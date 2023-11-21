«Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому

Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер, созданный за два месяца командами из десятков различных специальностей.

3D-принтер от «Росатома»

Госкорпорация «Росатом» представила импортонезависимый крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм.

Себестоимость «Хайтек 800» составила 350 тыс. руб., сообщил начальник управления архитектурных решений новых производственных технологий «Гринатом» (подразделение «Росатом») Иван Израйлев. Аналогичный 3D-принтер, производимый в Китае, стоит 2 млн руб., кроме того, его сложно ввезти в Россию.

Вместе с 3D-принтером была создана цифровая модель «Хайтек 800» и конструкторская документация, которая позволяет запустить завод по выпуску 100 таких устройств в месяц, рассказала технический директор чемпионата «Хайтек» Александра Федорова. Комплект документации покрывает все этапы производства - от выпуска серийного производства до строительства завода.

Крупногабаритный 3D-принтер «Хайтек 800» с размером рабочего поля 800 мм

Вместе с устройством разработчики создали методику обучения рабочих внедрению новых производств. Как итог – был отработан алгоритм быстрого строительства заводов, отвечающих современным требованиям. Полученные навыки можно будет использовать и при организации производств другой высокотехнологической продукции, например, беспилотников и электрокаров, считает Израйлев.

3D-принтер как межотраслевой продукт

Проектирование устройства осуществлялось в течение двух месяцев. Непосредственно сборка принтера происходила в течение трех дней на чемпионате по высокотехнологическим компетенциям «Хайтек», который прошел в Екатеринбурге и был организован Агентством развития профессий и навыков (АРПН, бывшее движение «Ворлдскиллс-Россия»). Формат межотраслевой кооперации был впервые опробован на данном мероприятии.

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Особенностью «Хайтек 800» является то, что он стал результатом кооперации двух десятков команд по различным компетенциям, среди которых есть «Бережливое производство», «Инженер по расчет прочности», «Инженерный дизайн CAD», «Инженерное проектирование», «Инженер-технолог машиностроения», «Мехатроника», «Неразрушающий контроль», «Охрана труда», «Промышленная автоматика», «Прототипы», «Реверсивный инжинирнг и адаптивное производство и адаптивное производство», «Сметное дело», «Технологии композитов»», «Токарные работы на станках с ЧПУ (числовое программное управление)», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж», «Электроника», «Промышленный дизайн», «Графический дизайн», «Обработка металла», «Комплексная подготовка к цифровой трансформации» и «Цифровое производство».

Также при изготовлении нового 3D-принтера использовались 11 программных продуктов (для конструкторов, планирования, технологов), каждый из которых является полностью российским.

Адаптация под новые потребности экономики

«Одна из новых ключевых задач отечественной промышленности – научиться оперативно выпускать инновационную продукцию и подстраиваться под потребности экономики страны, - заявил гендиректор АРПН Роберт Урвазов. - Для ее решения специалистам необходимо отойти от привычки работать обособленно, научиться объединяться к крупные команды и быстро производить новые высокотехнологичные изделия. В обычных условиях на разработку нового продукта, документации и системы управления могут уйти годы».