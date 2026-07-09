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Standish Group International Standish Group

СОБЫТИЯ


09.07.2026 Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка 1
26.04.2018 Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ 2
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 1
28.02.2007 PM Expert выступила на II конференции «Аутсорсинг бизнес-процессов» 1
08.11.2005 ИТ-проекты: мифы и реальность 1
13.10.2005 IBM подарит RUP сообществу open-source 1
15.04.2005 "1С" подзаправился газом 1
17.12.2002 Мировой рынок В2В восстановится в 2003 году 1
17.12.2002 Возрождение мирового рынка В2В переносится на 2003 год 1
10.10.2002 Менеджмент ИТ: Мировой опыт управления проектами нуждается в локализации 1
17.09.2002 В2В: Ошибки и решения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Standish Group International и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9681 3
Adelphia Communications Corporation - Adelphia Business Solutions 42 2
Microsoft Corporation 25715 2
Vodafone Group 1411 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
GNX - GlobalNetXchange 6 2
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 1
SAP SE 5581 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Yandex - Яндекс 9127 1
Commvault 187 1
9522 1
Oracle Corporation 7061 1
Fujitsu 2099 1
KPMG 277 1
Honeywell 308 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 996 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 700 1
Росплатформа - Р-Платформа 96 1
АйТи 1516 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
AOL Inc - America Online 1883 1
ICG - International Communication Group 21 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Capgemini Consulting 131 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 17 1
ITERBI - Айтерби 14 1
Телеком-защита 53 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
PM Expert - ПМ Эксперт 119 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 1
Yahoo - CompuServe - CompuServe Information Service, CIS 48 1
Booz Allen Hamilton 36 1
ONCE - Open Network for Commercial Exchanges 3 2
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 1
On Conference - Международный центр конференций 7 1
Газпром ПАО 1484 1
Альфа-Банк 1967 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 118 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Boeing 1030 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 309 1
Инвитро - Invitro 83 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 196 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 1
Unimast 1 1
Project Management World Study 1 1
MetalSite 2 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 1
Creole Petroleum 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1498 1
Федеральное казначейство России 1940 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Eclipse Foundation 26 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35869 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33236 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7762 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10587 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5239 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64446 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 770 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12129 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16932 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13536 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3565 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12751 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3564 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16007 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2282 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12999 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17998 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6610 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12770 1
Умные платформы 1973 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1249 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3098 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3759 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1896 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25903 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1259 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3784 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7130 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1104 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 314 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 702 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8589 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25330 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3345 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2843 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3183 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9327 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 73 1
Stafory - робот Вера 374 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 627 1
Linux OS 11452 1
Oracle Java - язык программирования 3454 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 1
SAP Ariba 308 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 1
Commvault Data Platform 35 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 1
Федеральное казначейство России ЦОД 2 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
PCEHR - Personally Controlled Electronic Health Record - Электронные медицинские карты для пациентов национальных больниц Австралии 2 1
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 21 1
OpenAI - ChatGPT 693 1
IBM Rational Software - Rational Unified Process 12 1
Либерзон Владимир 2 1
Сумцов Владимир 1 1
Sabbah Daniel - Сабба Дэниел 3 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 1
Рубанов Владимир 76 1
Шуравин Андрей 9 1
Пухов Евгений 12 1
Гончаров Сергей 14 1
Попова Мария 141 1
Энфиаджян Рубен 23 1
Ford Henry - Форд Генри 20 1
Chao Henry - Чао Генри 1 1
Bracken Mike - Брэйкен Майк 1 1
Аглицкий Антон 5 1
Журютин Михаил 9 1
Литвинов Павел 22 1
Пашенцев Виталий 11 1
Кадыков Роман 15 1
Вахрушев Илья 7 1
Бадин Андрей 8 1
Лемзакова Лилия 7 1
Черников Павел 3 1
Баженов Алексей 3 1
Воропаев Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164980 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54517 4
Европа 24911 3
Европа Восточная 3138 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3645 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13767 1
Южная Корея - Республика 7025 1
Япония 13768 1
Дания - Королевство 1332 1
Швеция - Королевство 3773 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19418 1
Канада 5061 1
Германия - Федеративная Республика 13162 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 318 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3553 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27095 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2988 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6119 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57281 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33476 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15916 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53118 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18042 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6609 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3012 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11223 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8451 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3776 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5872 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6555 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7731 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12225 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3713 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3111 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2457 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10237 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1653 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21468 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5536 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
Экономический эффект 1321 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6465 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6064 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 104 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6546 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11655 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2734 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 440 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5086 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3823 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5566 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2160 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 1
The Register - The Register Hardware 1777 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
PC Magazine - PCMag 103 1
InfoWorld 56 1
IDC - International Data Corporation 4968 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Gartner - Гартнер 3651 2
Forrester Research 833 2
Informa - Ovum - Omdia 153 2
eMarketer 206 2
Aberdeen Group 53 2
Gartner - AMR Research 48 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8562 1
Fortune Global 500 294 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2185 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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