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Роскосмос Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2022
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Производитель трубопроводной арматуры «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ» оптимизировал управление сложным позаказным производством с помощью 1C:ERP
Специалисты компании ООО «ИТРП» автоматизировали работу завода «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием» оптимизировано управление сложным позаказным производством. Об этом CNews сообщили представители «1С». Организовано
|29.07.2020
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«НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy
«НПО Энергомаш», входящее в госкорпорацию Роскосмос, ввело в промышленную эксплуатацию корпора
|31.12.2019
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«Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов
11-2017 гг. Наибольшее число внедрений (четыре) пришлось на «Транснефть». Кроме нее в десятку вошли НПО «Энергомаш», Конструкторское бюро приборостроения им. ак. А. Г. Шипунова, НПО НИИИП-НЗиК,
|11.12.2018
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НПО Энергомаш и Крок создали единое окно цифровых корпоративных сервисов
Системный интегратор Крок и ИТ-служба АО «НПО Энергомаш» разработали и внедрили интранет-портал для сотрудников предприятия. Решение интегрировано со всеми основными информационными системами заказчика. Проработанный интерфейс, расшире
|01.11.2018
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Abbyy Intelligent Search позволит сотрудникам НПО «Энергомаш» сэкономить миллионы часов на поиске информации
документов из девяти корпоративных источников данных. С помощью Abbyy Intelligent Search сотрудники НПО «Энергомаш» за доли секунды смогут собирать и анализировать всю необходимую для принятия
|01.06.2018
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«Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш»
йский системный интегратор, завершил проект по созданию виртуальной вычислительной инфраструктуры в НПО «Энергомаш» –российском предприятии ракетного двигателестроения. В рамках проекта был спр
|27.07.2017
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«Галактика» реализует ERP-проект для «НПО Энергомаш»
я ресурсами для головного предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения (ИСРД) «НПО Энергомаш». Проект стартовал в ноябре 2016 года. К настоящему моменту спроектированы подс
|11.01.2011
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Белгородский «Энергомаш-строй» выбрал «Компас-3D» для оснащения инженерного центра
Компания «Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения и интегратор в области автоматизации проектирования, сообщила о том, что холдинговая компания «Энергомаш-Строй» (г. Белгород) выбрала систему трехмерного моделирования «Компас-3D» для оснащения инженерного центра. «Энергомаш-Строй» объединяет более десяти производственных и сервис
|17.11.2009
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Российское НПО "Энергомаш" отправило в США три двигателя РД-180 для РН "Атлас"
Предприятие НПО "Энергомаш" из подмосковных Химок отправило американским партнерам три очередных двигателя РД-
|15.05.2009
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Исполнилось 80 лет «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко»
«НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» является ведущим предприятием в мире по разработке
|25.03.2009
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На мысе Канаверал готовится к старту ракета-носитель Atlas-5
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, группа специалистов НПО Энергомаш осуществляет техническое сопровождение подготовки двигателя РД-180 к пуску в со
|23.12.2005
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"Энергомаш" продолжает внедрение Axapta
по внедрению корпоративной системы Microsoft Axapta на предприятии энергетического машиностроения «Энергомаш» на участке управления производством. В 2002 году на предприятии было принято решен
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|Мальков Антон 45 5
|Лящ Михаил 46 3
|Черных Дмитрий 16 3
|Данилюк Юрий 9 3
|Савенков Денис 6 3
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Гацко Геннадий 16 2
|Степанова Ирина 17 2
|Медведев Александр 14 2
|Миллер Сергей 43 2
|Нестеров Владимир 30 2
|Чулков Арсений 2 2
|Путин Владимир 3274 1
|Борисов Юрий 121 1
|Мантуров Денис 116 1
|Родионов Александр 31 1
|Шмиляк Станислав 1 1
|Красилов Николай 19 1
|Рязанцев Олег 2 1
|Басалыга Валерий 5 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Давиденко Виталий 1 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Шмиляк Наталья 1 1
|Тимотина Светлана 1 1
|Черных Сергей 15 1
|Филатов Леонид 7 1
|Чикурова Мария 1 1
|Боровский Юрий 3 1
|Баитов Анатолий 1 1
|Боровской Юрий 1 1
|Бодров Дмитрий 1 1
|Данилюк Дмитрий 1 1
|Илюхин Игорь 12 1
|Рогов Сергей 5 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 157 1
|Емелин Дмитрий 16 1
|Хайруллин Айрат 107 1
|Голиков Александр 16 1
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|Forrester Research 826 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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