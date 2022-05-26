Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко

Специалисты компании ООО «ИТРП» автоматизировали работу завода « Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием» оптимизировано управление сложным позаказным производством. Об этом CNews сообщили представители «1С». Организовано

«Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 11-2017 гг. Наибольшее число внедрений (четыре) пришлось на «Транснефть». Кроме нее в десятку вошли НПО «Энергомаш», Конструкторское бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, НПО НИИИП-НЗиК,