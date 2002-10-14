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МТС
Кубань GSM



14.10.2002 "Кубань-GSM" подключила 700000-ного абонента
25.01.2002 МТС объявила о готовности купить "Кубань-GSM"
24.01.2002 "Мобильные ТелеСистемы" и "Кубань GSM" достигли предварительной договоренности о приобретении акций ЗАО "Кубань-GSM"
11.09.2001 Ericsson и "Кубань-GSM" подписали контракт на расширение самой быстро растущей сотовой сети России
08.08.2001 Компания "АйTи" завершила создание центра обработки вызовов в сети "Кубань-GSM"
07.08.2001 "Кубань-GSM" установила в своей сети новейшую WAP-платформу
14.11.2000 "Кубань-GSM" опубликовала краткие итоги деятельности и ближайшие перспективы развития
01.06.2000 "Кубань-GSM" открыла роуминг с оператором "Vodacom" в ЮАР и объявила о планах развития сети

Публикаций - 87, упоминаний - 141

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 17
CBOSS 113 6
Ericsson 2273 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7460 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6183 4
Tele2 НСС - Нижегородская сотовая связь 68 3
Oracle Corporation 5798 3
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 3
Oracle - Sun Microsystems 2158 3
Электросвязь 188 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 406 2
Ростелеком НСС 75 2
Ростелеком - Связьинвест 1654 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 2
Киевстар 434 2
Orange S.A. 878 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2214 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7752 2
Hitachi 1278 2
СМАРТС Компания 491 1
Globalstar - Глобалстар 155 1
IBM 8661 1
Nortel Networks 1286 1
KDDI Corporation 226 1
Sonera 305 1
Открытые технологии 429 1
Qualcomm Technologies 1550 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
Telecom Italia 302 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
Cisco Systems 4624 1
ИММО - Информ-Мобил 48 1
AT&T Wireless Services 256 1
J-Phone 95 1
Tele2 Байкалвестком 84 1
МегаФон - Мобиком-Кавказ 128 1
Voxtel 70 1
Sharp Corporation 964 1
Siemens AG - Сименс Россия 2221 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4805 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 54 1
Абрау-Дюрсо 11 1
Славянка ГК 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 19
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3952 4
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 4
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 188 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 239 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 636 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 150 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 231 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 1
QWERTY-клавиатура 631 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 805 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 1
Java - Язык программирования 2386 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 142 1
Nokia 7650 62 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан 62 1
Морозов Андрей 42 2
Корнеев Евгений 5 2
Ершова Элеонора 64 2
Калюжный Игорь 26 2
Орловский Виктор 268 1
Кузнецов Сергей 137 1
Кирюшин Геннадий 90 1
Богатов Антон 76 1
Репин Николай 14 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 46
Россия - Российская федерация - РФ 82110 29
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 301 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1379 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 681 6
Италия - Итальянская Республика 2815 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 5
Грузия 1030 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 4
Европа 7243 4
Япония 7885 3
Франция - Французская Республика 4920 3
Казахстан - Республика 4119 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1158 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 2
Австралия - Австралийский Союз 2650 2
Украина 5523 2
Канада 3049 2
Израиль 1679 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1438 2
Хорватия - Республика 206 2
Германия - Федеративная Республика 7774 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1769 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 2
Филиппины - Республика 447 2
Марокко - Королевство 170 2
Польша - Республика 1457 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 530 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 153 2
Болгария - Республика 631 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2127 2
Беларусь - Белоруссия 3190 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 1
Абонентская база 12 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 2
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Euronews - телеканал 46 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
In-Stat/MDR 63 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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