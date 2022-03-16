Разделы

Техника
|

«Аэродиск» и Broadcom разработали Emulex-драйверы для СХД на «Эльбрусах»

«Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации и компания Broadcom, производитель широкого спектра полупроводниковой продукции, завершили разработку драйверов для fiber channel-адаптеров Emulex, совместимых с СХД на процессорах «Эльбрус». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Broadcom в линейке своей продукции выпускает чипы, которые используются в качестве компонента для fiber channel-адаптеров. Они являются одним из ключевых составляющих любых СХД. Сегодня на рынке доминируют два вендора таких адаптеров: Emulex и Qlogic.

В продуктах «Аэродиск» используются оба варианта, однако если в случае Qlogic существуют драйверы для работы с СХД на любых процессорах, включая семейство «Эльбрус», то для линейки Emulex таковых не существовало. Между тем для некоторых задач, связанных с работой СХД в ИТ-системах, адаптеры Emulex играют критически важную роль как из-за технологических особенностей, так и в перспективе доступности на рынке компонентов.

Fiber channel-адаптеры выполняют роль соединения СХД с хостами — вычислительными комплексами, с их помощью строятся классические SAN-архитектуры СХД, применяемые для крупных Enterprise-решений. Также это самый эффективный и простой способ передачи данных по оптике.

«Сотрудничество с Broadcom в области разработки драйверов для “Эльбрусов” 8С и 8СВ стало продолжением взаимодействия в рамках различных задач по доработке адаптеров под особенности наших СХД. Создание драйверов Emulex заняло у проектной команды около одного месяца. Вскоре мы начнем отгрузку СХД с предустановленными драйверами в рабочем режиме», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

По его словам, в дальнейших планах по данном направлению – разработка аналогичных драйверов для «Эльбрус 15С», которое будет начато с выходом более продуктивного Linux-ядра. Также рассматривается опция публикации кода драйвера в открытом доступе для их доработки ресурсами open source-сообщества.

Илья Зуев, «Райффайзен банк»: Передовые технологии не помогут, если в ИБ-процессах отсутствуют качество и полнота
ИТ в банках

«Данный проект расширил совместимость решений “Аэродиска” с ИТ-инфраструктурой заказчиков. Это позволит снизить общую стоимость владения ИТ-инфраструктурой и упростит построение надежных, масштабируемых и высокопроизводительных решений хранения данных. Мы готовы продолжить сотрудничество по этому направлению в целях создания эффективной производительной среды для российского бизнеса и организаций», — отметил Ярослав Надпорожский, инженер по внедрению продукции Broadcom.

***

«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Аська» возвращается. Грядет масштабный перезапуск легендарной ICQ

Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе

Slack без предупреждения удаляет российские аккаунты. Пострадали разработчики Сбербанка

Владелец Mail.ru, «Вконтакте» и «Одноклассников» объявил, что ему угрожает дефолт

«Сбер» выпустил дешевые умные ТВ на фирменном «убийце» Android. Цена

«Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект на слух определяет дефекты в поездах и машинах

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022