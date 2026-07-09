Индексная книга (каталог) CNews*
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Standish Group International Standish Group
СОБЫТИЯ
|09.07.2026
|Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка 1
|26.04.2018
|Великобритания, США, Австралия: самые эпичные провалы зарубежных госпроектов в ИТ 2
|01.07.2016
|Почему российские компании боятся облаков 1
|28.02.2007
|PM Expert выступила на II конференции «Аутсорсинг бизнес-процессов» 1
|08.11.2005
|ИТ-проекты: мифы и реальность 1
|13.10.2005
|IBM подарит RUP сообществу open-source 1
|15.04.2005
|"1С" подзаправился газом 1
|17.12.2002
|Мировой рынок В2В восстановится в 2003 году 1
|17.12.2002
|Возрождение мирового рынка В2В переносится на 2003 год 1
|10.10.2002
|Менеджмент ИТ: Мировой опыт управления проектами нуждается в локализации 1
|17.09.2002
|В2В: Ошибки и решения 1
Публикаций - 11, упоминаний - 12
Standish Group International и организации, системы, технологии, персоны:
|IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
|Eclipse Foundation 26 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456210, в очереди разбора - 727488.
Создано именных указателей - 197591.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.