Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181430
ИКТ 14105
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

США Калифорния Милпитас

США - Калифорния - Милпитас

УПОМИНАНИЯ


22.08.2025 Деньги есть, но вы держитесь. Cisco уволила сотни программистов сразу после выхода отчета о росте выручки 1
16.12.2021 TourBox NEO – настраиваемый контроллер для работы и творчества 1
05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1
08.11.2017 Основатели Кремниевой долины продают штаб-квартиру ради экономии 1
17.03.2011 Американцы выбрали 10 самых инновационных компаний России 1
08.09.2006 LSI ищет разработчика в России 1
12.07.2002 Zhone Technologies приобрела разработчика IP-технологий Vpacket Communications 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

США и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 4
Google LLC 12061 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 643 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13617 2
HP - Hewlett-Packard 3629 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3020 2
Fujitsu 2054 1
Xerox 1146 1
KPMG 262 1
UIPath 106 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 250 1
Seiko Epson Corporation 899 1
Blue Prism 28 1
NICE Systems 65 1
Microsoft Corporation 25017 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Yandex - Яндекс 8023 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5113 1
Dell EMC 5059 1
HP Inc. 5728 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1534 1
SAS Institute 1012 1
HPE Aruba Networks 89 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 930 1
Adobe Systems 1563 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 1
ONYX International 150 1
МакЦентр - MacCentre 163 1
Apple Inc 12375 1
X Corp - Twitter 2895 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1049 1
Autodesk 619 1
HPE Enterprise Services 54 1
Abbyy - ATAPY Software - АТАПИ Софтвер 8 1
DZSI - DASAN Zhone Solutions - DASAN Network Solutions - DASAN GPON - Zhone Technologies, DZS - Premisys Communications 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7840 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2930 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 478 2
Альфа-Банк 1813 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Транснефть 316 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 89 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
Газпром - Востокгазпром 10 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 53 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Thoma Bravo - Golder Thoma - Golder Thoma Cressey Rauner (GTCR) - Thoma Cressey Equity Partners - Thoma Cressey Bravo 14 1
НОВЭКС 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1529 1
McCentre.ru - интернет-магазин 1 1
Kickstarter 129 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3049 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 29 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1878 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2081 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9086 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5996 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16155 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31168 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25382 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54735 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10814 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32776 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11034 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1063 2
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 58 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8363 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4274 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 129 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10203 1
SAS-диски - Serial Attached SCSI - Серверные жесткие диски 98 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5563 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13046 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70180 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6652 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14219 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14758 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9949 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7105 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12654 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1523 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25173 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4583 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1278 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11994 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2774 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1182 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14165 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30144 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6550 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13265 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4521 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11817 1
Оцифровка - Digitization 4790 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1421 1
Abbyy FlexiCapture 171 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 336 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7213 1
Apple iPad 3895 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 171 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Abbyy Compreno 20 1
Apple macOS 2168 1
Microsoft Windows 7 1989 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 122 1
Adobe Photoshop 784 1
Apple Final Cut Pro - Final Cut Pro X 56 1
Adobe Illustrator 131 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Microsoft Windows 16085 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Enterprise Management - Kraftway Management Pack 4 1
Nvidia Clara 9 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2832 1
Abbyy ADRT - Abbyy Adaptive Document Recognition Technology 10 1
Abbyy FormReader - Abbyy FormDesigner - Abbyy FormFiller 40 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Diachenko Bob - Дяченко Боб 8 1
Москалев Александр 3 1
Боровой Сергей 4 1
Ян Давид 68 1
Diachenko Bob - Дьяченко Боб 6 1
Юсупов Ренат 118 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 134 1
Fink Martin - Финк Мартин 5 1
Stonesifer Tim - Стоунсайфер Тим 2 1
Hinshaw John - Хиншоу Джон 2 1
Packard Dave - Пакарад Дейв 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152273 7
США - Калифорния 4691 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52914 4
Украина 7720 4
Европа 24485 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44820 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13465 3
Япония 13421 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3567 3
Германия - Федеративная Республика 12845 3
Франция - Французская Республика 7937 3
Китай - Тайвань 4079 3
Испания - Королевство 3744 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3368 3
Германия - Бавария - Мюнхен 472 3
Кипр - Республика 573 3
Россия - СФО - Новосибирск 4525 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1022 2
Бразилия - Федеративная Республика 2421 1
США - Залив Сан-Франциско - San Francisco Bay 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17754 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18159 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 404 1
США - Калифорния - Санта-Клара 182 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Европа Восточная 3112 1
Беларусь - Белоруссия 5927 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3005 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 589 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25260 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53638 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6233 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 119 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 219 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4829 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11473 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50079 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30897 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3239 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5833 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14542 1
Ergonomics - Эргономика 1646 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10392 1
Английский язык 6807 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11257 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4580 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16999 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 536 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1640 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1523 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8814 1
Энергетика - Energy - Energetically 5366 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5154 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2306 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1213 1
Экзамены 462 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1305 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9320 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3128 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
IDC - International Data Corporation 4929 1
Forrester Research 827 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 419 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1045 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 626 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379524, в очереди разбора - 738813.
Создано именных указателей - 181430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: