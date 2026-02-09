Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190304
ИКТ 14680
Организации 11374
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26591
Персоны 82727
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2758
Мероприятия 879

Чулков Арсений


СОБЫТИЯ


09.02.2026 Томские ученые предложили проверять качество лекарственной упаковки с помощью тепловизора 2
18.10.2024 Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов 1
10.09.2024 Новая установка, разработанная в ТПУ, поможет находить скрытые дефекты композитов для авиации и космоса 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Чулков Арсений и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 2
Фотокамеры - ИК-фильтр - Инфракрасный отсекающий фильтр - Infrared cut-off filter 96 2
Неразрушающий контроль - Non-destructive testing 20 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 702 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 301 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6929 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 119 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6378 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 215 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418058, в очереди разбора - 726698.
Создано именных указателей - 190304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще