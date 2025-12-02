Разделы

HRM Корпоративная культура Организационная культура Corporate culture


 

Екатерина Валиулова, Директор по организационному развитию, Доставка Морем "Создание корпоративной культуры: ключевые принципы и практики"  Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024

СОБЫТИЯ


18.03.2026 Цифровая стратегия 2026 1
02.12.2025 «Авито Работа»: 80% работодателей одобряют использование искусственного интеллекта молодыми специалистами 1
02.12.2025 Современный цифровой офис 2025 1
28.11.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря 1
21.11.2025 От автоматизации к аугментации: компании хотят усилить человека с помощью GenAI 1
19.11.2025 VK Tech представила корпоративный портал на платформе VK HR Tek 1
14.10.2025 «1С Про Консалтинг» запускает услугу HR-консалтинга для бизнеса 1
09.10.2025 Деньги важнее всего. Как меняются трудовые ценности работающего человека 1
03.10.2025 ИИ меняет рынок труда: 63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам — «Авито Работа» 1
01.10.2025 Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle 1
01.10.2025 ГК Softline приобретает мажоритарную долю компании BeringPro 1
22.09.2025 Tom Tailor и «Сколково»: студенты внедрили бизнес-проекты, которые уже сегодня меняют компанию 1
17.09.2025 В России стартовала первая грантовая программа по менеджменту знаний 1
Павел Гуральник, ISPsystem: Через 3-5 лет на российском рынке ПО выживут только несколько сильных игроков 1
Марина Яловега, «Группа Астра»: Работа в российской компании стала преимуществом 2
Anna_Prabarshchuk_Gazinformservis 1
Почему вам надо прочитать книгу «Бизнес в условиях перемен» 2
28.08.2025 Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто 1
19.08.2025 «Детский мир» и ITFB Group автоматизировали HR-коммуникации 1
19.08.2025 Работодатели рассказали, что в вакансиях отталкивает кандидатов 1
14.08.2025 Почти половина компаний регулярно теряют сотрудников из-за предложений конкурентов 1
12.08.2025 «Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ИТ-компании «Оптимакрос» 1
17.07.2025 Переработки, давление и контроль: что доводит сотрудников до выгорания 1
15.07.2025 «Солво» и «АйВойс» автоматизировали склады Novabev Group: результат – рост производительности на 34% 1
07.07.2025 «Ростелеком» и «Талк лизинг» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
03.07.2025 Работодатели стали чаще предлагать ИТ-специалистам вернуться в офис 1
02.07.2025 Полина Ткач, Uber Eats, — о цифровой трансформации в банковской сфере 1
27.06.2025 В России создали консорциум для разработки и внедрения инновационных решений в области гиперавтоматизации 1
25.06.2025 Кирилл Булгаков, «Т1»: Российский ИТ-аутсорсинг берет курс на суверенитет и инновации 1
16.06.2025 Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI 1
22.05.2025 R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве 1
20.05.2025 Cloud.ru и «Высшая школа экономики» представили первый в России «Индекс клиентоцентричности ИT-компаний» 1
20.05.2025 51% компаний усилили меры по удержанию сотрудников в 2025 году 1
20.05.2025 Cloud.ru и «Высшая школа экономики» представили первый в России «Индекс клиентоцентричности ИТ-компаний» 1
12.05.2025 «К2Тех» расширяет экспертизу в HR-автоматизации: в портфель решений компании включена HRMS-система SimpleOne 1
30.04.2025 Топ-10 трендов на российским рынке видеоконференцсвязи 2
30.04.2025 «Корус Консалтинг» объединил сотрудников компании «Современные системы реновации» с помощью K-Team HRM 1
28.04.2025 Искусственный интеллект и гибкость: как ритейл удерживает ИТ-таланты 1
28.04.2025 80% сотрудников, желающие уволиться, остаются после контроффера 1
28.04.2025 Анастасия Родина назначена директором по персоналу Компании «М.Видео-Эльдорадо» 1

Публикаций - 355, упоминаний - 370

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5430 37
Microsoft Corporation 25238 35
8996 34
Oracle Corporation 6869 21
Google LLC 12261 16
Cisco Systems 5223 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14258 15
Ростелеком 10313 15
IBM - International Business Machines Corp 9551 14
Корус Консалтинг ГК 1341 13
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 13
Softline - Софтлайн 3266 12
Apple Inc 12632 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 11
Amazon Inc - Amazon.com 3133 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4532 10
Yandex - Яндекс 8443 9
Intel Corporation 12543 9
Telegram Group 2576 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3116 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5279 7
1С-Битрикс - Bitrix 620 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 7
Diasoft - Диасофт 1024 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 7
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 6
VK - Mail.ru Group 3533 6
Meta Platforms - Facebook 4532 6
МегаФон 9912 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 6
Naumen - Наумен 684 6
SAP CIS - САП СНГ 863 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 340 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 6
Citrix Systems 840 5
Broadcom - VMware 2493 5
Dell EMC 5093 5
HP Inc. 5762 5
Schneider Electric 591 5
Рексофт - Reksoft 432 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 29
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 14
РЖД - Российские железные дороги 2002 14
Альфа-Банк 1869 13
Лента - Сеть розничной торговли 2272 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 672 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2998 9
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 9
Основа Холдинг ГК 28 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2697 8
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1375 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1007 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 6
Спортмастер - Sportmaster 191 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 6
Газпром ПАО 1416 5
ВкусВилл - Избёнка 185 5
Газпром нефть 670 5
Северсталь ПАО - Severstal 560 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Get experts - Гет Экспертс 21 4
Почта России ПАО 2247 4
Связной ГК 1384 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 4
ОМК - Объединенная металлургическая компания 220 4
МКБ - Московский кредитный банк 618 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 650 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1467 3
Superjob - Суперджоб 707 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4906 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2164 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3120 5
Федеральное казначейство России 1879 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 46 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 21 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 113 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 23 1
Мэрия города Иннополис 14 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Ассоциация менеджеров 101 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
КМ Альянс - Ассоциация российских специалистов и экспертов менеджмента знаний 2 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
Linux Foundation 189 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 164
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 161
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 110
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 84
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 81
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 78
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 72
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 71
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 64
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 60
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17169 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 50
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7625 46
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 42
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 42
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 41
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 40
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7111 40
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12006 34
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5660 33
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 33
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 33
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 33
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 32
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 856 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 31
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8480 31
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1491 30
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7289 30
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5271 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7418 28
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11328 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11578 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 25
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 14
Google Android 14688 11
Oracle Java - язык программирования 3331 11
Microsoft Windows 2000 8662 11
Microsoft Office 3954 10
Linux OS 10911 10
Microsoft Teams - MS Teams 618 9
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 653 9
Apple iOS 8245 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 8
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 656 8
Корус Консалтинг - K-Team HRM 48 7
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 6
1С:ERP Управление предприятием 716 6
Microsoft Windows 16333 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 6
Avito - Авито работа - Авито подработка 416 5
OpenAI - ChatGPT 525 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 5
Microsoft Office 365 981 5
Stafory - робот Вера 355 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 5
Новые облачные технологии - МойОфис 892 5
Okdesk - Облачные Решения 65 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 4
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 253 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 208 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 3
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 211 3
Google Cloud Platform - GCP 345 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 3
Слободин Виталий 21 11
Налепов Роман 21 8
Шаталова Ольга 12 8
Кабаков Ярослав 62 8
Бобров Антон 45 6
Глазков Александр 148 6
Лазарев Николай 21 6
Григорян Александр 14 5
Боровская Анастасия 40 5
Туруханова Ольга 5 5
Шадаев Максут 1148 5
Карпинский Алексей 42 5
Кудинов Игорь 17 5
Тараканова Алена 7 4
Саматов Константин 5 4
Чаркин Евгений 314 4
Михалев Евгений 96 4
Нестеров Алексей 170 4
Кирьянова Александра 156 4
Nielsen Jakob - Нильсен Якоб 9 3
Степанов Юрий 5 3
Аникин Дмитрий 65 3
Колотова Дарья 5 3
Белоусова Виктория 3 3
Мельзак Ирина 3 3
Герфурт Юлия 5 3
Греф Герман 465 3
Абакумов Евгений 224 3
Шилов Сергей 96 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 3
Воронин Павел 179 3
Колбин Евгений 80 3
Осеевский Михаил 333 3
Шарак Андрей 66 3
Белайчук Анатолий 31 3
Лопатухин Дмитрий 19 3
Шамбер Ольга 7 3
Урусов Виктор 149 3
Глухов Иван 29 2
Макарова Ирина 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 157000 231
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 56
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 54
Европа 24639 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 18
Казахстан - Республика 5798 17
Германия - Федеративная Республика 12939 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 16
Франция - Французская Республика 7979 14
Индия - Bharat 5700 11
Беларусь - Белоруссия 6032 10
Нидерланды 3633 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 9
Япония 13551 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 8
Италия - Итальянская Республика 4430 8
Ближний Восток 3032 7
Земля - планета Солнечной системы 10659 7
Бразилия - Федеративная Республика 2451 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2673 7
Канада 4985 7
Узбекистан - Республика 1872 6
Украина 7796 6
Польша - Республика 2001 6
Европа Восточная 3121 6
Россия - СФО - Новосибирск 4656 6
Азия - Азиатский регион 5750 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 6
Финляндия - Финляндская Республика 3658 6
Израиль 2784 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1151 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 5
Великобритания - Лондон 2407 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 4
Норвегия - Королевство 1831 4
Швеция - Королевство 3715 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 114
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 87
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 77
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 65
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 64
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 57
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 42
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2189 39
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 37
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3770 36
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6244 33
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 20
Аудит - аудиторский услуги 3114 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 19
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 18
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 18
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 17
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 17
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 17
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 263 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 15
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2958 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 5
FT - Financial Times 1259 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 3
Tom’s Hardware 516 3
Silicon 490 2
Forbes - Форбс 912 2
Bloomberg 1418 2
Fortune 210 2
Harvard Business Review 21 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2156 2
Times 648 1
The Banker 6 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
ExtremeTech 40 1
InformationWeek 241 1
The Verge - Издание 592 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6019 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
ZDnet 662 1
Bloomberg Businessweek 122 1
The Washington Post 342 1
Wikipedia - Википедия 585 1
23ABC News 173 1
Chicago Tribune 13 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Северо-Запад 24 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Ведомости 1239 1
Wired - Издание 270 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 28
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 20
Gartner - Гартнер 3609 13
IDC - International Data Corporation 4943 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 10
Forrester Research 828 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 2
ACG Research 8 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Fortune Global 500 287 2
Frost & Sullivan 203 2
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 18 1
Standish Group International - Standish Group 10 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Juniper Research 551 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 130 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Forrester Wave 45 1
Forbes Insights 18 1
TechTarget 13 1
PwC Strategy& - Booz & Company 5 1
Microsoft Worktrend Index 7 1
Synergy Research Group 47 1
Vanson Bourne 49 1
Oxford Economics 12 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Forbes Cloud 100 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
PwC Strategy& Global Innovation 1000 Study - Глобальные лидеры инноваций 3 1
Corporate Knights (CK) 3 1
Datamonitor 83 1
TrendForce 137 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 6
РШУ - Русская школа управления 43 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 3
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 2
РБК - ProductStar - Продуктстар - онлайн-университет 4 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 2
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 668 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 2
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 41 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 2
University of Guelph - Университет Гуэлфа - Гуэлфский университет 3 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
Pearson VUE 55 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
Т1 Цифровая академия 49 1
Арсенал Школа менеджеров 3 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 151 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 23 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 50 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 9
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 8
День молодёжи - 27 июня 1000 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 5
CNews AWARDS - награда 549 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 5
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 181 2
ИнфоКом 118 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
FINA - World Aquatics Championships - Чемпионат мира по водным видам спорта 7 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
CNews Баттл 74 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
Клик-интенсив 3 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Oracle AppsForum 24 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
