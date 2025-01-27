Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

Fiber Channel протокол для высокоскоростной передачи данных



27.01.2025 Не на бумаге, а в коде: игроки ИТ-рынка инвестируют в интеграцию своих продуктов 1
27.11.2024 Роскомнадзор покупает за 137 миллионов СХД, чтобы заменить иностранную 1
13.06.2023 Вышло обновление отечественной системы виртуализации «Базис.vCore» 1
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
25.05.2022 «Аэродиск» разработал ультракомпактную платформу СХД на «Эльбрусах» 1
16.03.2022 «Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах» 1
Интеллектуальные СХД могут восстанавливать данные в 12 раз быстрее 1
26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
29.06.2020 «Тионикс» и IBS представили совместные решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры 1
22.10.2019 Полезные ИТ-мощности для тихвинской Промплощадки холдинга ОВК 1
22.04.2019 Аналитика и большие данные должны приносить прибыль 1
02.11.2018 Александр Гольцов -

Для внедрения новых технологий банкам нужны весьма веские причины

 1
10.09.2018 «Системный софт» разработал калькулятор стоимости оборудования для VMware 1
26.07.2018 LanCloud запустил 72-ядерные облачные серверы на базе Intel Xeon Scalable 3,7 ГГц 1
09.03.2017 «Рэйдикс» внедрила СХД в медицинском центре «ХХI век» 1
28.10.2016 В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз 1
04.10.2016 DSCon представила новые СХД Infortrend EonStor GSe для СМБ 1
15.12.2015 Sky Technics Group создала высокопроизводительный кластер на базе решений EMC для нефтяной компании 1
26.06.2015 HP представила свои последние разработки в области серверов и конвергентной инфраструктуры 1
22.10.2014 Большой театр модернизировал ИТ-инфраструктуру 1
02.06.2014 «Зетталайн» предлагает оптическую транспортную систему на базе WDM от ADVA Optical 1
19.08.2013 Oracle Virtual Compute Appliance обеспечивает быстрое развертывание инфраструктуры для виртуализации любого приложения 1
05.07.2011 Рывок Brocade: как создать облачную мультивендорную архитектуру СХД 1
25.02.2011 Juniper Networks выпустила новое сетевое решение для ЦОД QFabric 1
16.11.2010 Альянс VCE начал поставки решений Vblock для VMware View и SAP с поддержкой FCoE 1
15.06.2010 Pelco by Schneider Electric выпустила IP-видеорегистраторы EnduraXpress 1
01.06.2010 Оператор связи Foratec завершил строительство оптической сети на участке Екатеринбург - Нижний Тагил 1
15.04.2010 Supermicro анонсирует новые серверы, рабочие станции и блейд-системы с поддержкой Intel Xeon 5600/3600 1
21.07.2009 «Рифей-Пермь» построила сеть хранения данных видеомонтажа с помощью «Открытых Технологий» 1
17.09.2008 «Красноярская ГЭС» внедряет SAP ERP для управления ремонтами на базе IBM Power 1
21.06.2007 ETegro: специфика российских серверов Западу не по зубам 1
16.05.2007 "Квазар-Микро" создает информационную систему для "Львовводоканала" 1
14.03.2007 АМИ построила систему обработки данных для ТС «Обжора» 1
06.03.2007 Atlantic health использует решения EMC для защиты информации 1
29.09.2006 "Крок" открыл центр компетенции по продукции EMC 1
08.09.2006 LSI ищет разработчика в России 1
16.08.2006 В "Т-Платформы" представили новые многоядерные серверы на базе Intel Xeon 1
14.07.2006 Сибирскому банку потребовались серверы 1
25.05.2006 "Т-Платформы" представила комплексное решение для высокопроизводительных вычислений 1
13.04.2006 EMC и Intel объединяют силы в OEM-производстве 1

Публикаций - 58, упоминаний - 59

Fiber Channel и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5029 10
Intel Corporation 12199 9
HP Inc. 5688 8
IBM - International Business Machines Corp 9442 8
Broadcom - VMware 2362 7
SAS Institute 971 7
Microsoft Corporation 24633 5
SAP SE 5279 4
Oracle Corporation 6692 4
Cisco Systems 5114 4
Brocade Communications Systems 241 3
Seagate Technology 739 3
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 135 3
8222 2
Крок - Croc 1777 2
Google LLC 11786 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
HP - Hewlett-Packard 3624 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
Fujitsu 2041 2
ADVA Optical Networking 12 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
Microchip Technology - Adaptec 120 2
Huawei 3938 2
Открытые технологии 701 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 2
Supermicro 109 2
Dell Technologies - Dell Computer 2136 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 1
Toshiba Corporation 2928 1
Комплит - Complete 94 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 675 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 58 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 3
Россети Ленэнерго 1701 2
Газпром нефть 619 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Аэроклуб 21 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 62 1
ОВК ВСЗ - ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Красноярская ГЭС 15 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Газпром ПАО 1342 1
Почта России ПАО 2114 1
McKesson 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 96 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 666 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 34
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 24
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3641 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6093 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11369 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 9
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 306 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2478 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2656 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9286 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5717 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3212 7
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 377 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10768 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6673 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1387 6
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 6
FCoE - Fibre Channel over Ethernet 40 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 6
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 242 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 6
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 299 5
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1432 5
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 5
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 5
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1891 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1596 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Microsoft Windows 15668 4
Linux OS 9957 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 3
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 3
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 3
Dell EMC Symmetrix 71 3
Microsoft Azure 1409 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
Microsoft Exchange 1714 2
HPE ProLiant 399 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 2
HPE 3PAR 102 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2274 2
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 2
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 2
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 2
IBM FICON - IBM Fibre Connection 21 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Intel Turbo Boost Technology 210 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Kioxia KumoScale 2 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 19 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 1
Synology RackStation RS - серия СХД 40 1
Microsoft Office 365 941 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Умнов Николай 9 2
Володкович Вячеслав 97 2
Сирота Юрий 67 1
Макаров Игорь 9 1
Евсин Александр 12 1
Трифонов Владимир 12 1
Федечкин Эдуард 55 1
Новожилова Варвара 3 1
Сметанников Антон 2 1
Петров Антон 17 1
Дидик Сергей 1 1
Мунерман Илья 4 1
Поляков Анатолий 8 1
Дубенсков Пётр 9 1
Костерин Олег 2 1
Балашова Анна 3 1
Аверин Алексей 5 1
Починок Николай 12 1
Гольцов Александр 77 1
Изумрудов Олег 38 1
Семенцов Всеволод 21 1
Муромец Юлия 28 1
Юсупов Ренат 117 1
Лем Станислав 7 1
Халяпин Сергей 82 1
Комаров Михаил 20 1
Зубарев Максим 13 1
Колганов Владимир 13 1
Мустафаев Тимур 13 1
Волкова Наталья 5 1
Казак Максим 162 1
Члек Сергей 25 1
Johnson Kevin - Джонсон Кевин 24 1
Надпорожский Ярослав 1 1
Юдина Ия 3 1
Стрелков Виктор 10 1
Сорокин Дмитрий 28 1
Liang Charles - Лианг Чарльз 2 1
Долганов Владимир 1 1
Miniman Stuart - Минимэн Стюарт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 4
Европа 21774 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 2
Германия - Федеративная Республика 12684 2
Украина 7612 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3946 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2419 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 1
Швеция - Королевство 3620 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
США - Калифорния - Милпитас 8 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Европа Восточная 3075 1
США - Калифорния 4627 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Швейцария - Женева 326 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Украина - Львов 97 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Япония 13288 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1477 1
Россия - СФО - Новосибирск 4297 1
Индия - Bharat 5450 1
США - Нью-Джерси 298 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балашов 17 1
Израиль 2731 1
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 1
Джерси - коронное владение Британской короны 39 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4977 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5106 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5360 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2405 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 2
Металлы - Платина - Platinum 467 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 362 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 372 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 417 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Ergonomics - Эргономика 1598 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5833 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
Dell'Oro Group 61 2
Juniper Research 522 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
ITResearch 119 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Violin Forum 4 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще