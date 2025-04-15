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Индексная книга (каталог) CNews*
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Неразрушающий контроль Non-destructive testing



15.04.2025 ТПУ оснастил томограф нового поколения для международного термоядерного проекта российским ПО и автоматикой 1
02.12.2024 Практически бесшумные наносенсоры для лучшей диагностики состояния органов и тканей человека разработали в ТПУ 1
18.10.2024 Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов 2
10.09.2024 Новая установка, разработанная в ТПУ, поможет находить скрытые дефекты композитов для авиации и космоса 1
28.05.2024 Робот ученых Пермского Политеха с высокой точностью проведет диагностику промышленных металлоконструкций 1
03.05.2024 Ученые ТПУ разрабатывают отечественное ПО для проектирования МЭМС-сенсоров для беспилотников 1
21.11.2023 «Росатом» создал гигантский 3D-принтер на замену китайскому 1
11.11.2022 «Дефектоскопист 2022»: как проходил конкурс и кто стал победителем? 1
02.09.2022 Ижевский радиозавод управляет испытательной лабораторией с помощью систем «1С» 1
09.02.2022 МТС и Томский политехнический университет научат студентов работать с сетью интернета вещей 1
23.04.2021 «Айпавлов» и «Северсталь» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
11.01.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2017 года 2
27.05.2015 Microtek оснастила планшетный сканер ScanMaker 9800XL Plus поддержкой Linux 1
14.11.2011 От российской компании требуют 4,5 млн руб. за «демо-версии» ПО 1
20.12.2010 Нейтронный реактор под Петербургом: запуск в феврале 1
04.07.2008 ITV интегрирует тепловизоры FLIR в платформу «Интеллект» 1
12.04.2007 Разработан гамма-лидар 1
15.05.2002 Компания АРМО-Групп представила новые модели бескорпусных камер Sentech STC 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Неразрушающий контроль и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
Honeywell 285 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Microsoft Corporation 24773 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
8373 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
Ростех - Автоматика Концерн 1656 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 298 1
1С-Рарус 893 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 127 1
Adobe Systems 1559 1
Ростех - Швабе - ЗОМЗ - Загорский оптико-механический завод 4 1
Autodesk 614 1
Corel Corporation 336 1
HID Global 118 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Dassault Systemes 221 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 223 1
STC 94 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Arduino Software 65 1
iPavlov - Айпавлов 9 1
Muquans 1 1
Hamamatsu Photonics 6 1
Системы и Технологии ГК 101 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
Grafitec - Графитек 96 1
Сенсорные Системы 66 1
Tyco International 79 1
Microtek 51 1
JVC Professional - Japan Victor Company 31 1
АРМО ГК 150 1
Пергам Инжиниринг 6 1
Radionics 7 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 1
Квантом 7 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 61 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Газпром ПАО 1358 1
Волгограднефтемаш - Волгоградский завод нефтяного машиностроения им. Петрова - Котельниковский арматурный завод 3 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
Газпром трансгаз 147 1
Мостотрест ГУП 14 1
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Транснефть 305 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 132 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
МОСГАЗ 43 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 47 1
Газпром добыча Надым - Надымгазпром - Надымстройгаздобыча НСГД - Надымгазснабкомплект 5 1
НОВАЭМ - Сибэнергомаш БКЗ - Барнаульский котельный завод 9 1
Т2 - Титан-2 Холдинг - Титан-2 Концерн 7 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
Белгазстрой - Полоцкгазстрой 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 2
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РНФ - Российский научный фонд 99 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 682 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1046 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 520 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 441 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 343 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 1
ГосИнформСистемы 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 4
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Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 831 2
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5421 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 2
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Apple macOS 2093 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2781 1
Linux OS 10146 1
1С:ERP Управление предприятием 579 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2306 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3275 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
СФР - ФСС РФ - Соцстрах ЕИИС - Соцстрах Единая Интегрированная Информационная Система 32 1
Microsoft Windows XP 2406 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 259 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM - Siemens Product Lifecycle Management Software 3 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 102 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Чулков Арсений 2 2
Алешин Николай 2 1
Васильев Алексей 16 1
Фролов Владислав 2 1
Кочетков Олег 1 1
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Резников Виталий 3 1
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Lin James - Лин Джеймс 15 1
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Баранов Павел 2 1
Ежов Виктор 1 1
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Воробей Алексей 1 1
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Солдатенков Иван 1 1
Федоров Александр 23 1
Чирсков Павел 1 1
Коледа Алексей 1 1
Белобородов Филипп 1 1
Шестаков Максим 1 1
Луцик Андрей 1 1
Севино Анна 2 1
Авдеева Диана 1 1
Тайманова Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 3
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Россия - УФО - Екатеринбург 4024 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2904 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1505 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1587 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2790 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 836 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 876 1
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Россия - СКФО - Ставропольский край 894 1
Земля - планета Солнечной системы 10440 1
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
США - Техас 992 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 330 1
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Россия - ПФО - Саратовская область 748 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1500 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 6
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5038 3
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 2
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3598 2
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Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 134 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 619 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 647 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1298 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 502 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунология - Антитела - иммуноглобулины 350 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3190 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4201 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2870 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1935 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7043 1
Комсомольская правда ИД 67 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 176 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 386 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 460 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1545 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 959 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 968 1
РАН - Российская академия наук 1911 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 15 1
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 1
Болгарская академия наук - Bulgarian National Astronomical Observatory - Болгарская национальная астрономическая обсерватория Рожен 8 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 115 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 388 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
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