Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов

Ученые Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ разработали мобильную роботизированную ячейку термоакустического контроля дефектов композиционных материалов и металлов. За счет небольшого размера ее можно перемещать для исследований крупногабаритных объектов, а использование роботизированного манипулятора позволяет проводить контроль изделий сложной геометрической формы. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Ранее ученые ТПУ разработали стационарную установку термоакустического контроля дефектов в композитах. По своей конструкции она напоминает 3D-принтер, но вместо печатающей головки здесь установлены инфракрасная камера и устройство ультразвуковой стимуляции. Их перемещение, а также перемещение стола, на котором удерживается объект контроля, реализуется с помощью моторизированной системы. Управление системой перемещения осуществляется посредством кнопок на панели установки, а процедура контроля — с помощью удаленного компьютера. Установка была выполнена по заказу ООО «НТЦ «Эталон» и передана заказчиком в АО «НПО Энергомаш» в составе крупного комплекса неразрушающего контроля.

ТПУ Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов

Новая роботизированная установка отличается своей портативностью и предназначена для контроля качества протяженных объектов, в том числе сложной геометрической формы. Обнаружение дефектов, как и в стационарной установке, происходит методом термоакустического контроля. Он заключается в том, что в объект испытания вводят механические колебания, за счет которых в местах дефектов (расслоений или трещин) начинает генерироваться тепло, которое фиксируют тепловизором. Это позволяет обнаружить сомкнутые поверхностные и подповерхностные трещины и расслоения композитов и металлов, которые трудно контролируются другими видами неразрушающего контроля.

«Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности ТПУ продолжает развивать метод термоакустического контроля. Сегодня это один из перспективных способов определения скрытых дефектов в изделиях. Главная особенность новой роботизированной ячейки – портативность и мобильность. Это позволит проводить исследования изделий непосредственно на месте их производства или технического обслуживания. Кроме того, благодаря использованию роботизированных систем исследования можно проводить по заданной программной траектории. Такая гибкость позволяет проводить неразрушающий контроль изделий сложной геометрической формы», — сказал и.о. руководителя Центра промышленной томографии ТПУ Арсений Чулков.