Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Цифровизация Бизнес-приложения Инфраструктура Импортонезависимость
|

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, бывшем российском консалтинговой подразделении KPMG. BeringPro обладает опытом внедрения корпоративных информационных систем на базе «1С», SAP и Oracle. В этой же сфере работает и другая, ранее приобретенная Softline структура – «Борлас».

Softline купила контрольный пакет BeringPro

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) сообщила о приобретении 51% доли в компании BeringPro. Сумма сделки не разглашается, известно лишь, что большая часть денежных средств от сделки будет инвестирована в саму компанию (cash-in). Приобретенная компания специализируется на управленческом и ИТ-консалтинге, а также на внедрении решений для цифровой трансформации и «повышении эффективности бизнеса».

BeringPro оказывает услуги в области операционной эффективности, корпоративных ИТ-стратегий и архитектуры, цифровой трансформации с внедрением бизнес-приложений, консалтинга по управлению инвестициями и финансами, управлению производством, целями поставок и активами предприятия, а также поддержки и развития внедренных ИТ-решений.

softlajn600.jpg
Фото: Softline
Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, бывшем российском консалтинговой подразделении KPMG

Среди заказчиков BeringPro – крупнейшие российские и иностранные горнодобывающие и золотодобывающие компании, предприятия металлургии и химической промышленности, ритейлеры, производители продовольственных товаров и сети общественного питания, работающие в России и за рубежом.

Как BeringPro выделилось из KPMG

История BeringPro начинается с международной аудиторской компании KPMG, которая начала работать в России в 1990 г., а в 1997 г. выделила консалтинговые услуги в отдельное подразделение. В 2000 г. было создано отдельное юридическое лицо – KPMG Consulting. В России выделение консалтингового бизнеса в отдельное юридическое лицо состоялось в 2001 г.

В 2002 г. KPMG Consulting приобретает конкурента Arthur Andersen и переименовывается в BearingPoint. В 2009 г. BearingPoint становится независимой компанией, представляющей услуги в области бизнес и ИТ-консалтинга. В 2016 г. компания начинает работать в России как независимое юридическое лицо – «ООО «БерингПойнт». С 2024 г. компания переходит на работу под бренд BeringPro.

Кому принадлежит и сколько зарабатывает BeringPro

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «БерингПойнт» полностью принадлежит ООО «БП Партнеры». В данной компании с 2016 г. 63,64 % принадлежало ее гендиректору Константину Попову, 27,27% - Александра Зюзикину, 9% - Сергей Ткаченко. С сентября 50,99% в компании принадлежат «Группе «Борлас», подконтрольной Softline. Доли Попова, Зюзюкина и Ткаченко сократились соответственно до 31,19%, 13,37% и 4,45%.

Выручка BeringPro в 2024 г. составила 1,96 млрд руб., увеличившись за год на 20%. Рентабельность по операционной прибыли составила 10%. Чистая прибыль составила 197 млн руб. Согласно рейтингу Raex, Bering Pro по итогам 2024 г. вошла в ТОП-10 крупнейших консалтинговых групп России по выручке в сфере «ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция».

Синергия между Softline и BeringPro

Благодаря приобретению BearingPro, Softline намерена усилить свое консалтинговое направление, которое в настоящее время представлено группой компаний (ГК) «Борлас». При этом BeringPro продолжит работать под своим брендом, сохранит менеджмент, корпоративную культуру, экспертизу, портфель клиентов и проектов.

За счет сделки Softline планирует расширить компетенции и создать консалтинговую структуру, оказывающую полный спектр услуг – от стратегического и управленческого консалтинга до реализации комплексных проектов создания корпоративных информационных систем (КИС), их развития технической и функциональной поддержки, в том числе на основе международной экспертизы BeringPro в части разработки экономически целесообразной концепции цифровой трансформации заказчика.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Также Softline планирует расширить функционал и компетенции в области управления цепями поставок и активами предприятий, управления производством, транспортом и транспортным двором, управления инвестициями, финансами и данными на отечественных и дружественных продуктах, таких как «1С», «Форсайт», Arenadata и др. При этом BeringPro обладает экспертизой во внедрении, поддержке и развитии КИС на платформах SAP и Oracle с потенциалом более 1 млрд руб., что создает предпосылки для получения значимой доли на рынке миграции КИС с SAP и Oracel на отечественные платформы.

Кроме того, Softline планирует увеличить выручку и максимизировать синергетический эффект от кросс-продаж, объединения клиентских баз и услуг группы «Борлас» и BeringPro. Как утверждают в Softline, в сегменте продуктов и решений «» и платформы Oracle «Борлас» и BeringPro «работают на практически непересекающихся сегментах заказчиков, что позволить расширить клиентскую базу и нарастить выручку и маржинальность этих направлений».

Как Softline приобретало «Борлас»

Группа «Борлас» была основана Алексеем Ананьиным. В 2007 г. группа объединилась с IBS, однако в 2011 г. произошло обратное разделение активов. В 2021-23 гг. «Борлас» установила контроль над компанией «Эдит Про», занимающейся внедрением решений на базе «1С».

В 2023 г. Softline приобрела 50,1% в «Борлас». Сумма сделки составила 1,62 млрд руб. В отношении 44% в «Борлас», принадлежащей Алексею Ананьину, были заключены опционы типа call- и put-, которые позволяют Softline потребовать продать ей данный пакет, а владельцу данного пакета – потребовать у Softline выкупа данного пакета. Еще 5% в «Борлас АФС» (головная структура группы «Борлас») принадлежит основателю «Эдит Про» Дмитрию Кичко.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

В России запущен проект морских пассажирских беспилотников с инвестициями 100 миллионов

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

«Аренадата» купила компанию, занятую конфиденциальными вычислениями, в которую инвестировали РВК и ФРИИ

CNews — 25 лет лидерства

На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще