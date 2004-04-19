МТС стали прямым владельцем "Кубань GSM" Мобильные ТелеСистемы» сообщило об увеличении доли своего прямого владения в уставном капитале ЗАО «Кубань GSM» до 100%. До последнего времени МТС напрямую владели 52,67% акций «Кубань GSM

"Кубань-GSM" преодолела миллионный рубеж Сегодня региональный оператор мобильной связи "Кубань-GSM", действующий в Краснодарском крае и Республике Адыгея, объявил в пресс-релизе о подключении к своей сети миллионного абонента. Сегодня каждая вторая семья в Краснодарском крае и Рес

"Кубань-GSM" открыл GPRS-роуминг с Новосибирском Со вчерашнего дня, 25 марта 2003 года, "Кубань-GSM" начал предоставлять тестовый GPRS-роуминг с оператором МТС в Новосибирске. В период тестового роуминга плата за доступ в интернет посредством GPRS будет взиматься только домашним оп

"Кубань-GSM" с 7 марта запустит технологию GPRS ЗАО "Кубань-GSM" объявило, что 7 марта 2003 года состоится ввод в коммерческую эксплуатацию технол

"Кубань-GSM" вводит новые тарифные планы для активных абонентов С 15 декабря в сети "Кубань-GSM" открывается подключение к двум новым тарифным планам: "Престиж" и "Премиум-500".

"Кубань-GSM" начала тестовую эксплуатацию услуги GPRS Компания "Кубань-GSM", оператор мобильной связи, объявляет о запуске в тестовую эксплуатацию новой услуги мобильного доступа в интернет - GPRS. Первыми пользователями услуги станут участники программы бе

"Кубань-GSM" подключила 700000-ного абонента "Кубань-GSM", ведущий оператор сотовой связи в Краснодарском крае и Адыгее, объявил о подключе

"Кубань GSM" выбрала систему расчетов Interconnect производства компании "Петер-Сервис" ь GSM" уже более года эксплуатируется система поддержки роуминга TAP3 производства "Петер-Сервис". "Кубань-GSM" является крупнейшим оператором сотовой связи юга России. Компания предоставляет у

ЗАО "Кубань-GSM" приглашает бета-тестеров новых сервисов "Кубань-GSM", оператор сотовой связи, в связи с предстоящим запуском новых сервисов в своей се

Новые возможности для абонентов ЗАО "Кубань-GSM" ЗАО "Кубань-GSM" и "Мобильные ТелеСистемы" объявляют о запуске "Единой системы приема платежей" дл

"Кубань-GSM" представила новые тарифы и услуги для абонентов ЗАО "Кубань-GSM" объявила о новых предложениях для абонентов сети. С 1 июля 2002 года вводятся в д

"Кубань-GSM" изменила систему тарификации междугородной и международной связи ЗАО "Кубань-GSM" объявило об изменении с 20 июня 2002 г. тарифов на услуги междугородной и междуна

Технология CBOSS соединяет абонентов "Кубань-GSM" с пользователями ICQ Компания CBOSS внедрила программный комплекс CBOSSicq2sms в ЗАО "Кубань-GSM" - крупнейшем операторе сотовой связи Краснодарского края. Благодаря разработанной

На WAP-сайте "Кубань-GSM" появились новые возможности для абонентов Компания "Кубань-GSM", оператор мобильной связи, сообщила о существенном расширении возможностей для по

В сети оператора "Кубань-GSM" открыта услуга "Мобильный ICQ" ЗАО "Кубань-GSM" объявляет о запуске новой услуги на базе SMS. Теперь многие пользователи популярн

"Мобильные ТелеСистемы" приобрели контрольный пакет акций крупнейшего регионального оператора "Кубань GSM" побережья: Новороссийск, Анапа, Туапсе, Сочи, Адлер, Дагомыс, Лазаревское. Услугами сотовой связи "Кубань-GSM" в 2001 году воспользовались почти 500 тысяч роумеров-визитеров. Пик активности пр

МТС объявила о готовности купить "Кубань-GSM" упить до 3600 акций, полученных в результате дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций ЗАО "Кубань-GSM". Порядок и условия дополнительной эмиссии акций, размещаемых по закрытой подписке

"Мобильные ТелеСистемы" и "Кубань GSM" достигли предварительной договоренности о приобретении акций ЗАО "Кубань-GSM" Компании "Мобильные ТелеСистемы" и ЗАО "Кубань-GSM" объявили о том, что достигнута предварительная договоренность относительно услови

"Кубань-GSM" начнет тарификацию SMS-сообщений для абонентов системы "GSM-плюс" ЗАО "Кубань-GSM" объявило о вводе тарификации SMS-сообщений на тарифных планах системы "GSM-плюс".

"Кубань-GSM" продлила бесплатный SMS-cервис Компания "Кубань-GSM" объявила о продлении срока бесплатной эксплуатации услуги отправки SMS-сообщений для абонентов системы "GSM плюс" oриентировочно до 15 ноября 2001 года.

Кубань-GSM расширила географию международного роуминга Компания ЗАО "Кубань-GSM" объявила об открытии автоматического роуминга с оператором Omnitel (Италия), пред

Ericsson и "Кубань-GSM" подписали контракт на расширение самой быстро растущей сотовой сети России Компания Ericsson и "Кубань-GSM", оператор сотовой связи стандарта GSM 900 в Краснодарском крае и республике Адыге

"Кубань-GSM" снизила тарифы и абонентскую плату для ряда услуг Компания "Кубань-GSM" c 1 сентября отменила абонентскую плату за услуги роуминга и международного доступа, снизила стоимость вызовов по Северному Кавказу. В несколько раз снижены роуминговые тарифы при р

В "Кубань-GSM" в опытную эксплуатацию введена система CBOSSussd компании CBOSS В "Кубань-GSM" в опытную эксплуатацию введена система CBOSSussd, реализующая технологию USSD (Unstructured Supplementary Service Data). USSD - это GSM-сервис, позволяющий организовать высокоскорос

Компания "АйTи" завершила создание центра обработки вызовов в сети "Кубань-GSM" успешно завершила проект по созданию первой на юге России автоматической системы управления и маршрутизации вызовов (Call-центра) для одного из крупнейших в нашей стране операторов мобильной связи - "Кубань-GSM". Технологической основой для выполнения проекта "АйTи" и послужил Definity Call Center производства Avaya Communication. Начало проекта по внедрению Call-центра было положено в конц

"Кубань-GSM" установила в своей сети новейшую WAP-платформу "Кубань-GSM", оператор сотовой связи стандарта GSM 900 в Краснодарском крае и республике Адыге

"Кубань-GSM" зарегистрировала в июле рекордное число новых абонентов Компания "Кубань-GSM", оператор сотовой связи, еще раз подтвердила свое лидирующее положение на рынке сотовой связи юга России. По итогам июля прирост абонентской базы составил свыше 26 000 абонентов. Эт

"Кубань-GSM" заключила договор о роуминге с итальянской Wind Оператор мобильной связи компания "Кубань GSM" объявила о заключении договора и открытии автоматического роуминга в Италии с оператором Wind, эксплуатирующим сеть стандарта GSM 900/1800.

CBOSS установила новую коммутационную платформу в сети "Кубань-GSM" В "Кубань-GSM" силами специалистов компании CBOSS завершен перевод на новую коммутационную платформу Excel Switching Автоматической Системы Сервиса Абонентов (CBOSSacc) и Вспомогательного Коммутац

"Кубань-GSM" расширила зону обслуживания в Адыгее, Краснодаре и Адлере ЗАО "Кубань-GSM" объявила о запуске базовой станции в ст. Дондуковской, Гиагинского района, Респуб

"Кубань-GSM" расширила зону обслуживания и открыла роуминг со Швейцарией ЗАО "Кубань-GSM" сообщила о запуске новой базовой станции в п. Псебай, Мостовского района Краснода

Новости от Кубань-GSM рупнейшим германским оператором ("DeTeMobil (D1)" GSM-900). Также расширена емкость радиосети: ЗАО "Кубань-GSM" объявила о запуске новой базовой станции в центре города Краснодара. ЗАО "Куба

"Кубань-GSM" открыла роуминг с оператором "Orange" в Швейцарии ЗАО "Кубань-GSM", крупнейший сотовый GSM-оператор Краснодарского края, сообщила об открытии роумин

"Кубань-GSM" сообщила о запуске новой базовой станции Компания "Кубань-GSM", ведущий оператор сотовой связи юга России, сообщила об очередном расширении зоны обслуживания сети. Запущена еще одна базовая станция в Горячеключевском районе Краснодарского края.

Первое роуминговое соглашение "СоникДуо" заключено с "Кубань-GSM" Как сообщила пресс-служба компании, ЗАО "Кубань-GSM" стала первой компанией сотовой связи, заключившей роуминговое соглашение с новым

"Кубань-GSM" сообщила об открытии роуминга с итальянским оператором связи Компания "Кубань-GSM", ведущий российский оператор сотовой связи, сегодня сообщила об открытии международного роуминга со вторым оператором в Италии - компанией "BLU S.p.A." в стандарте GSM-1800.

"Кубань-GSM" отключит систему активации карт экспресс-оплаты с 19 по 21 января Оператор мобильной связи Краснодарского Края и республики Адыгея - "Кубань-GSM" объявила о проведении работ на коммутаторе в период с 19.01.2001 по 21.01.2001 до 23:59:59. В связи с этим система активации карт экспресс-оплаты на этот период будет отключена.

"Кубань-GSM" объявила о вводе услуги "Любимый номер" и снижении ряда тарифов Сегодня компания "Кубань-GSM" объявила о вводе новой услуги "Любимый номер" для абонентов контрактных тарифных планов "GSM базис", "GSM классический", "GSM эконом". Услуга "Любимый номер" предоставляет абоненту

ЗАО "Кубань-GSM" объявило об открытии роуминга с украинским GSM-оператором ЗАО "Кубань-GSM" объявляет об открытии автоматического международного роуминга с третьим по счету