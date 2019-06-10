Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 55201
ИКТ 5151
Организации 3608
Ведомства 1350
Ассоциации 407
Технологии 2150
Системы 12213
Персоны 18947
География 1052
Статьи 717
Пресса 564
ИАА 431
НИИ, ВУЗы и библиотеки 786
Мероприятия 611

Arthur Andersen



10.06.2019 «АМТ-Груп» назначила председателя совета директоров компании 1
30.03.2015 Сотового оператора «Альфа-групп» доверили выходцу из Cisco 1
08.07.2013 В Qiwi — новый главный финансовый директор 1
04.07.2012 Михаил Магрилов назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
01.03.2012 Топ-менеджер «ТрансКредитБанка» назначен управляющим директором Accenture в России 1
20.12.2011 «Астерос Консалтинг»: Ярослав Буряков возглавил практику управленческого консалтинга 1
01.08.2011 «Связной» объявил об изменениях в корпоративной структуре 1
13.12.2010 Три топ-менеджера Oracle перешли в Infor 1
21.04.2009 TopS BI оптимизирует управление проектами: новое назначение 1
23.05.2008 МТС объявила о новом назначении в финансовом блоке 1
18.06.2007 Олег Бяхов ушел из Мининформсвязи в IBM 2
09.01.2007 Президент Columbus IT ушел ради собственного бизнеса 1
26.12.2006 НОРБИТ доверил свою SAP-практику новому человеку 1
02.08.2006 "Голден Телеком" назначил директора по связям с инвесторами 1
08.02.2006 В 3Com назначен главный исполнительный директор 1
27.09.2005 Найден "виновный" в продаже "Телекоминвеста" 1
17.03.2003 Директор по продажам Oki занялся системной интеграцией 1
19.02.2003 В SAP в СНГ и странах Балтии - новое назначение 1
27.06.2002 Акции Peregrine Systems больше не будут котироваться на Nasdaq 1
27.06.2002 NASDAQ: рынок выдержал удар WorldCom 1
27.06.2002 Arthur Andersen отрицает факт своего утверждения годового отчета KPNQwest 4
18.03.2002 "Русский стиль" создал компанию по оказанию услуг системной интеграторации 1
05.02.2002 Комиссия по ценным бумагам и биржам США проведёт изучение бухгалтерской отчетности Global Crossing 1
28.01.2002 CyberPlat объявляет результаты 2001 г. 1
23.11.2001 Назначен генеральный директор Navision CIS 1
06.07.2001 Электронный бизнес обеспечит 24% экономического роста в Европе 1
29.06.2001 Состоялось годовое собрание акционеров ОАО "МТС" 1
13.06.2001 .co - новая альтернатива .com 1
13.06.2001 Домены в зоне .co составят конкуренцию традиционным .com 1
09.06.2001 Accenture проведет IPO на 115 миллионов акций 1
05.06.2001 Сетевое турагенство начало работать в условиях острой полемики 1
04.06.2001 Оффшорное программирование в России: есть проблемы, но их можно решить! 1
29.05.2001 Российское программирование: оффшор и оффбизнес? 1
18.05.2001 Российское программирование: оффшор и оффбизнес? Часть 1 1
02.02.2001 Arthur Andersen купила английское подразделение Xpedior 3
26.01.2001 Вашим бухгалтером будет работать чужой сервер? 1
20.12.2000 Arthur Andersen: у электронных торговых площадок есть будущее 2
02.11.2000 Состоялась конференция "Новые возможности медицины. Интернет-пространство компании "Никомед" 1
31.10.2000 Oracle расширила количество партнеров своего ASP-подразделения 1
19.10.2000 Freelance.com вышла на международный уровень 1

Публикаций - 56, упоминаний - 73

Arthur Andersen упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

KPMG - КПМГ 266 6
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 6
PwC - PricewaterhouseCoopers 559 5
Microsoft Corporation 20965 4
IBM 8661 3
Ростелеком - Связьинвест 1654 3
Accenture - Аксенчер 774 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 3
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 2
МегаФон ПетерСтар 285 2
Verizon - WorldCom 416 2
Telia Company - TeliaSonera 782 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Oracle Corporation 5798 2
5007 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 2
Cisco Systems 4624 2
Oracle - Sun Microsystems 2158 2
SAP SE 4366 2
HP 3Com 644 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 2
Eastman Kodak - Кодак 469 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
BMC Software 90 1
Nortel Networks 1286 1
Telefonica O2 UK 183 1
Cirrus Logic Inc 40 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 1
Promt - Промт 257 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
CSC - Corporation 61 1
Питерская группа связистов 153 1
Астерос Консалтинг 64 1
OKI Europe 41 1
Optima - Оптима - OXS 216 1
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 1
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 199 1
Global Crossing 164 1
Network Solutions 88 1
KPNQwest 53 1
Accenture - Andersen Consulting 60 4
Enron - Enrongate 121 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 2
Continental AG 55 2
Русагро Группа Компаний 171 2
Евросеть 1342 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 68 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Miele 113 1
КазМунайГаз 7 1
BASF 42 1
Связной Банк 75 1
Merrill Lynch 427 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 31 1
L’Oreal 51 1
IPOC 121 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 1
Barclays Capital 23 1
Бинбанк 188 1
Thomas Cook 9 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 25 1
ТНК-ВР Холдинг 236 1
ВТБ - Транскредитбанк 91 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 1
Rakuten Shopping - Buy.com 76 1
Tesco 72 1
Cukurova 87 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 1
Газпром ПАО 745 1
CyberPlat - КиберПлат 329 1
Связной ГК 1083 1
Норникель - Норильский никель 257 1
Альфа-Банк 1324 1
Qiwi 788 1
Дикси - Сеть магазинов 91 1
Роснефть НК 418 1
Royal Dutch Shell - Шелл 117 1
Альфа-Групп 580 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 3
Счётная палата РФ 554 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 489 1
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 1
World Bank Group - Всемирный банк 237 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1400 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 855 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 126 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 338 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 1
Java - Язык программирования 2386 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 755 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 907 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Navision 425 1
Oracle JD Edwards 146 1
Oracle PeopleSoft 367 1
Бяхов Олег 55 3
Мартынов Владислав 101 2
Смирнов Михаил 53 1
Городецкая Наталья 2 1
Ревазов Арсен 13 1
Буряков Ярослав 1 1
Яшин Валерий 65 1
Караваев Александр 3 1
Новицкий Евгений 27 1
Диланян Вартан 9 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Маньковский Андрэ 9 1
Лебедев Артемий 63 1
Агамирзян Игорь 65 1
Рейман Леонид 988 1
Смирнов Андрей 28 1
Сухарев Алексей 11 1
Кочетков Владислав 247 1
Провоторов Александр 146 1
Ноготков Максим 46 1
Македонский Сергей 46 1
Парменова Наталия 63 1
Харитонов Александр 52 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
Солонин Сергей 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 5
Европа 7243 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 3
Германия - Федеративная Республика 7774 3
Колумбия - Республика 391 2
Индия - Республика 4070 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
Европа Восточная 2805 2
Норвегия - Королевство 1048 2
Дания - Королевство 882 2
Франция - Французская Республика 4920 2
Северная Америка 2576 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Канада 3049 2
США - Калифорния 3066 1
Малайзия 737 1
Испания - Каталония - Барселона 696 1
Люксембург Великое Герцогство 355 1
Испания - Королевство 2511 1
Турция - Турецкая республика 1474 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 532 1
Кипр - Республика 351 1
Латвия - Латвийская Республика 649 1
США - Нью-Йорк 2584 1
США - Иллинойс - Чикаго 384 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 377 1
США - Колорадо 300 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Вальдорф 15 1
Тувалу 13 1
Финляндия - Финляндская Республика 1620 1
Украина 5523 1
Казахстан - Республика 4119 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 46 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 164 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
Total Telecom 260 2
FT - Financial Times 1067 1
CNET - Издание 1557 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 1
Der Spiegel 139 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 1
CBS MarketWatch 269 1
InfoWorld 55 1
Gartner Dataquest 329 2
Gartner 3173 1
Microsoft Research 123 1
CNews Рынок ИТ-услуг 18 1
Internet Stock Report 992 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 214 2
Columbia University - Колумбийский университет 138 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 77 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 45 1
L'École Nationale des Ponts et Chaussees - Национальная школа мостов и дорог 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Снегоуборочные машины для частного дома: хиты продаж до 60 000 рублей

Лучшие хлебопечки: хиты продаж

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022