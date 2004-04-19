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МТС Кубань GSM

СОБЫТИЯ

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19.04.2004 МТС стали прямым владельцем "Кубань GSM"

Мобильные ТелеСистемы» сообщило об увеличении доли своего прямого владения в уставном капитале ЗАО «Кубань GSM» до 100%. До последнего времени МТС напрямую владели 52,67% акций «Кубань GSM

29.05.2003 "Кубань-GSM" преодолела миллионный рубеж

Сегодня региональный оператор мобильной связи "Кубань-GSM", действующий в Краснодарском крае и Республике Адыгея, объявил в пресс-релизе о подключении к своей сети миллионного абонента. Сегодня каждая вторая семья в Краснодарском крае и Рес
26.03.2003 "Кубань-GSM" открыл GPRS-роуминг с Новосибирском

Со вчерашнего дня, 25 марта 2003 года, "Кубань-GSM" начал предоставлять тестовый GPRS-роуминг с оператором МТС в Новосибирске. В период тестового роуминга плата за доступ в интернет посредством GPRS будет взиматься только домашним оп
05.03.2003 "Кубань-GSM" с 7 марта запустит технологию GPRS

ЗАО "Кубань-GSM" объявило, что 7 марта 2003 года состоится ввод в коммерческую эксплуатацию технол
16.12.2002 "Кубань-GSM" вводит новые тарифные планы для активных абонентов

С 15 декабря в сети "Кубань-GSM" открывается подключение к двум новым тарифным планам: "Престиж" и "Премиум-500".

22.11.2002 "Кубань-GSM" начала тестовую эксплуатацию услуги GPRS

Компания "Кубань-GSM", оператор мобильной связи, объявляет о запуске в тестовую эксплуатацию новой услуги мобильного доступа в интернет - GPRS. Первыми пользователями услуги станут участники программы бе
14.10.2002 "Кубань-GSM" подключила 700000-ного абонента

"Кубань-GSM", ведущий оператор сотовой связи в Краснодарском крае и Адыгее, объявил о подключе
03.10.2002 "Кубань GSM" выбрала систему расчетов Interconnect производства компании "Петер-Сервис"

ь GSM" уже более года эксплуатируется система поддержки роуминга TAP3 производства "Петер-Сервис". "Кубань-GSM" является крупнейшим оператором сотовой связи юга России. Компания предоставляет у
21.08.2002 ЗАО "Кубань-GSM" приглашает бета-тестеров новых сервисов

"Кубань-GSM", оператор сотовой связи, в связи с предстоящим запуском новых сервисов в своей се
07.08.2002 Новые возможности для абонентов ЗАО "Кубань-GSM"

ЗАО "Кубань-GSM" и "Мобильные ТелеСистемы" объявляют о запуске "Единой системы приема платежей" дл
01.07.2002 "Кубань-GSM" представила новые тарифы и услуги для абонентов

ЗАО "Кубань-GSM" объявила о новых предложениях для абонентов сети. С 1 июля 2002 года вводятся в д
19.06.2002 "Кубань-GSM" изменила систему тарификации междугородной и международной связи

ЗАО "Кубань-GSM" объявило об изменении с 20 июня 2002 г. тарифов на услуги междугородной и междуна
14.06.2002 Технология CBOSS соединяет абонентов "Кубань-GSM" с пользователями ICQ

Компания CBOSS внедрила программный комплекс CBOSSicq2sms в ЗАО "Кубань-GSM" - крупнейшем операторе сотовой связи Краснодарского края. Благодаря разработанной
31.05.2002 На WAP-сайте "Кубань-GSM" появились новые возможности для абонентов

Компания "Кубань-GSM", оператор мобильной связи, сообщила о существенном расширении возможностей для по
22.05.2002 В сети оператора "Кубань-GSM" открыта услуга "Мобильный ICQ"

ЗАО "Кубань-GSM" объявляет о запуске новой услуги на базе SMS. Теперь многие пользователи популярн
10.04.2002 "Мобильные ТелеСистемы" приобрели контрольный пакет акций крупнейшего регионального оператора "Кубань GSM"

побережья: Новороссийск, Анапа, Туапсе, Сочи, Адлер, Дагомыс, Лазаревское. Услугами сотовой связи "Кубань-GSM" в 2001 году воспользовались почти 500 тысяч роумеров-визитеров. Пик активности пр
25.01.2002 МТС объявила о готовности купить "Кубань-GSM"

упить до 3600 акций, полученных в результате дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций ЗАО "Кубань-GSM". Порядок и условия дополнительной эмиссии акций, размещаемых по закрытой подписке
24.01.2002 "Мобильные ТелеСистемы" и "Кубань GSM" достигли предварительной договоренности о приобретении акций ЗАО "Кубань-GSM"

Компании "Мобильные ТелеСистемы" и ЗАО "Кубань-GSM" объявили о том, что достигнута предварительная договоренность относительно услови
14.11.2001 "Кубань-GSM" начнет тарификацию SMS-сообщений для абонентов системы "GSM-плюс"

ЗАО "Кубань-GSM" объявило о вводе тарификации SMS-сообщений на тарифных планах системы "GSM-плюс".
02.11.2001 "Кубань-GSM" продлила бесплатный SMS-cервис

Компания "Кубань-GSM" объявила о продлении срока бесплатной эксплуатации услуги отправки SMS-сообщений для абонентов системы "GSM плюс" oриентировочно до 15 ноября 2001 года.
13.09.2001 Кубань-GSM расширила географию международного роуминга

Компания ЗАО "Кубань-GSM" объявила об открытии автоматического роуминга с оператором Omnitel (Италия), пред
11.09.2001 Ericsson и "Кубань-GSM" подписали контракт на расширение самой быстро растущей сотовой сети России

Компания Ericsson и "Кубань-GSM", оператор сотовой связи стандарта GSM 900 в Краснодарском крае и республике Адыге
03.09.2001 "Кубань-GSM" снизила тарифы и абонентскую плату для ряда услуг

Компания "Кубань-GSM" c 1 сентября отменила абонентскую плату за услуги роуминга и международного доступа, снизила стоимость вызовов по Северному Кавказу. В несколько раз снижены роуминговые тарифы при р
30.08.2001 В "Кубань-GSM" в опытную эксплуатацию введена система CBOSSussd компании CBOSS

В "Кубань-GSM" в опытную эксплуатацию введена система CBOSSussd, реализующая технологию USSD (Unstructured Supplementary Service Data). USSD - это GSM-сервис, позволяющий организовать высокоскорос
08.08.2001 Компания "АйTи" завершила создание центра обработки вызовов в сети "Кубань-GSM"

успешно завершила проект по созданию первой на юге России автоматической системы управления и маршрутизации вызовов (Call-центра) для одного из крупнейших в нашей стране операторов мобильной связи - "Кубань-GSM". Технологической основой для выполнения проекта "АйTи" и послужил Definity Call Center производства Avaya Communication. Начало проекта по внедрению Call-центра было положено в конц
07.08.2001 "Кубань-GSM" установила в своей сети новейшую WAP-платформу

"Кубань-GSM", оператор сотовой связи стандарта GSM 900 в Краснодарском крае и республике Адыге
03.08.2001 "Кубань-GSM" зарегистрировала в июле рекордное число новых абонентов

Компания "Кубань-GSM", оператор сотовой связи, еще раз подтвердила свое лидирующее положение на рынке сотовой связи юга России. По итогам июля прирост абонентской базы составил свыше 26 000 абонентов. Эт
17.07.2001 "Кубань-GSM" заключила договор о роуминге с итальянской Wind

Оператор мобильной связи компания "Кубань GSM" объявила о заключении договора и открытии автоматического роуминга в Италии с оператором Wind, эксплуатирующим сеть стандарта GSM 900/1800.
27.06.2001 CBOSS установила новую коммутационную платформу в сети "Кубань-GSM"

В "Кубань-GSM" силами специалистов компании CBOSS завершен перевод на новую коммутационную платформу Excel Switching Автоматической Системы Сервиса Абонентов (CBOSSacc) и Вспомогательного Коммутац
27.06.2001 "Кубань-GSM" расширила зону обслуживания в Адыгее, Краснодаре и Адлере

ЗАО "Кубань-GSM" объявила о запуске базовой станции в ст. Дондуковской, Гиагинского района, Респуб
26.03.2001 "Кубань-GSM" расширила зону обслуживания и открыла роуминг со Швейцарией

ЗАО "Кубань-GSM" сообщила о запуске новой базовой станции в п. Псебай, Мостовского района Краснода
06.03.2001 Новости от Кубань-GSM

рупнейшим германским оператором ("DeTeMobil (D1)" GSM-900). Также расширена емкость радиосети: ЗАО "Кубань-GSM" объявила о запуске новой базовой станции в центре города Краснодара. ЗАО "Куба
02.03.2001 "Кубань-GSM" открыла роуминг с оператором "Orange" в Швейцарии

ЗАО "Кубань-GSM", крупнейший сотовый GSM-оператор Краснодарского края, сообщила об открытии роумин
13.02.2001 "Кубань-GSM" сообщила о запуске новой базовой станции

Компания "Кубань-GSM", ведущий оператор сотовой связи юга России, сообщила об очередном расширении зоны обслуживания сети. Запущена еще одна базовая станция в Горячеключевском районе Краснодарского края.
23.01.2001 Первое роуминговое соглашение "СоникДуо" заключено с "Кубань-GSM"

Как сообщила пресс-служба компании, ЗАО "Кубань-GSM" стала первой компанией сотовой связи, заключившей роуминговое соглашение с новым

18.01.2001 "Кубань-GSM" сообщила об открытии роуминга с итальянским оператором связи

Компания "Кубань-GSM", ведущий российский оператор сотовой связи, сегодня сообщила об открытии международного роуминга со вторым оператором в Италии - компанией "BLU S.p.A." в стандарте GSM-1800.
16.01.2001 "Кубань-GSM" отключит систему активации карт экспресс-оплаты с 19 по 21 января

Оператор мобильной связи Краснодарского Края и республики Адыгея - "Кубань-GSM" объявила о проведении работ на коммутаторе в период с 19.01.2001 по 21.01.2001 до 23:59:59. В связи с этим система активации карт экспресс-оплаты на этот период будет отключена.
15.01.2001 "Кубань-GSM" объявила о вводе услуги "Любимый номер" и снижении ряда тарифов

Сегодня компания "Кубань-GSM" объявила о вводе новой услуги "Любимый номер" для абонентов контрактных тарифных планов "GSM базис", "GSM классический", "GSM эконом". Услуга "Любимый номер" предоставляет абоненту

09.01.2001 ЗАО "Кубань-GSM" объявило об открытии роуминга с украинским GSM-оператором

ЗАО "Кубань-GSM" объявляет об открытии автоматического международного роуминга с третьим по счету

03.01.2001 "Кубань-GSM" расширяет зону обслуживания

Российский оператор цифровой сотовой связи ЗАО "Кубань-GSM" сообщила о введении в эксплуатацию новых базовых станций в станице Васюринской (Д

Публикаций - 118, упоминаний - 218

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
МегаФон 10742 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
МТС - Донтелеком 18 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 7
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 7
МегаФон - Мобиком 230 6
МТС - Телеком-900 13 5
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 5
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 5
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 4
МТС - Телеком XXI 31 4
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
МТС Сибирь макрорегион 49 4
МТС - АСС - Амурская сотовая связь 7 3
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - СтавТелеСот - Карачаево-Черкесск-Телесот - Каббалк GSM - Северо-Кавказский GSM 25 3
Cisco Systems 5372 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Oracle Corporation 7074 3
AT&T Inc 1726 3
Lenovo Motorola 3566 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Сонет 173 3
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 3
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Deutsche Telekom - T-Mobile USA - Powertel 14 2
Incap - Инкап 7 2
МТС - ДВСС-900 - Дальневосточные сотовые системы 900 13 2
МТС - МТС – НН - МТС – Нижний Новгород 4 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
GoodWill 13 1
Кубанские авиалинии - Авиакомпания Кубань - Kuban Airlines 4 1
Некстер ИК 33 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 1
LuxSE - Luxembourg Stock Exchange - Люксембургская фондовая биржа 3 1
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Газпром ПАО 1493 1
Альфа-Банк 1979 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
Boeing 1031 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Альфа-Групп 745 1
Транснефть 335 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Русский стандарт Банк 509 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
Абрау-Дюрсо 24 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Mobil - Мобил 52 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Белый Ветер 365 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 90
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 50
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 8
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Microsoft Windows 2000 8678 10
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 5
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 4
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
CBOSS dss 5 2
CBOSS mis 1 2
CBOSS isp 6 2
CBOSS tmn 3 2
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 2
CBOSS udr 2 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
МТС Джинс 0 1
Hitachi Freedom Storage - Hitachi Freedom SAN Solution 6 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
Age of Kings 2 1
МегаФон - Nexign Peter-Service ITS 1 1
CBOSS ssc - вспомогательный коммутационный центр 7 1
CBOSS ussd 2 1
CBOSS convergence - конвергентная система обеспечения бизнеса связи 4 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Inventop - ProximityMail 4 1
Nokia 3650 25 1
Nokia 6650 12 1
Nokia 6610 - Nokia 6610i 12 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Wireless Web 2 1
Office Noa - Nancy Codec 3 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
Microsoft Office 4170 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
Apple iPhone 6 4861 1
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Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Stafory - робот Вера 377 1
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Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - Cisco PXP - Cisco Partner Experience Platform 58 1
Пономаренко Анатолий 5 2
Бахмут Марина 3 2
Ивахин Александр 3 2
Морозов Андрей 48 2
Корнеев Евгений 8 2
Ершова Элеонора 67 2
Калюжный Игорь 27 2
Репин Николай 18 2
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Витчинка Дмитрий 9 1
Прокофьева Ева 9 1
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Аветисян Сергей 5 1
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Пузиков Сергей 1 1
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Маришин Александр 4 1
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Бойко Константин 1 1
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Москаленко Вячеслав 1 1
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Кузнецов Сергей 163 1
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Смирнов Михаил 73 1
Прянишников Николай 316 1
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Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
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Голубева Надежда 43 1
Шамзон Светлана 33 1
Сусов Михаил 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Россия - Кубань 229 57
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 26
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Италия - Итальянская Республика 4508 9
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
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Европа 24964 6
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 6
Япония 13807 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Украина 7928 5
Грузия 1332 5
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Швеция - Королевство 3782 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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