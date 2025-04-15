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Неразрушающий контроль Non-destructive testing
Неразрушающий контроль и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 132 1
|Чулков Арсений 2 2
|Алешин Николай 2 1
|Васильев Алексей 16 1
|Фролов Владислав 2 1
|Кочетков Олег 1 1
|Григорьева Наталья 4 1
|Резников Виталий 3 1
|Свистунов Павел 2 1
|Демидов Павел 4 1
|Галкин Денис 1 1
|Капустин Константин 1 1
|Гилязов Руслан 4 1
|Мироненко Василий 1 1
|Фещенко Марина 16 1
|Lin James - Лин Джеймс 15 1
|Акопян Лоран 5 1
|Артемьев Александр 2 1
|Мишнев Петр 8 1
|Баранов Павел 2 1
|Ежов Виктор 1 1
|Вороньжев Сергей 1 1
|Генералов Валентин 1 1
|Гайдай Алексей 1 1
|Воробей Алексей 1 1
|Сясько Владимир 1 1
|Еременко Дмитрий 2 1
|Минченко Дмитрий 1 1
|Солдатенков Иван 1 1
|Федоров Александр 23 1
|Чирсков Павел 1 1
|Коледа Алексей 1 1
|Белобородов Филипп 1 1
|Шестаков Максим 1 1
|Луцик Андрей 1 1
|Севино Анна 2 1
|Авдеева Диана 1 1
|Тайманова Анна 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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