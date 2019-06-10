Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Arthur Andersen
Публикаций - 56, упоминаний - 73
Arthur Andersen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бяхов Олег 55 3
|Мартынов Владислав 101 2
|Смирнов Михаил 53 1
|Городецкая Наталья 2 1
|Ревазов Арсен 13 1
|Буряков Ярослав 1 1
|Яшин Валерий 65 1
|Караваев Александр 3 1
|Новицкий Евгений 27 1
|Диланян Вартан 9 1
|Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
|Маньковский Андрэ 9 1
|Лебедев Артемий 63 1
|Агамирзян Игорь 65 1
|Рейман Леонид 988 1
|Смирнов Андрей 28 1
|Сухарев Алексей 11 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Провоторов Александр 146 1
|Ноготков Максим 46 1
|Македонский Сергей 46 1
|Парменова Наталия 63 1
|Харитонов Александр 52 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
|Солонин Сергей 84 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
|Total Telecom 260 2
|FT - Financial Times 1067 1
|CNET - Издание 1557 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
|Der Spiegel 139 1
|AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
|CBS MarketWatch 269 1
|InfoWorld 55 1
|Gartner Dataquest 329 2
|Gartner 3173 1
|Microsoft Research 123 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 18 1
|Internet Stock Report 992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru