Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов

Ученые Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ разработали мобильную роботизированную ячейку термоакустического контроля дефектов композиционных материалов и металлов. За счет небольшого размера ее можно перемещать для исследований крупногабаритных объектов, а использование роботизированного манипулятора позволяет проводить контроль изделий сложной геометрической формы. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Ранее ученые ТПУ разработали стационарную установку термоакустического контроля дефектов в композитах. По своей конструкции она напоминает 3D-принтер, но вместо печатающей головки здесь установлены инфракрасная камера и устройство ультразвуковой стимуляции. Их перемещение, а также перемещение стола, на котором удерживается объект контроля, реализуется с помощью моторизированной системы. Управление системой перемещения осуществляется посредством кнопок на панели установки, а процедура контроля — с помощью удаленного компьютера. Установка была выполнена по заказу ООО «НТЦ «Эталон» и передана заказчиком в АО «НПО Энергомаш» в составе крупного комплекса неразрушающего контроля.

robotizirovannyj_kompleks_tpu.jpg

ТПУ
Ученые ТПУ разработали мобильную роботизированную установку для поиска скрытых дефектов композитов и металлов
Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть
Цифровизация

Новая роботизированная установка отличается своей портативностью и предназначена для контроля качества протяженных объектов, в том числе сложной геометрической формы. Обнаружение дефектов, как и в стационарной установке, происходит методом термоакустического контроля. Он заключается в том, что в объект испытания вводят механические колебания, за счет которых в местах дефектов (расслоений или трещин) начинает генерироваться тепло, которое фиксируют тепловизором. Это позволяет обнаружить сомкнутые поверхностные и подповерхностные трещины и расслоения композитов и металлов, которые трудно контролируются другими видами неразрушающего контроля.

«Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности ТПУ продолжает развивать метод термоакустического контроля. Сегодня это один из перспективных способов определения скрытых дефектов в изделиях. Главная особенность новой роботизированной ячейки – портативность и мобильность. Это позволит проводить исследования изделий непосредственно на месте их производства или технического обслуживания. Кроме того, благодаря использованию роботизированных систем исследования можно проводить по заданной программной траектории. Такая гибкость позволяет проводить неразрушающий контроль изделий сложной геометрической формы», — сказал и.о. руководителя Центра промышленной томографии ТПУ Арсений Чулков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская альтернатива GitHub: изучаем возможности

После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен»

Выпущена самая большая в России печатная плата. В длину она почти три метра, для чего нужна – большой секрет

Хозяин выброшенных на свалку 8000 биткоинов судится с властями, которые запрещают ему в ней рыться

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: