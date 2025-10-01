Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, бывшем российском консалтинговой подразделении KPMG. BeringPro обладает опытом внедрения корпоративных информационных систем на базе «1С», SAP и Oracle. В этой же сфере работает и другая, ранее приобретенная Softline структура – «Борлас».

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) сообщила о приобретении 51% доли в компании BeringPro. Сумма сделки не разглашается, известно лишь, что большая часть денежных средств от сделки будет инвестирована в саму компанию (cash-in). Приобретенная компания специализируется на управленческом и ИТ-консалтинге, а также на внедрении решений для цифровой трансформации и «повышении эффективности бизнеса».

BeringPro оказывает услуги в области операционной эффективности, корпоративных ИТ-стратегий и архитектуры, цифровой трансформации с внедрением бизнес-приложений, консалтинга по управлению инвестициями и финансами, управлению производством, целями поставок и активами предприятия, а также поддержки и развития внедренных ИТ-решений.

Среди заказчиков BeringPro – крупнейшие российские и иностранные горнодобывающие и золотодобывающие компании, предприятия металлургии и химической промышленности, ритейлеры, производители продовольственных товаров и сети общественного питания, работающие в России и за рубежом.

Как BeringPro выделилось из KPMG

История BeringPro начинается с международной аудиторской компании KPMG, которая начала работать в России в 1990 г., а в 1997 г. выделила консалтинговые услуги в отдельное подразделение. В 2000 г. было создано отдельное юридическое лицо – KPMG Consulting. В России выделение консалтингового бизнеса в отдельное юридическое лицо состоялось в 2001 г.

В 2002 г. KPMG Consulting приобретает конкурента Arthur Andersen и переименовывается в BearingPoint. В 2009 г. BearingPoint становится независимой компанией, представляющей услуги в области бизнес и ИТ-консалтинга. В 2016 г. компания начинает работать в России как независимое юридическое лицо – «ООО «БерингПойнт». С 2024 г. компания переходит на работу под бренд BeringPro.

Кому принадлежит и сколько зарабатывает BeringPro

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «БерингПойнт» полностью принадлежит ООО «БП Партнеры». В данной компании с 2016 г. 63,64 % принадлежало ее гендиректору Константину Попову, 27,27% - Александра Зюзикину, 9% - Сергей Ткаченко. С сентября 50,99% в компании принадлежат «Группе «Борлас», подконтрольной Softline. Доли Попова, Зюзюкина и Ткаченко сократились соответственно до 31,19%, 13,37% и 4,45%.

Выручка BeringPro в 2024 г. составила 1,96 млрд руб., увеличившись за год на 20%. Рентабельность по операционной прибыли составила 10%. Чистая прибыль составила 197 млн руб. Согласно рейтингу Raex, Bering Pro по итогам 2024 г. вошла в ТОП-10 крупнейших консалтинговых групп России по выручке в сфере «ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция».

Синергия между Softline и BeringPro

Благодаря приобретению BearingPro, Softline намерена усилить свое консалтинговое направление, которое в настоящее время представлено группой компаний (ГК) «Борлас». При этом BeringPro продолжит работать под своим брендом, сохранит менеджмент, корпоративную культуру, экспертизу, портфель клиентов и проектов.

За счет сделки Softline планирует расширить компетенции и создать консалтинговую структуру, оказывающую полный спектр услуг – от стратегического и управленческого консалтинга до реализации комплексных проектов создания корпоративных информационных систем (КИС), их развития технической и функциональной поддержки, в том числе на основе международной экспертизы BeringPro в части разработки экономически целесообразной концепции цифровой трансформации заказчика.

Также Softline планирует расширить функционал и компетенции в области управления цепями поставок и активами предприятий, управления производством, транспортом и транспортным двором, управления инвестициями, финансами и данными на отечественных и дружественных продуктах, таких как «1С», «Форсайт», Arenadata и др. При этом BeringPro обладает экспертизой во внедрении, поддержке и развитии КИС на платформах SAP и Oracle с потенциалом более 1 млрд руб., что создает предпосылки для получения значимой доли на рынке миграции КИС с SAP и Oracel на отечественные платформы.

Кроме того, Softline планирует увеличить выручку и максимизировать синергетический эффект от кросс-продаж, объединения клиентских баз и услуг группы «Борлас» и BeringPro. Как утверждают в Softline, в сегменте продуктов и решений «1С» и платформы Oracle «Борлас» и BeringPro «работают на практически непересекающихся сегментах заказчиков, что позволить расширить клиентскую базу и нарастить выручку и маржинальность этих направлений».

Как Softline приобретало «Борлас»

Группа «Борлас» была основана Алексеем Ананьиным. В 2007 г. группа объединилась с IBS, однако в 2011 г. произошло обратное разделение активов. В 2021-23 гг. «Борлас» установила контроль над компанией «Эдит Про», занимающейся внедрением решений на базе «1С».

В 2023 г. Softline приобрела 50,1% в «Борлас». Сумма сделки составила 1,62 млрд руб. В отношении 44% в «Борлас», принадлежащей Алексею Ананьину, были заключены опционы типа call- и put-, которые позволяют Softline потребовать продать ей данный пакет, а владельцу данного пакета – потребовать у Softline выкупа данного пакета. Еще 5% в «Борлас АФС» (головная структура группы «Борлас») принадлежит основателю «Эдит Про» Дмитрию Кичко.