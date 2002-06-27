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Arthur Andersen
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.06.2002
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Arthur Andersen отрицает факт своего утверждения годового отчета KPNQwest
Подозрения в публикации фальшивых финансовых отчетов KPNQwest, вызванные банкротством владельца крупной европейской оптоволоконной сети, теперь коснулись и аудиторов. Компания Arthur Andersen, занимавшаяся финансовыми показателями фирмы, выступила с заявлением о том, что отчет за 2001 год ею не утверждался. На фоне крупного мошенничества с отчетностью в отношении $4
|02.02.2001
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Arthur Andersen купила английское подразделение Xpedior
Онлайновое консалтинговое агентство Xpedior объявило о том, что оно было вынуждено продать свой филиал в Великобритании компании Arthur Andersen, сообщает CNET. Данный шаг компании является вынужденным. В связи с проблемами, с которыми "новая экономика" столкнулась в прошлом году, спрос на консалтинговые услуги, связанны
|20.12.2000
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Arthur Andersen: у электронных торговых площадок есть будущее
Согласно исследованию, проведенному компанией Arthur Andersen, 1/3 руководителей компаний считают, что электронные торговые площадки играют важную роль в электронной коммерции. 50% из них полагают, что в ближайший год именно электронные то
|18.10.2000
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В Москве проходит конференция Internet Business Russia
С 16 по 18 октября в Москве проходит выставка Internet Business Russia. Организатор выставки - компания The Happening Group, среди участников - Интернет-холдинг "РосБизнесКонсалтинг", фирма Arthur Andersen, ИД "Компьютерра", Bizon.ru, медиабаинговое агентство IMHO, рекламное агентство "Манифест", компания Microsoft, "Группа Ренессанс Страхование" и другие. Участники конференции пр
|21.09.2000
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Microsoft, IBM и Arthur Andersen инвестировали $100 млн. в начинающую фирму Enfrastructure
Начинающая компания Enfrastructure Inc сообщила об инвестициях в $100 млн., которые сделали в нее компании Microsoft, IBM и Arthur Andersen. Enfrastructure, которой руководит Скотт Блюм, бывший исполнительный директор и основатель Buy.com, намерена реализовать идею создания полностью оборудованного современной оргте
|20.09.2000
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Network Solutions и Arthur Andersen готовят рейтинг интернет-провайдеров
Компания Network Solutions, занимающаяся регистрацией доменных имен, и консалтинговая компания Arthur Andersen объединили свои усилия с целью запуска рейтинга интернет провайдеров. Как сообщает Financial Times, рейтинг будет давать экономическую и техническую оценку разным интернет-прова
|25.07.2000
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Компании Arthur Andersen предложено доработать схему реорганизации и продажи второго пакета холдинга "Связьинвест"
Министерство имущественных отношений РФ поручило консалтинговой компании Arthur Andersen доработать план реорганизации и продажи второго пакета холдинга "Связьинвест". Такое решение было принято сегодня на совещании в министерстве, с участием представителей ОАО "Свя
|05.04.2000
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Arthur Andersen примет участие в создании онлайновой системы для проведения транзакций между правительственными организациями
Компания Arthur Andersen объявила о новом совместном проекте с правительственным Web-порталом GovWorks. В рамках этого проекта будет создана онлайновая система для обслуживания транзакций между различны
|24.01.2000
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Компания Arthur Andersen объявила о создании $500-млн. фонда для поддержки начинающих онлайновых компаний
Сегодня Arthur Andersen, компания из "большой пятерки" фирм, осуществляющих профессиональные услуги, объявит о создании фонда рискового капитала для начинающих интернет-компаний. Капитал фонда составит
|11.12.1998
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J.D. Edwards вступает в альянс с Arthur Andersen
Поставщик бизнес приложений J.D. Edwards, объявил о заключении альянса с лидером консалтинговых и аудиторских услуг Arthur Andersen для предоставления новых услуг компаниям химической и энергетической промышленности. Они будут совместно разрабатывать шаблонное программное обеспечение, позволяющее переконфигу
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