Fiber Channel протокол для высокоскоростной передачи данных
Fiber Channel и организации, системы, технологии, персоны:
|Умнов Николай 9 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Сирота Юрий 67 1
|Макаров Игорь 9 1
|Евсин Александр 12 1
|Трифонов Владимир 12 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Сметанников Антон 2 1
|Петров Антон 17 1
|Дидик Сергей 1 1
|Мунерман Илья 4 1
|Поляков Анатолий 8 1
|Дубенсков Пётр 9 1
|Костерин Олег 2 1
|Балашова Анна 3 1
|Аверин Алексей 5 1
|Починок Николай 12 1
|Гольцов Александр 77 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Семенцов Всеволод 21 1
|Муромец Юлия 28 1
|Юсупов Ренат 117 1
|Лем Станислав 7 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Комаров Михаил 20 1
|Зубарев Максим 13 1
|Колганов Владимир 13 1
|Мустафаев Тимур 13 1
|Волкова Наталья 5 1
|Казак Максим 162 1
|Члек Сергей 25 1
|Johnson Kevin - Джонсон Кевин 24 1
|Надпорожский Ярослав 1 1
|Юдина Ия 3 1
|Стрелков Виктор 10 1
|Сорокин Дмитрий 28 1
|Liang Charles - Лианг Чарльз 2 1
|Долганов Владимир 1 1
|Miniman Stuart - Минимэн Стюарт 1 1
|Dell'Oro Group 61 2
|Juniper Research 522 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|ITResearch 119 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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