«Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации и компания Broadcom, производитель широкого спектра полупроводниковой продукции, завершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Broadcom в линейке своей продукции выпускает чипы, которые используются в качестве компонента для fiber channel-адаптеров. Они являются одним из ключевых составляющих любых СХД. Сегодня на рынке доминируют два вендора таких адаптеров: Emulex и Qlogic.

В продуктах «Аэродиск» используются оба варианта, однако если в случае Qlogic существуют драйверы для работы с СХД на любых процессорах, включая семейство «Эльбрус», то для линейки Emulex таковых не существовало. Между тем для некоторых задач, связанных с работой СХД в ИТ-системах, адаптеры Emulex играют критически важную роль как из-за технологических особенностей, так и в перспективе доступности на рынке компонентов.

Fiber channel-адаптеры выполняют роль соединения СХД с хостами — вычислительными комплексами, с их помощью строятся классические SAN-архитектуры СХД, применяемые для крупных Enterprise-решений. Также это самый эффективный и простой способ передачи данных по оптике.

«Сотрудничество с Broadcom в области разработки драйверов для “Эльбрусов” 8С и 8СВ стало продолжением взаимодействия в рамках различных задач по доработке адаптеров под особенности наших СХД. Создание драйверов Emulex заняло у проектной команды около одного месяца. Вскоре мы начнем отгрузку СХД с предустановленными драйверами в рабочем режиме», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

По его словам, в дальнейших планах по данном направлению – разработка аналогичных драйверов для «Эльбрус 15С», которое будет начато с выходом более продуктивного Linux-ядра. Также рассматривается опция публикации кода драйвера в открытом доступе для их доработки ресурсами open source-сообщества.

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«Данный проект расширил совместимость решений “Аэродиска” с ИТ-инфраструктурой заказчиков. Это позволит снизить общую стоимость владения ИТ-инфраструктурой и упростит построение надежных, масштабируемых и высокопроизводительных решений хранения данных. Мы готовы продолжить сотрудничество по этому направлению в целях создания эффективной производительной среды для российского бизнеса и организаций», — отметил Ярослав Надпорожский, инженер по внедрению продукции Broadcom.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.