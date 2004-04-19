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МТС Кубань GSM
СОБЫТИЯ
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|19.04.2004
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МТС стали прямым владельцем "Кубань GSM"
Мобильные ТелеСистемы» сообщило об увеличении доли своего прямого владения в уставном капитале ЗАО «Кубань GSM» до 100%. До последнего времени МТС напрямую владели 52,67% акций «Кубань GSM
|29.05.2003
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"Кубань-GSM" преодолела миллионный рубеж
Сегодня региональный оператор мобильной связи "Кубань-GSM", действующий в Краснодарском крае и Республике Адыгея, объявил в пресс-релизе о подключении к своей сети миллионного абонента. Сегодня каждая вторая семья в Краснодарском крае и Рес
|26.03.2003
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"Кубань-GSM" открыл GPRS-роуминг с Новосибирском
Со вчерашнего дня, 25 марта 2003 года, "Кубань-GSM" начал предоставлять тестовый GPRS-роуминг с оператором МТС в Новосибирске. В период тестового роуминга плата за доступ в интернет посредством GPRS будет взиматься только домашним оп
|05.03.2003
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"Кубань-GSM" с 7 марта запустит технологию GPRS
ЗАО "Кубань-GSM" объявило, что 7 марта 2003 года состоится ввод в коммерческую эксплуатацию технол
|16.12.2002
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"Кубань-GSM" вводит новые тарифные планы для активных абонентов
С 15 декабря в сети "Кубань-GSM" открывается подключение к двум новым тарифным планам: "Престиж" и "Премиум-500".
|22.11.2002
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"Кубань-GSM" начала тестовую эксплуатацию услуги GPRS
Компания "Кубань-GSM", оператор мобильной связи, объявляет о запуске в тестовую эксплуатацию новой услуги мобильного доступа в интернет - GPRS. Первыми пользователями услуги станут участники программы бе
|14.10.2002
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"Кубань-GSM" подключила 700000-ного абонента
"Кубань-GSM", ведущий оператор сотовой связи в Краснодарском крае и Адыгее, объявил о подключе
|03.10.2002
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"Кубань GSM" выбрала систему расчетов Interconnect производства компании "Петер-Сервис"
ь GSM" уже более года эксплуатируется система поддержки роуминга TAP3 производства "Петер-Сервис". "Кубань-GSM" является крупнейшим оператором сотовой связи юга России. Компания предоставляет у
|21.08.2002
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ЗАО "Кубань-GSM" приглашает бета-тестеров новых сервисов
"Кубань-GSM", оператор сотовой связи, в связи с предстоящим запуском новых сервисов в своей се
|07.08.2002
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Новые возможности для абонентов ЗАО "Кубань-GSM"
ЗАО "Кубань-GSM" и "Мобильные ТелеСистемы" объявляют о запуске "Единой системы приема платежей" дл
|01.07.2002
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"Кубань-GSM" представила новые тарифы и услуги для абонентов
ЗАО "Кубань-GSM" объявила о новых предложениях для абонентов сети. С 1 июля 2002 года вводятся в д
|19.06.2002
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"Кубань-GSM" изменила систему тарификации междугородной и международной связи
ЗАО "Кубань-GSM" объявило об изменении с 20 июня 2002 г. тарифов на услуги междугородной и междуна
|14.06.2002
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Технология CBOSS соединяет абонентов "Кубань-GSM" с пользователями ICQ
Компания CBOSS внедрила программный комплекс CBOSSicq2sms в ЗАО "Кубань-GSM" - крупнейшем операторе сотовой связи Краснодарского края. Благодаря разработанной
|31.05.2002
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На WAP-сайте "Кубань-GSM" появились новые возможности для абонентов
Компания "Кубань-GSM", оператор мобильной связи, сообщила о существенном расширении возможностей для по
|22.05.2002
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В сети оператора "Кубань-GSM" открыта услуга "Мобильный ICQ"
ЗАО "Кубань-GSM" объявляет о запуске новой услуги на базе SMS. Теперь многие пользователи популярн
|10.04.2002
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"Мобильные ТелеСистемы" приобрели контрольный пакет акций крупнейшего регионального оператора "Кубань GSM"
побережья: Новороссийск, Анапа, Туапсе, Сочи, Адлер, Дагомыс, Лазаревское. Услугами сотовой связи "Кубань-GSM" в 2001 году воспользовались почти 500 тысяч роумеров-визитеров. Пик активности пр
|25.01.2002
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МТС объявила о готовности купить "Кубань-GSM"
упить до 3600 акций, полученных в результате дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций ЗАО "Кубань-GSM". Порядок и условия дополнительной эмиссии акций, размещаемых по закрытой подписке
|24.01.2002
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"Мобильные ТелеСистемы" и "Кубань GSM" достигли предварительной договоренности о приобретении акций ЗАО "Кубань-GSM"
Компании "Мобильные ТелеСистемы" и ЗАО "Кубань-GSM" объявили о том, что достигнута предварительная договоренность относительно услови
|14.11.2001
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"Кубань-GSM" начнет тарификацию SMS-сообщений для абонентов системы "GSM-плюс"
ЗАО "Кубань-GSM" объявило о вводе тарификации SMS-сообщений на тарифных планах системы "GSM-плюс".
|02.11.2001
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"Кубань-GSM" продлила бесплатный SMS-cервис
Компания "Кубань-GSM" объявила о продлении срока бесплатной эксплуатации услуги отправки SMS-сообщений для абонентов системы "GSM плюс" oриентировочно до 15 ноября 2001 года.
|13.09.2001
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Кубань-GSM расширила географию международного роуминга
Компания ЗАО "Кубань-GSM" объявила об открытии автоматического роуминга с оператором Omnitel (Италия), пред
|11.09.2001
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Ericsson и "Кубань-GSM" подписали контракт на расширение самой быстро растущей сотовой сети России
Компания Ericsson и "Кубань-GSM", оператор сотовой связи стандарта GSM 900 в Краснодарском крае и республике Адыге
|03.09.2001
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"Кубань-GSM" снизила тарифы и абонентскую плату для ряда услуг
Компания "Кубань-GSM" c 1 сентября отменила абонентскую плату за услуги роуминга и международного доступа, снизила стоимость вызовов по Северному Кавказу. В несколько раз снижены роуминговые тарифы при р
|30.08.2001
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В "Кубань-GSM" в опытную эксплуатацию введена система CBOSSussd компании CBOSS
В "Кубань-GSM" в опытную эксплуатацию введена система CBOSSussd, реализующая технологию USSD (Unstructured Supplementary Service Data). USSD - это GSM-сервис, позволяющий организовать высокоскорос
|08.08.2001
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Компания "АйTи" завершила создание центра обработки вызовов в сети "Кубань-GSM"
успешно завершила проект по созданию первой на юге России автоматической системы управления и маршрутизации вызовов (Call-центра) для одного из крупнейших в нашей стране операторов мобильной связи - "Кубань-GSM". Технологической основой для выполнения проекта "АйTи" и послужил Definity Call Center производства Avaya Communication. Начало проекта по внедрению Call-центра было положено в конц
|07.08.2001
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"Кубань-GSM" установила в своей сети новейшую WAP-платформу
"Кубань-GSM", оператор сотовой связи стандарта GSM 900 в Краснодарском крае и республике Адыге
|03.08.2001
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"Кубань-GSM" зарегистрировала в июле рекордное число новых абонентов
Компания "Кубань-GSM", оператор сотовой связи, еще раз подтвердила свое лидирующее положение на рынке сотовой связи юга России. По итогам июля прирост абонентской базы составил свыше 26 000 абонентов. Эт
|17.07.2001
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"Кубань-GSM" заключила договор о роуминге с итальянской Wind
Оператор мобильной связи компания "Кубань GSM" объявила о заключении договора и открытии автоматического роуминга в Италии с оператором Wind, эксплуатирующим сеть стандарта GSM 900/1800.
|27.06.2001
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CBOSS установила новую коммутационную платформу в сети "Кубань-GSM"
В "Кубань-GSM" силами специалистов компании CBOSS завершен перевод на новую коммутационную платформу Excel Switching Автоматической Системы Сервиса Абонентов (CBOSSacc) и Вспомогательного Коммутац
|27.06.2001
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"Кубань-GSM" расширила зону обслуживания в Адыгее, Краснодаре и Адлере
ЗАО "Кубань-GSM" объявила о запуске базовой станции в ст. Дондуковской, Гиагинского района, Респуб
|26.03.2001
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"Кубань-GSM" расширила зону обслуживания и открыла роуминг со Швейцарией
ЗАО "Кубань-GSM" сообщила о запуске новой базовой станции в п. Псебай, Мостовского района Краснода
|06.03.2001
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Новости от Кубань-GSM
рупнейшим германским оператором ("DeTeMobil (D1)" GSM-900). Также расширена емкость радиосети: ЗАО "Кубань-GSM" объявила о запуске новой базовой станции в центре города Краснодара. ЗАО "Куба
|02.03.2001
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"Кубань-GSM" открыла роуминг с оператором "Orange" в Швейцарии
ЗАО "Кубань-GSM", крупнейший сотовый GSM-оператор Краснодарского края, сообщила об открытии роумин
|13.02.2001
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"Кубань-GSM" сообщила о запуске новой базовой станции
Компания "Кубань-GSM", ведущий оператор сотовой связи юга России, сообщила об очередном расширении зоны обслуживания сети. Запущена еще одна базовая станция в Горячеключевском районе Краснодарского края.
|23.01.2001
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Первое роуминговое соглашение "СоникДуо" заключено с "Кубань-GSM"
Как сообщила пресс-служба компании, ЗАО "Кубань-GSM" стала первой компанией сотовой связи, заключившей роуминговое соглашение с новым
|18.01.2001
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"Кубань-GSM" сообщила об открытии роуминга с итальянским оператором связи
Компания "Кубань-GSM", ведущий российский оператор сотовой связи, сегодня сообщила об открытии международного роуминга со вторым оператором в Италии - компанией "BLU S.p.A." в стандарте GSM-1800.
|16.01.2001
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"Кубань-GSM" отключит систему активации карт экспресс-оплаты с 19 по 21 января
Оператор мобильной связи Краснодарского Края и республики Адыгея - "Кубань-GSM" объявила о проведении работ на коммутаторе в период с 19.01.2001 по 21.01.2001 до 23:59:59. В связи с этим система активации карт экспресс-оплаты на этот период будет отключена.
|15.01.2001
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"Кубань-GSM" объявила о вводе услуги "Любимый номер" и снижении ряда тарифов
Сегодня компания "Кубань-GSM" объявила о вводе новой услуги "Любимый номер" для абонентов контрактных тарифных планов "GSM базис", "GSM классический", "GSM эконом". Услуга "Любимый номер" предоставляет абоненту
|09.01.2001
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ЗАО "Кубань-GSM" объявило об открытии роуминга с украинским GSM-оператором
ЗАО "Кубань-GSM" объявляет об открытии автоматического международного роуминга с третьим по счету
|03.01.2001
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"Кубань-GSM" расширяет зону обслуживания
Российский оператор цифровой сотовой связи ЗАО "Кубань-GSM" сообщила о введении в эксплуатацию новых базовых станций в станице Васюринской (Д
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Бахмут Марина 3 2
|Ивахин Александр 3 2
|Морозов Андрей 48 2
|Корнеев Евгений 8 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Калюжный Игорь 27 2
|Репин Николай 18 2
|Петров Владимир 18 1
|Витчинка Дмитрий 9 1
|Прокофьева Ева 9 1
|Шекшня Станислав 6 1
|Аветисян Сергей 5 1
|Панюшкин Андрей 1 1
|Пузиков Сергей 1 1
|Гаврилова Мария 2 1
|Маришин Александр 4 1
|Кожахметов Айдар 1 1
|Бойко Константин 1 1
|Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 1
|Gent Chris - Джент Крис 12 1
|Москаленко Вячеслав 1 1
|Paulo Gemma - Пауло Джемма 2 1
|Nacchio Joseph - Накчио Джозеф 17 1
|Орловский Виктор 408 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Умаров Михаил 56 1
|Смирнов Михаил 73 1
|Прянишников Николай 316 1
|Bush George - Буш Джордж 336 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Буянов Алексей 28 1
|Поповский Александр 93 1
|Богатов Антон 79 1
|Погребинский Антон 45 1
|Сидоров Василий 53 1
|Голубева Надежда 43 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Сусов Михаил 29 1
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