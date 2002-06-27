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Arthur Andersen

СОБЫТИЯ

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27.06.2002 Arthur Andersen отрицает факт своего утверждения годового отчета KPNQwest

Подозрения в публикации фальшивых финансовых отчетов KPNQwest, вызванные банкротством владельца крупной европейской оптоволоконной сети, теперь коснулись и аудиторов. Компания Arthur Andersen, занимавшаяся финансовыми показателями фирмы, выступила с заявлением о том, что отчет за 2001 год ею не утверждался. На фоне крупного мошенничества с отчетностью в отношении $4

02.02.2001 Arthur Andersen купила английское подразделение Xpedior

Онлайновое консалтинговое агентство Xpedior объявило о том, что оно было вынуждено продать свой филиал в Великобритании компании Arthur Andersen, сообщает CNET. Данный шаг компании является вынужденным. В связи с проблемами, с которыми "новая экономика" столкнулась в прошлом году, спрос на консалтинговые услуги, связанны
20.12.2000 Arthur Andersen: у электронных торговых площадок есть будущее

Согласно исследованию, проведенному компанией Arthur Andersen, 1/3 руководителей компаний считают, что электронные торговые площадки играют важную роль в электронной коммерции. 50% из них полагают, что в ближайший год именно электронные то
18.10.2000 В Москве проходит конференция Internet Business Russia

С 16 по 18 октября в Москве проходит выставка Internet Business Russia. Организатор выставки - компания The Happening Group, среди участников - Интернет-холдинг "РосБизнесКонсалтинг", фирма Arthur Andersen, ИД "Компьютерра", Bizon.ru, медиабаинговое агентство IMHO, рекламное агентство "Манифест", компания Microsoft, "Группа Ренессанс Страхование" и другие. Участники конференции пр
21.09.2000 Microsoft, IBM и Arthur Andersen инвестировали $100 млн. в начинающую фирму Enfrastructure

Начинающая компания Enfrastructure Inc сообщила об инвестициях в $100 млн., которые сделали в нее компании Microsoft, IBM и Arthur Andersen. Enfrastructure, которой руководит Скотт Блюм, бывший исполнительный директор и основатель Buy.com, намерена реализовать идею создания полностью оборудованного современной оргте
20.09.2000 Network Solutions и Arthur Andersen готовят рейтинг интернет-провайдеров

Компания Network Solutions, занимающаяся регистрацией доменных имен, и консалтинговая компания Arthur Andersen объединили свои усилия с целью запуска рейтинга интернет провайдеров. Как сообщает Financial Times, рейтинг будет давать экономическую и техническую оценку разным интернет-прова
25.07.2000 Компании Arthur Andersen предложено доработать схему реорганизации и продажи второго пакета холдинга "Связьинвест"

Министерство имущественных отношений РФ поручило консалтинговой компании Arthur Andersen доработать план реорганизации и продажи второго пакета холдинга "Связьинвест". Такое решение было принято сегодня на совещании в министерстве, с участием представителей ОАО "Свя
05.04.2000 Arthur Andersen примет участие в создании онлайновой системы для проведения транзакций между правительственными организациями

Компания Arthur Andersen объявила о новом совместном проекте с правительственным Web-порталом GovWorks. В рамках этого проекта будет создана онлайновая система для обслуживания транзакций между различны
24.01.2000 Компания Arthur Andersen объявила о создании $500-млн. фонда для поддержки начинающих онлайновых компаний

Сегодня Arthur Andersen, компания из "большой пятерки" фирм, осуществляющих профессиональные услуги, объявит о создании фонда рискового капитала для начинающих интернет-компаний. Капитал фонда составит
11.12.1998 J.D. Edwards вступает в альянс с Arthur Andersen

Поставщик бизнес приложений J.D. Edwards, объявил о заключении альянса с лидером консалтинговых и аудиторских услуг Arthur Andersen для предоставления новых услуг компаниям химической и энергетической промышленности. Они будут совместно разрабатывать шаблонное программное обеспечение, позволяющее переконфигу

Публикаций - 64, упоминаний - 66

Arthur Andersen и организации, системы, технологии, персоны:

KPMG 278 8
Microsoft Corporation 25775 6
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 6
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 6
SAP SE 5601 5
Accenture plc 719 5
Oracle Corporation 7074 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
9594 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 3
Robertson&Blums - Робертсон и Блумс Корпорейшн - Робертсон и Блумс Корпорейшн-Раша 58 2
Profound Solutions - Всеобъемлющие решения 12 2
Multi-Channel Holdings - Blue Martini Software 12 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
Yahoo! 3726 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 2
HP 3Com 681 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 2
Polaroid 71 2
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Lenovo EMC - Iomega 177 2
Verizon - WorldCom 501 2
МТС - Кубань GSM 118 1
Tyco International 85 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
МТС - Система Телеком 239 1
Actis Systems - Актис Системс - Actis Wunderman 44 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
УниПро - UniPro - Новосибирский центр информационных технологий 5 1
CA Technologies - Netegrity 26 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Accenture - Andersen Consulting 62 4
Enron - Enrongate 122 3
Harley-Davidson 30 2
Grant Thornton - Грант Торнтон - Финансовые и Бухгалтерские Консультанты, ФБК 20 2
Canadian Tire 3 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Евросеть 1421 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 81 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
ТМК - ЧТПЗ - Римера - Ижнефтемаш - Алнас 10 1
GoodWill 13 1
Expedia - Travelocity 60 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
Волгоградский судостроительный завод 6 1
Expedia - Orbitz 28 1
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 1
Русский Стиль 45 1
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика, ТНГФ - Башнефтегеофизика - Геостра НПЦ 13 1
Автокард холдинг 21 1
ОСК - Красное Сормово 13 1
Ehrmann - Эрманн 5 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 1
General Mills 9 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 1
Социнвестгарант УК 1 1
АЦБК - Архангельский ЦБК - Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат 6 1
First National Holdings 40 1
AIG-Brunswick Capital Management 8 1
Amrop Partnership - Amrop Hever 3 1
Михайлов и партнеры 13 1
BB&T Corporation - Branch Banking and Trust Company - BankAtlantic - Ryan Beck & Co - Gruntal & Co 11 1
Wasa Invest - Odem 1 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Мосгортранс ГУП 139 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 2
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 138 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества - QAOps - Quality Assurance Operations - Методология тестирования ПО 148 1
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Стандартизация - Standardization 2339 1
Microsoft Windows 2000 8678 8
МТС Джинс 0 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 1
Intel Odem 6 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Huawei FreeLace - Наушники 16 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 1
Одинцова Наталья 3 3
Бяхов Олег 59 3
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 2
Мартынов Владислав 115 2
Попов Константин 21 2
Диланян Вартан 17 2
Мендрелюк Дмитрий 13 1
Горохов Максим 17 1
Лейвиман Александр 12 1
Зейбель Эдуард 5 1
Людковский Денис 10 1
Вронец Александр 12 1
Сиротин Илья 7 1
Магрилов Михаил 3 1
Чадаев Сергей 1 1
Самочадин Александр 1 1
Овсянников Виктор 3 1
Филимонов Евгений 4 1
Suskind Jay - Зюскинд Джей 1 1
Винокуров Юрий 2 1
Субботин Алексей 2 1
Гурьянова Мария 2 1
Газизуллин Фарит 1 1
Scholl Stephan - Шоль Штефан 1 1
McMaster Jack - МакМастер Джек 3 1
Williams Robert - Вильямс Роберт 5 1
Claflin Bruce - Клафлин Брюс 9 1
Bycoff Barry - Бикофф Барри 1 1
Чугай Игорь 3 1
Civil Sureyya - Цивил Сюрея 1 1
Levkovich Tobias - Левкович Тобиас 3 1
Марьясов Георгий 1 1
Голосов Иван 1 1
Angove Duncan - Ангоув Дункан 4 1
Murphy Pam - Мерфи Пэм 1 1
Taufmann Gernot - Тауфманн Гернот 2 1
Зюзикин Александр 1 1
Рейман Леонид 1065 1
Кичко Дмитрий 69 1
Солонин Сергей 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
Европа 24964 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Украина 7928 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Ирландия - Республика 1051 3
Европа Восточная 3138 3
Канада 5082 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 3
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Дания - Королевство 1337 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Колумбия - Республика 551 2
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 1
Европа Континентальная 39 1
Австралия - Территория Кокосовых островов (Килинг) 8 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Сингапур - Республика 1953 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Аудит - аудиторский услуги 1265 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Аренда 2687 3
Приватизация - форма преобразования собственности 543 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Английский язык 7030 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
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