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Роскосмос Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко

Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко

УПОМИНАНИЯ


26.05.2022 Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP

Специалисты компании ООО «ИТРП» автоматизировали работу завода «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием» оптимизировано управление сложным позаказным производством. Об этом CNews сообщили представители «1С». Организовано
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy

«НПО Энергомаш», входящее в госкорпорацию Роскосмос, ввело в промышленную эксплуатацию корпора
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов

11-2017 гг. Наибольшее число внедрений (четыре) пришлось на «Транснефть». Кроме нее в десятку вошли НПО «Энергомаш», Конструкторское бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, НПО НИИИП-НЗиК,
11.12.2018 НПО Энергомаш и Крок создали единое окно цифровых корпоративных сервисов

Системный интегратор Крок и ИТ-служба АО «НПО Энергомаш» разработали и внедрили интранет-портал для сотрудников предприятия. Решение интегрировано со всеми основными информационными системами заказчика. Проработанный интерфейс, расшире
01.11.2018 Abbyy Intelligent Search позволит сотрудникам НПО «Энергомаш» сэкономить миллионы часов на поиске информации

документов из девяти корпоративных источников данных. С помощью Abbyy Intelligent Search сотрудники НПО «Энергомаш» за доли секунды смогут собирать и анализировать всю необходимую для принятия

01.06.2018 «Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш»

йский системный интегратор, завершил проект по созданию виртуальной вычислительной инфраструктуры в НПО «Энергомаш» –российском предприятии ракетного двигателестроения. В рамках проекта был спр
27.07.2017 «Галактика» реализует ERP-проект для «НПО Энергомаш»

я ресурсами для головного предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД) «НПО Энергомаш». Проект стартовал в ноябре 2016 года. К настоящему моменту спроектированы подс
11.01.2011 Белгородский «Энергомаш-строй» выбрал «Компас-3D» для оснащения инженерного центра

Компания «Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения и интегратор в области автоматизации проектирования, сообщила о том, что холдинговая компания «Энергомаш-Строй» (г. Белгород) выбрала систему трехмерного моделирования «Компас-3D» для оснащения инженерного центра. «Энергомаш-Строй» объединяет более десяти производственных и сервис
17.11.2009 Российское НПО "Энергомаш" отправило в США три двигателя РД-180 для РН "Атлас"

Предприятие НПО "Энергомаш" из подмосковных Химок отправило американским партнерам три очередных двигателя РД-
15.05.2009 Исполнилось 80 лет «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко»

«НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» является ведущим предприятием в мире по разработке

25.03.2009 На мысе Канаверал готовится к старту ракета-носитель Atlas-5

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, группа специалистов НПО Энергомаш осуществляет техническое сопровождение подготовки двигателя РД-180 к пуску в со
23.12.2005 "Энергомаш" продолжает внедрение Axapta

по внедрению корпоративной системы Microsoft Axapta на предприятии энергетического машиностроения «Энергомаш» на участке управления производством. В 2002 году на предприятии было принято решен

Публикаций - 53, упоминаний - 103

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1485 10
8603 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1182 4
Microsoft Corporation 24967 4
Oracle Corporation 6779 4
SAP SE 5356 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1190 3
Компьюлинк ГК - Compulink 439 3
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 3
Симбиотел 16 3
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 318 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 413 3
ХайТэк - Hi-Tech 212 2
Blue Prism 28 2
1С-Галактика 3 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 2
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 5 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 2
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
Siemens AG - Siemens Group 2606 2
Datadvance - Датадванс 21 2
Top Systems - Топ Системы 72 2
Fidesys - Фидесис 23 2
Masterhost - Мастерхост 54 1
Broadcom - VMware 2418 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 1
Dell EMC 5055 1
X Corp - Twitter 2891 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2197 1
Fujitsu 2054 1
Крок - Croc 1788 1
Xerox 1145 1
KPMG 262 1
UIPath 106 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 247 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 8
Ростех - Омсктрансмаш - Омский завод транспортного машиностроения - Конструкторское бюро транспортного машиностроения, КБТМ 14 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7791 6
Транснефть 316 6
Kari - Кари - сеть магазинов 73 6
Роснефть НК - нефтяная компания 520 5
Газпром ПАО 1377 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 237 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 124 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 4
ГПБ - Газпромбанк 1120 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
РЖД - Российские железные дороги 1954 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 3
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
Вода Крыма ГУП РК 5 2
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2913 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 2
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 2
ULA - United Launch Alliance - USA - United Space Alliance - альянс Lockheed Martin и Boeing 8 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 625 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 1
Информационный центр АО 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2566 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1873 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4672 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6146 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 605 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1035 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3172 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3052 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 327 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3189 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5046 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Федеральное казначейство России 1831 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1827 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 412 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 133 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3413 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5116 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1414 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 685 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 175 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 1
Судебная власть - Judicial power 2352 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 930 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 721 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1058 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 145 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 109 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минобороны РФ - ВС РФ МТО - Материально-техническое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации - Железнодорожные войска 2 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9917 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32519 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7002 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21442 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11906 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1807 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12984 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12526 5
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4707 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15809 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1447 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16448 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5492 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10896 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1160 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9022 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13062 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7087 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28445 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2313 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3889 3
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 298 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1509 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2529 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8704 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5903 2
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 181 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1301 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2686 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 836 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4557 2
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 116 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5500 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5653 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25197 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 134 6
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 21 6
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко - ЖРД, РД - советский жидкостный ракетный двигатель 13 5
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 34 3
Симбиотел - EZTalk 15 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2357 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3369 3
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 3
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 133 3
Галактика MES 8 2
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 30 2
Siemens Teamcenter 67 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 777 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 238 2
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 9 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 108 2
Галактика Управление вузом 8 2
1С:ERP Управление предприятием 649 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
Аскон - Лоцман:PLM 88 2
Космодром Байконур 1070 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1103 2
Top Systems T-Flex PLM 22 2
Abbyy FlexiCapture 170 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 110 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1426 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 334 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Abbyy Compreno 20 1
ФНС РФ ЦОД 29 1
Microsoft Office 3857 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 55 1
Мальков Антон 45 5
Лящ Михаил 46 3
Черных Дмитрий 16 3
Данилюк Юрий 9 3
Савенков Денис 6 3
Шушкин Дмитрий 95 2
Гацко Геннадий 16 2
Степанова Ирина 17 2
Медведев Александр 14 2
Миллер Сергей 43 2
Нестеров Владимир 30 2
Чулков Арсений 2 2
Путин Владимир 3274 1
Борисов Юрий 121 1
Мантуров Денис 116 1
Родионов Александр 31 1
Шмиляк Станислав 1 1
Красилов Николай 19 1
Рязанцев Олег 2 1
Басалыга Валерий 5 1
Козак Дмитрий 22 1
Давиденко Виталий 1 1
Куйвашев Евгений 21 1
Беневоленский Евгений 3 1
Шмиляк Наталья 1 1
Тимотина Светлана 1 1
Черных Сергей 15 1
Филатов Леонид 7 1
Чикурова Мария 1 1
Боровский Юрий 3 1
Баитов Анатолий 1 1
Боровской Юрий 1 1
Бодров Дмитрий 1 1
Данилюк Дмитрий 1 1
Илюхин Игорь 12 1
Рогов Сергей 5 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
Емелин Дмитрий 16 1
Хайруллин Айрат 107 1
Голиков Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 8
Южная Корея - Республика 6758 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7841 7
Европа 24457 4
Земля - планета Солнечной системы 10505 4
Германия - Федеративная Республика 12828 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1998 3
Украина 7705 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13444 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2937 2
Россия - ЮФО - Севастополь 556 2
Франция - Французская Республика 7926 2
Россия - СФО - Новосибирск 4496 2
Испания - Королевство 3743 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 27 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 2
Румыния 737 2
Казахстан - Республика 5697 2
Беларусь - Белоруссия 5904 2
Югославия 74 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14316 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 392 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5286 2
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Америка Северная - Североамериканский регион 3363 1
США - Калифорния 4688 1
Германия - Бавария - Мюнхен 471 1
Кипр - Республика 571 1
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Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 726 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30697 7
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5810 6
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6453 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 4
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1377 4
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11392 3
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Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 379 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2525 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 2
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ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 118 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14420 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 634 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5651 1
Кибернетика - Cybernetics 246 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 361 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11335 2
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НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 4
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 105 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 160 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 188 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 400 1
РАН - Российская академия наук 1954 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 51 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
Роскосмос - Сибпромпроект - Государственный сибирский институт 1 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Docflow 147 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 345 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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