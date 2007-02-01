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Adelphia Communications Corporation Adelphia Business Solutions

Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions

СОБЫТИЯ

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01.02.2007 Чистая прибыль Comcast в 2006 г. выросла более чем в 2 раза 1
02.11.2006 Прибыль Time Warner выросла за счёт кабельного подразделения и AOL 1
07.06.2005 Adelphia продает свое подразделение за $0,5 млрд. 2
21.04.2005 Adelphia нашла покупателей за $12,7 млрд. 2
08.04.2005 За Adelphia предлагают $18 млрд. 2
27.12.2004 Американский кабельный оператор потерял миллиарды 2
21.01.2003 В Adelphia назначено новое руководство 1
17.12.2002 Мировой рынок В2В восстановится в 2003 году 1
17.12.2002 Возрождение мирового рынка В2В переносится на 2003 год 1
03.12.2002 Reuters: В будущем году каждая 20-я американская компания объявит дефолт 1
14.11.2002 Adelphia предлагает директорам из AT&T возглавить компанию 2
12.08.2002 За неделю NASDAQ отыграл 4,7% 1
12.08.2002 NASDAQ: обвал акций Emulex потянул за собой весь рынок 1
25.07.2002 NASDAQ: индекс Dow продемонстрировал рекордный рост 1
25.07.2002 Индекс Dow продемонстрировал рекордный рост 1
11.06.2002 CommScope ожидает убытков по итогам второго квартала 2
10.06.2002 Рынок телекоммуникаций: Обзор событий прошедшей недели 25.05-10.06 1
10.06.2002 Расследование по делу компании Adelphia вскрыло новые нарушения 2
03.06.2002 NASDAQ за неделю потерял еще 2,7% 2
03.06.2002 Акции Adelphia сняты с торгов Nasdaq 1
03.06.2002 NASDAQ за неделю потерял еще 2,7% 2
29.05.2002 Основатели Adelphia покинули компанию 2
24.05.2002 Успехи 3M, Oracle и биотехнологических компаний обеспечили рост NASDAQ 2
24.05.2002 Лекарство от псориаза, успехи 3M и Oracle обеспечили рост NASDAQ 2
13.05.2002 Adelphia распродаёт свои кабельные подразделения 2
08.05.2002 Adelphia признала ошибку в бухгалтерской отчетности в размере $1,6 млрд. 2
04.04.2002 NASDAQ: рынок напуган бухгалтерией 2
04.04.2002 NASDAQ: рынок напуган бухгалтерией 2
29.03.2002 NASDAQ: экономика США оказалась сильнее, чем казалось 1
29.03.2002 NASDAQ: экономика США оказалась сильнее, чем казалось 1
04.10.2001 Gateway предлагает кабельный доступ в интернет вместе с покупкой нового компьютера 2
17.08.2001 Adelphia приобрела каналы связи у Level 3 3
02.06.2000 Scientific-Atlanta заключила $550 млн. контракт с Adelphia Communications на поставку оборудования 1
02.06.2000 Scientific-Atlanta получила контракт на поставку оборудования на $550 млн. 1
06.01.2000 Акции Cox, Cablevision и ряда других операторов кабельной связи падают 1
15.12.1999 К Nasdaq 100 Index присоединятся 15 новых компаний 1
09.12.1999 Компания Adelphia покупает отделения Cablevision Ohio за $1.53 млрд 2
21.06.1999 AT&T планирует обмен кабельными системами с другими телекоммуникационными компаниям 1

Публикаций - 42, упоминаний - 63

Adelphia Communications Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Verizon - WorldCom 501 15
Dell EMC 5180 8
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 8
Cisco Systems 5372 7
Oracle Corporation 7074 7
Comcast 231 7
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 6
Intel Corporation 12811 5
AT&T Inc 1726 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Microsoft Corporation 25775 4
Ciena 221 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 4
Applied Materials 305 4
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Nvidia Corp 4002 3
Cox Communications 46 3
QLogic 76 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Commerce One - CMRC 176 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 3
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 3
HP Autonomy - Interwoven 33 3
Charter Communications 41 2
NetApp - Network Appliance 667 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Apple Inc 13156 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Vodafone Group 1412 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Lenovo Motorola 3566 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Biogen - Байоджен Айдек 16 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 12
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
RBC Capital Markets 59 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Enron - Enrongate 122 4
Warner 540 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
DuPont - Дюпон 101 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Caterpillar - 93 2
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 2
Miller Tabak & Co 10 2
The Home Depot Inc 66 2
ONCE - Open Network for Commercial Exchanges 3 2
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 2
PartnerRe Asset Management 15 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 2
Walnut Asset Management 3 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Renault Groupe 166 1
Ford 435 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Abercrombie&Fitch 6 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Morgan Stanley Dean Witter & Co 12 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Performance Specialist Group 15 1
Kohl's 3 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 136 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 3
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Stafory - робот Вера 377 2
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Oracle PeopleSoft 426 2
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Nokia Symbian OS 1411 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
SAP Ariba 309 1
Космодром Байконур 1072 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Alcatel-Lucent Optics Group 2 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Benefon Dragon 12 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
CBOSS vmail - система голосовой/факс почты 8 1
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS isp 6 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 66 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Rigas John - Ригас Джон 4 4
Bush George - Буш Джордж 336 2
Cohen Michael - Конн Майкл 5 2
Johnson Mat - Джонсон Мэт 7 2
Altabef Douglas - Алтабеф Дуглас 9 2
Sullivan Bill - Салливан Билл 4 2
Philips Robert - Филипс Роберт 3 2
Gertsen Keith - Герцен Кейт 2 2
Schleyer William - Шлейер Уильям 2 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
Кресченци Тони - Crescenzi Tony 10 2
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 2
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 2
Cohen Michael - Коэн Майкл 3 2
Johnson Matthew - Джонсон Мэтью 6 2
Hyman Barry - Хайман Барри 40 2
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 2
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Orlando Phil - Орландо Фил 1 1
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 1
Schmid Hans - Шмид Ганс 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Индия - Bharat 5870 4
Ближний Восток 3154 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 4
США - Иллинойс - Чикаго 440 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 3
Европа Восточная 3138 2
США - Нью-Йорк 3180 2
США - Калифорния 4829 2
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Известия ИД 770 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
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NBC News 188 1
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Internet Stock Report 994 12
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
S&P 500 565 4
Gartner - Гартнер 3658 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
eMarketer 206 2
Moody's Investors Service 136 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Aberdeen Group 53 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Gartner - AMR Research 48 2
Standish Group International - Standish Group 11 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Frost & Sullivan 207 1
Reuters Estimates 16 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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