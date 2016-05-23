Qsan представит новые серии систем хранения данных SAN и DAS 0 и XCubeDAS XD5300 на выставке Computex 2016. Серия XCubeSAN представляет собой новое поколение платформы SAN с новейшими процессорами Intel Xeon D-1500 и 4-портовым контроллером пятого поколения от QLogic серии 2600 (16Gb) Fibre Channel, сообщили CNews в Qsan. Серия XCubeDAS — это следующее поколение модулей расширения DAS (Direct-Attached Storage), поддерживающих технологию 12G SAS 3.0.

DSCon представила линейку адаптеров 32Gb Fibre Channel серии QLE2700 от QLogic Компания DSCon, официальный дистрибьютор корпорации QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности одно-, двух- и четырехпортовых адаптеров 32Gb Fibre Channel шестого поколения (Gen 6) для шины PCIe 3.0 — QLogic QLE2740, QLE2742 и

DSCon объявил о доступности четырехпортовых адаптеров 16Gb Fibre Channel от QLogic серии QLE2690 Компания DSCon, официальный дистрибьютор корпорации QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности трех моделей четырехпортовых адаптеров 16Gb Fibre Channel усовершенствованного пятого поколения (Enhanced Gen 5) для шины PCIe 3.0 QLogi

DSCon представила адаптеры 8Gb Fibre Channel с интеллектуальным кэшем от QLogic Компания DSCon, официальный дистрибьютор корпорации QLogic в России и странах СНГ, объявила о доступности адаптеров корпоративного класса 8Gb Fibre Channel, совмещенных с интеллектуальной системой кэширования и управления вводом/выводом QLogi

Intel купила фирму InfiniBand у QLogic за $125 млн Компания Intel объявила о том, что приобрела бизнес InfiniBand у сетевой компании QLogic. Сумма сделки составила $125 млн наличными, сообщает CNet. InfiniBand является создателем специальной технологии, которая применяется для подключения серверов в высокопроизводительных вы

ASBIS Enterprises предлагает сетевые решения QLogic на российском и восточноевропейских рынках Компания ASBIS Enterprises Plc сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией QLogic Corp., мировым поставщиком высокопроизводительных коммуникационных решений, контроллер

QLogic выпустил коммутатор 8 Gbps Fibre Channel n, дистрибьютор решений, оборудования и ПО для хранения и защиты данных в России, странах СНГ и Прибалтики, представила на российском рынке коммутатор 8 Gbps Fibre Channel – SANbox 5802V производства QLogic. Благодаря распространению корпоративных планов на проведение серверной виртуализации/консолидации наряду с быстрым внедрением многоядерных ЦПУ, многие пользователи SAN уже ощущают потре

Storus представил на рынке коммутаторы InfiniBand оссии, странах СНГ и Прибалтики, представил на российском рынке коммутаторы InfiniBand производства QLogic. Новая линейка продуктов была добавлена в портфолио QLogic благодаря поглощению

QLogic SANbox 5602: наращиваемый 4Gb-оптоволоконный коммутатор Компания Storus, дистрибьютор систем и решений в области сетевого хранения данных, представила на российском рынке первый в отрасли наращиваемый коммутатор 4Gb Fibre Channel — QLogic SANbox 5602. SANbox 5602 — это объединяемый в стек коммутатор класса предприятия с 16 портами 4Gb Fibre Channel, четырьмя 10Gb-портами для объединения в стек, оснащенный дублированн

Storus представила новые коммутаторы QLogic Компания Storus, дистрибьютор систем и решений в области сетевого хранения данных, представляет ряд новых продуктов QLogic, направленных на удовлетворение потребностей малого, среднего и крупного бизнеса. Среди них – первый в отрасли объединяемый в стек коммутатор 4Gb Fibre Channel – Qlogic SANbox 560

Наращиваемые коммутаторы QLogic SANbox 5200 появились на рынке РФ На российском рынке появился в продаже наращиваемый коммутатор Fibre Channel SANbox 5200 компании QLogic. SANbox 5200 предлагает недорогое 8-портовое решение, простое в использовании и установке, возможность масштабирования до 64 портов, без использования дополнительного порта для межкоммут

QLogic представила контроллер 2Gbps Fibre Channel по цене $50 за порт и ниже Компания QLogic представила однокристальный контроллер 2Gbps Fibre Channel ISP2312, который обойдется поставщикам серверов, дисковых массивов, адаптеров и другой техники менее чем в $50, сообщает infosa

QLogic представила новые адаптеры iSCSI и Infiniband Компания QLogic впервые представила свои новые адаптеры iSCSI и Infiniband, а также контроллеры 2Gbps Fibre Channel формата cPCI для серверов Sun. Таким образом, расширение линейки контроллеров SANBlade

QLogic включилась в iSCSI-гонку Компания QLogic будет выпускать iSCSI-адаптеры и продавать микросхемы для их производства, по сообщению www.infosan.ru. Представители компании утверждают, что разработка iSCSI-устройств позволит обеспеч

QLogic приобрела Little Mountain Group С целью расширения ассортимента своей продукции компания QLogic, производящая оборудование для сетей хранения данных, купила Little Mountain Group. Таким образом, QLogic получила доступ к технологии, позволяющей объединять специальные оптоволо

Производители сетевого оборудования, Qlogic и Ancor Communications, объявили о слиянии, оцениваемом в $1,7 млрд. Две компании, производящие сетевое оборудование: Qlogic и Ancor Communications, - объявили о своем слиянии, которое оценивается в $1,7 млрд. Это слияние позволит Qlogic расширить спектр выпускаемых систем за счет коммутационного оборуд