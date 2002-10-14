Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС
Кубань GSM
Публикаций - 87, упоминаний - 141
МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 1
|Морозов Андрей 42 2
|Корнеев Евгений 5 2
|Ершова Элеонора 64 2
|Калюжный Игорь 26 2
|Орловский Виктор 268 1
|Кузнецов Сергей 137 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Богатов Антон 76 1
|Репин Николай 14 1
|ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
|Абонентская база 12 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
|In-Stat/MDR 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru