сергей 66 1
Касьянов Михаил 54 1
Махлин Дмитрий 112 1
Терещенко Вадим 15 1
Русанов Дмитрий 2 1
Нуралиев Сергей 4 1
Сергеева Ксения 2 1
Афанасьев Виталий 2 1
Анисимович Константин 5 1
Шеклеин Александр 1 1
Филиппов Виталий 5 1
Украинцева Евгения 6 1
Зуев Константин 3 1
Добрякова Ольга 2 1
Захарян Артур 14 1
Привалов Андрей 1 1
Абашкина Елена 2 1
Сазанский Валерий 1 1
Грищишен Максим 3 1
Шамис Александр 2 1
Холопов Вадим 1 1
Патракова Анжела 10 1
Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
Дементьева Ольга 1 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Кочетков Владислав 248 1
Шадаев Максут 1146 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Украина 7793 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 69 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 132 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кириши 25 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Европа 24634 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2282 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 275 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Аренда 2584 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 996 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 593 1
MOSOBR.TV - Московский образовательный телеканал 1 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3608 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

